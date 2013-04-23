"Одинокий рейнджер" добрался до Москвы

На крыше отеля Ritz Carlton прошел фотоколл создателей нового блокбастера Disney "Одинокий рейнджер". Перед фотографами предстали исполнитель главной роли Арми Хаммер, известный по роли близнецов Кэмерона и Тайлера Уинклвоссов в фильме Дэвида Финчера "Социальная сеть", и продюсер фильма Джерри Брукхаймер ("Пираты Карибского моря"). Они посетили Москву с предварительным визитом, чтобы представить фильм партнерам компании. В прокат вестерн про легендарного борца с преступностью и его друга индейца Тонто, которого сыграл Джонни Депп, выйдет 4 июля 2013г.

Фото корреспондента РБК Дарьи Прохоровой