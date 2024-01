«Люди слышат глазами»: жизнь и карьера основателя Boney M Фрэнка Фариана

На фото: Фрэнк Фариан (во втором ряду в центре) и музыкальная группа Boney M — Бобби Фаррел (спереди), Мэйзи Уильямс, Марсия Барретт и Лиз Митчелл (слева направо) с «Платиновым диском» за пластинку «Nightflight to Venus», Гамбург, 1978 год.

В 1976 году у группы Boney M. вышла песня Daddy Cool, она стала первым интернациональным хитом группы. Тогда же выпустили кавер на популярную в начале 60-х песню Sunny - и тоже попали в хит-парад. Композиции вошли в дебютный альбом Take The Heat Of Me. «Мы побили все рекорды продаж в Англии», — вспоминал Фариан.

В 1977 году был выпущен альбом Love for Sale, а вскоре группа впервые исполнила песню Rasputin авторства Фариана. В 1978 году Boney M. получила редкое для западных групп разрешение выступить в СССР. Они дали 10 концертов при условии, что не будут играть свой последний хит Rasputin. Некоторые песни группы (например, Sunny) выпускалась в СССР на пластинках фирмы «Мелодия». «Когда лидер сверхдержавы приглашает вас посетить его страну со своими артистами и исполнять там свои песни и постановки, потому что эти люди любят вас и вашу музыку, это оживляет», — говорил Фариан.