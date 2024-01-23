«Люди слышат глазами»: жизнь и карьера основателя Boney M Фрэнка Фариана
На 83 году жизни умер немецкий певец и продюсер Фрэнк Фариан — создатель группы Boney M и автор таких хитов, как Daddy Cool и Rasputin. Записи Фариана были проданы тиражом более 800 млн, а 1970-е его называли одним из самых успешных немецких продюсеров. Как сложилась жизнь и карьера композитора в стиле диско — в материале РБК
На фото: Фрэнк Фариан выступает в эфире музыкальной программы ZDF-Hitparade, начало 1970-х годов.
Фрэнк Фариан (настоящее имя Франц Ройтер) родился в 1941 году в городе Кирн на юго-западе Германии. Его отец погиб во время Второй мировой под Смоленском, и мать воспитывала трех детей одна. В детстве Фариан пел в церковном хоре и научился играть на гитаре, однако мечтал не о музыке, а о профессии повара. «Я был ребенком войны, родился в 1941 году и всегда был голоден. Тогда моя мать сказала: «Если хочешь, чтобы тебя кормили, ты должен стать поваром», — говорил он в интервью журналу Spiegel.
После школы Фариан стал работать поваром в разных городах Германии, а в 1959 году его взяли на работу в ресторан в Люксембурге. «Однажды около ресторана был установлен шатер, из которого можно было услышать рок-н-ролльную музыку. Я побежал туда, и тут в моей голове произошел взрыв. Год спустя у меня появилась первая группа», — вспоминал Фариан.
На фото: Фрэнк Фариан с наградой RTL-Löwenverleihung, вручаемой люксембургским радио, 1970-е годы.
В 1961 году Фрэнк Фариан взял себе псевдоним и собрал свою первую группу из пяти человек Frank Farian and the Shadows. Они гастролировали по барам, а два года спустя выпустили свою первую пластинку. Известность к группе пришла в 1964 году, когда они приняли участие в международном рок-фестивале в Гамбурге и стали попадать в хит-парады. Вскоре Фариан начал сольную карьеру.
В 1974 году он записал песню «Baby Do You Wanna Bump?», основанную на старой ямайской мелодии. Все вокальные партии музыкант записал сам. Композиция стала хитом. Это стало началом группы Boney M: после успеха песни Фариан собрал группу из выходцев с Карибских островов. «Я как-то включил телевизор — на экране финал австралийского детективного сериала «Бони». И тут титры пошли. Сижу и думаю: «Бони, Бони, Бони… Эм. Бони Эм — звучит хорошо. Просто», — рассказывал продюсер.
На фото: Фрэнк Фариан (во втором ряду в центре) и музыкальная группа Boney M — Бобби Фаррел (спереди), Мэйзи Уильямс, Марсия Барретт и Лиз Митчелл (слева направо) с «Платиновым диском» за пластинку «Nightflight to Venus», Гамбург, 1978 год.
В 1976 году у группы Boney M. вышла песня Daddy Cool, она стала первым интернациональным хитом группы. Тогда же выпустили кавер на популярную в начале 60-х песню Sunny - и тоже попали в хит-парад. Композиции вошли в дебютный альбом Take The Heat Of Me. «Мы побили все рекорды продаж в Англии», — вспоминал Фариан.
В 1977 году был выпущен альбом Love for Sale, а вскоре группа впервые исполнила песню Rasputin авторства Фариана. В 1978 году Boney M. получила редкое для западных групп разрешение выступить в СССР. Они дали 10 концертов при условии, что не будут играть свой последний хит Rasputin. Некоторые песни группы (например, Sunny) выпускалась в СССР на пластинках фирмы «Мелодия». «Когда лидер сверхдержавы приглашает вас посетить его страну со своими артистами и исполнять там свои песни и постановки, потому что эти люди любят вас и вашу музыку, это оживляет», — говорил Фариан.
На фото: Фрэнк Фариан во время телепрограммы Extratour, 1987 год.
В 1978 году Bonye M. выпустил песню Mary's Boychild. Сразу после релиза композиция продавалась тиражом более 220 тыс. ежедневно, что принесло группе запись в Книгу рекордов Гиннеса.
Продюсер сравнивал создание музыкального хита с кулинарией: и там, и там важны хорошие ингредиенты, отмечал он. «Студия теперь моя кухня <...> Вам нужен фантастический переводчик, без хорошего голоса ничего не получится. И песня должна идти прямо вам в ухо, с хорошей мелодией и запоминающимся припевом», — советовал Фариан.
На фото: Фрэнк Фариан (в центре) с дуэтом Milli Vaniili в Мюнхене, 1988 год.
В начале 1986 года Фариан объявил о завершении существования Boney M. После распада практически каждый участник набрал бэк-вокалистов и создал свою Boney M. Продюсер признал лишь коллектив во главе с Лиз Митчелл.
Bonye M. не был единственным успешным проектом Фариана. Продюссер основал такие коллективы как Eruption, Milli Vanilli, La Bouche. В 1989 году дуэт Milli Vanilli получил премию «Грэмми» в номинации «Лучший новый исполнитель», их альбомы расходились миллионными тиражами. Однако впоследствии выяснилось, что оба его участника не пели песни сами: вокальные партии исполняли другие музыканты. Дуэту танцоров, пытавшихся выйти из-под колпака продюсера, пришлось вернуть «Грэмми».
На фото: Фрэнк Фариан в эфире развлекательной передачи ZDF TV Garden, 1994 год.
Фариан продолжал продюсировать группы до 90-х годов, выпустив еще один хит с танцевальным дуэтом La Bouche's Be My Lover в 1995 году.
«Критика частично оправдана, конечно, у меня тоже была нечиста совесть. Я извинился за некоторые вещи, извлек уроки из своего опыта и доказал в 1990-х годах такими группами, как La Bouche и No Mercy, что мои певцы могут петь сами», — говорил Фариан.
На фото: репетиция мюзикла Daddy Cool с Фрэнком Фарианом, 26 апреля 2007 года.
В 2007 году Фрэнк Фариан поставил мюзикл из хитов Boney M.
На фото: Фрэнк Фариан (слева) на вечеринке компании ZDF в Магдебурге, 2009 год.
«Важно: репертуар должен подходить певцу, он должен воплощать все целиком — даже в правильных нарядах. Потому что люди тоже слышат глазами», — говорил продюсер.
В 2022 году продюсер сообщил о перенесенной операции на сердце. Ему провели шунтирование и спасли жизнь, сказал музыкант. 23 января 2023 года он умер.
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