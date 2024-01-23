«Люди слышат глазами»: жизнь и карьера основателя Boney M Фрэнка Фариана

На фото: Фрэнк Фариан выступает в эфире музыкальной программы ZDF-Hitparade, начало 1970-х годов.

Фрэнк Фариан (настоящее имя Франц Ройтер) родился в 1941 году в городе Кирн на юго-западе Германии. Его отец погиб во время Второй мировой под Смоленском, и мать воспитывала трех детей одна. В детстве Фариан пел в церковном хоре и научился играть на гитаре, однако мечтал не о музыке, а о профессии повара. «Я был ребенком войны, родился в 1941 году и всегда был голоден. Тогда моя мать сказала: «Если хочешь, чтобы тебя кормили, ты должен стать поваром», — говорил он в интервью журналу Spiegel.

После школы Фариан стал работать поваром в разных городах Германии, а в 1959 году его взяли на работу в ресторан в Люксембурге. «Однажды около ресторана был установлен шатер, из которого можно было услышать рок-н-ролльную музыку. Я побежал туда, и тут в моей голове произошел взрыв. Год спустя у меня появилась первая группа», — вспоминал Фариан.