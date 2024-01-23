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«Люди слышат глазами»: жизнь и карьера основателя Boney M Фрэнка Фариана

На 83 году жизни умер немецкий певец и продюсер Фрэнк Фариан — создатель группы Boney M и автор таких хитов, как Daddy Cool и Rasputin. Записи Фариана были проданы тиражом более 800 млн, а 1970-е его называли одним из самых успешных немецких продюсеров. Как сложилась жизнь и карьера композитора в стиле диско — в материале РБК
На фото: Фрэнк Фариан выступает в эфире музыкальной программы ZDF-Hitparade, начало 1970-х годов. Фрэнк Фариан (настоящее имя Франц Ройтер) родился в 1941 году в городе Кирн на юго-западе Германии. Его отец погиб во время Второй мировой&nbsp;под Смоленском, и мать воспитывала трех детей одна. В детстве Фариан пел в церковном хоре и научился играть на гитаре, однако мечтал не о музыке, а о профессии повара. &laquo;Я был ребенком войны, родился в 1941 году и всегда был голоден. Тогда моя мать сказала: &laquo;Если хочешь, чтобы тебя кормили, ты должен стать поваром&raquo;,&nbsp;&mdash; говорил он в интервью журналу Spiegel. После школы Фариан стал работать поваром в разных городах Германии, а в 1959 году его взяли на работу в ресторан в Люксембурге. &laquo;Однажды около ресторана&nbsp;был установлен шатер, из которого можно было услышать рок-н-ролльную музыку. Я побежал туда, и тут в моей голове произошел взрыв. Год спустя у меня появилась первая группа&raquo;,&nbsp;&mdash; вспоминал Фариан.
Фото: ullstein bild Dtl. / Getty Images

На фото: Фрэнк Фариан выступает в эфире музыкальной программы ZDF-Hitparade, начало 1970-х годов.

Фрэнк Фариан (настоящее имя Франц Ройтер) родился в 1941 году в городе Кирн на юго-западе Германии. Его отец погиб во время Второй мировой под Смоленском, и мать воспитывала трех детей одна. В детстве Фариан пел в церковном хоре и научился играть на гитаре, однако мечтал не о музыке, а о профессии повара. «Я был ребенком войны, родился в 1941 году и всегда был голоден. Тогда моя мать сказала: «Если хочешь, чтобы тебя кормили, ты должен стать поваром», — говорил он в интервью журналу Spiegel.

После школы Фариан стал работать поваром в разных городах Германии, а в 1959 году его взяли на работу в ресторан в Люксембурге. «Однажды около ресторана был установлен шатер, из которого можно было услышать рок-н-ролльную музыку. Я побежал туда, и тут в моей голове произошел взрыв. Год спустя у меня появилась первая группа», — вспоминал Фариан.

На фото: Фрэнк Фариан с наградой RTL-L&ouml;wenverleihung, вручаемой люксембургским радио, 1970-е годы. В 1961 году Фрэнк Фариан взял себе псевдоним и собрал свою первую группу из пяти человек Frank Farian and the Shadows. Они гастролировали по барам, а два года спустя&nbsp;выпустили свою первую пластинку. Известность к группе пришла в 1964 году, когда они приняли участие в международном рок-фестивале в Гамбурге&nbsp;и стали попадать в хит-парады. Вскоре Фариан начал сольную карьеру. В 1974 году он записал песню &laquo;Baby Do You Wanna Bump?&raquo;, основанную на старой ямайской мелодии. Все вокальные партии музыкант записал сам. Композиция стала хитом. Это стало началом группы Boney M: после успеха песни Фариан собрал группу из выходцев с Карибских островов. &laquo;Я как-то включил телевизор&nbsp;&mdash; на экране финал австралийского детективного сериала &laquo;Бони&raquo;. И тут титры пошли. Сижу и думаю: &laquo;Бони, Бони, Бони&hellip; Эм. Бони Эм&nbsp;&mdash; звучит хорошо. Просто&raquo;,&nbsp;&mdash; рассказывал продюсер.
Фото: Peter Bischoff / Getty Images

На фото: Фрэнк Фариан с наградой RTL-Löwenverleihung, вручаемой люксембургским радио, 1970-е годы.

В 1961 году Фрэнк Фариан взял себе псевдоним и собрал свою первую группу из пяти человек Frank Farian and the Shadows. Они гастролировали по барам, а два года спустя выпустили свою первую пластинку. Известность к группе пришла в 1964 году, когда они приняли участие в международном рок-фестивале в Гамбурге и стали попадать в хит-парады. Вскоре Фариан начал сольную карьеру.

В 1974 году он записал песню «Baby Do You Wanna Bump?», основанную на старой ямайской мелодии. Все вокальные партии музыкант записал сам. Композиция стала хитом. Это стало началом группы Boney M: после успеха песни Фариан собрал группу из выходцев с Карибских островов. «Я как-то включил телевизор — на экране финал австралийского детективного сериала «Бони». И тут титры пошли. Сижу и думаю: «Бони, Бони, Бони… Эм. Бони Эм — звучит хорошо. Просто», — рассказывал продюсер.

На фото: Фрэнк Фариан (во втором ряду в центре) и музыкальная группа Boney M&nbsp;&mdash; Бобби Фаррел (спереди), Мэйзи Уильямс, Марсия Барретт и Лиз Митчелл (слева направо) с &laquo;Платиновым&nbsp;диском&raquo; за пластинку &laquo;Nightflight to Venus&raquo;, Гамбург, 1978 год. В 1976 году у группы Boney M. вышла песня Daddy Cool, она стала первым интернациональным хитом группы. Тогда&nbsp;же выпустили кавер на популярную в начале 60-х&nbsp;песню Sunny - и тоже попали в хит-парад. Композиции вошли в дебютный альбом Take The Heat Of Me. &laquo;Мы побили все рекорды продаж в Англии&raquo;,&nbsp;&mdash; вспоминал Фариан. В 1977 году был выпущен альбом Love for Sale, а вскоре группа впервые исполнила песню Rasputin авторства Фариана. В 1978 году Boney M. получила редкое для западных групп разрешение выступить в СССР. Они дали 10 концертов при&nbsp;условии, что не будут играть свой последний хит Rasputin. Некоторые песни группы (например, Sunny) выпускалась в СССР на пластинках фирмы&nbsp;&laquo;Мелодия&raquo;. &laquo;Когда лидер сверхдержавы приглашает вас посетить его страну со своими артистами и исполнять там свои песни и постановки, потому что эти люди любят вас и вашу музыку, это оживляет&raquo;,&nbsp;&mdash; говорил Фариан.
Фото: Peter Bischoff / Getty Images

На фото: Фрэнк Фариан (во втором ряду в центре) и музыкальная группа Boney M — Бобби Фаррел (спереди), Мэйзи Уильямс, Марсия Барретт и Лиз Митчелл (слева направо) с «Платиновым диском» за пластинку «Nightflight to Venus», Гамбург, 1978 год.

В 1976 году у группы Boney M. вышла песня Daddy Cool, она стала первым интернациональным хитом группы. Тогда же выпустили кавер на популярную в начале 60-х песню Sunny - и тоже попали в хит-парад. Композиции вошли в дебютный альбом Take The Heat Of Me. «Мы побили все рекорды продаж в Англии», — вспоминал Фариан.

В 1977 году был выпущен альбом Love for Sale, а вскоре группа впервые исполнила песню Rasputin авторства Фариана. В 1978 году Boney M. получила редкое для западных групп разрешение выступить в СССР. Они дали 10 концертов при условии, что не будут играть свой последний хит Rasputin. Некоторые песни группы (например, Sunny) выпускалась в СССР на пластинках фирмы «Мелодия». «Когда лидер сверхдержавы приглашает вас посетить его страну со своими артистами и исполнять там свои песни и постановки, потому что эти люди любят вас и вашу музыку, это оживляет», — говорил Фариан.

На фото: Фрэнк Фариан во время телепрограммы Extratour, 1987 год. В 1978 году Bonye M. выпустил&nbsp;песню Mary&#39;s Boychild. Сразу после релиза композиция продавалась тиражом более 220&nbsp;тыс. ежедневно, что принесло группе&nbsp;запись в Книгу рекордов Гиннеса. Продюсер сравнивал создание музыкального хита с кулинарией: и там, и там важны хорошие ингредиенты, отмечал он. &laquo;Студия теперь моя кухня &lt;...&gt; Вам нужен фантастический переводчик, без хорошего голоса ничего не получится. И песня должна идти прямо вам в ухо, с хорошей мелодией и запоминающимся припевом&raquo;,&nbsp;&mdash; советовал Фариан.
Фото: IMAGO / Global Look Press

На фото: Фрэнк Фариан во время телепрограммы Extratour, 1987 год.

В 1978 году Bonye M. выпустил песню Mary's Boychild. Сразу после релиза композиция продавалась тиражом более 220 тыс. ежедневно, что принесло группе запись в Книгу рекордов Гиннеса.

Продюсер сравнивал создание музыкального хита с кулинарией: и там, и там важны хорошие ингредиенты, отмечал он. «Студия теперь моя кухня <...> Вам нужен фантастический переводчик, без хорошего голоса ничего не получится. И песня должна идти прямо вам в ухо, с хорошей мелодией и запоминающимся припевом», — советовал Фариан.

На фото: Фрэнк Фариан (в центре) с дуэтом Milli Vaniili в Мюнхене, 1988 год. В начале 1986 года Фариан объявил о завершении существования Boney M. После распада практически каждый участник набрал бэк-вокалистов и создал свою Boney M. Продюсер признал лишь коллектив во главе с Лиз Митчелл. Bonye M. не был единственным успешным проектом Фариана. Продюссер основал такие коллективы как Eruption, Milli Vanilli, La Bouche. В 1989 году дуэт Milli Vanilli получил премию &laquo;Грэмми&raquo; в номинации &laquo;Лучший новый исполнитель&raquo;, их альбомы расходились миллионными тиражами. Однако впоследствии выяснилось, что оба его участника не пели песни сами: вокальные партии исполняли другие музыканты. Дуэту танцоров, пытавшихся выйти из-под колпака продюсера, пришлось вернуть &laquo;Грэмми&raquo;.
Фото: Fryderyk Gabowicz / picture alliance / Getty Images

На фото: Фрэнк Фариан (в центре) с дуэтом Milli Vaniili в Мюнхене, 1988 год.

В начале 1986 года Фариан объявил о завершении существования Boney M. После распада практически каждый участник набрал бэк-вокалистов и создал свою Boney M. Продюсер признал лишь коллектив во главе с Лиз Митчелл.

Bonye M. не был единственным успешным проектом Фариана. Продюссер основал такие коллективы как Eruption, Milli Vanilli, La Bouche. В 1989 году дуэт Milli Vanilli получил премию «Грэмми» в номинации «Лучший новый исполнитель», их альбомы расходились миллионными тиражами. Однако впоследствии выяснилось, что оба его участника не пели песни сами: вокальные партии исполняли другие музыканты. Дуэту танцоров, пытавшихся выйти из-под колпака продюсера, пришлось вернуть «Грэмми».

На фото: Фрэнк Фариан в эфире развлекательной передачи ZDF TV Garden, 1994 год. Фариан продолжал продюсировать группы до 90-х годов, выпустив еще один хит с&nbsp;танцевальным&nbsp;дуэтом La Bouche&#39;s Be My Lover в 1995 году. &laquo;Критика частично оправдана, конечно, у меня тоже была нечиста совесть. Я извинился за некоторые вещи, извлек уроки из своего опыта и доказал в 1990-х годах такими группами, как La Bouche и No Mercy, что мои певцы могут петь сами&raquo;,&nbsp;&mdash; говорил&nbsp;Фариан.
Фото: Frank Hempel / United Archives / Global Look Press

На фото: Фрэнк Фариан в эфире развлекательной передачи ZDF TV Garden, 1994 год.

Фариан продолжал продюсировать группы до 90-х годов, выпустив еще один хит с танцевальным дуэтом La Bouche's Be My Lover в 1995 году.

«Критика частично оправдана, конечно, у меня тоже была нечиста совесть. Я извинился за некоторые вещи, извлек уроки из своего опыта и доказал в 1990-х годах такими группами, как La Bouche и No Mercy, что мои певцы могут петь сами», — говорил Фариан.

На фото: репетиция мюзикла Daddy Cool с Фрэнком Фарианом, 26 апреля 2007 года. В 2007 году&nbsp;Фрэнк&nbsp;Фариан&nbsp;поставил мюзикл из хитов Boney M.
Фото: Eventpress Herrmann / IMAGO / Global Look Press

На фото: репетиция мюзикла Daddy Cool с Фрэнком Фарианом, 26 апреля 2007 года.

В 2007 году Фрэнк Фариан поставил мюзикл из хитов Boney M.

На фото: Фрэнк Фариан (слева) на вечеринке компании ZDF в Магдебурге, 2009 год. &laquo;Важно: репертуар должен подходить певцу, он должен воплощать все целиком&nbsp;&mdash; даже в правильных нарядах. Потому что люди тоже слышат глазами&raquo;,&nbsp;&mdash; говорил&nbsp;продюсер.
Фото: IMAGO / Global Look Press

На фото: Фрэнк Фариан (слева) на вечеринке компании ZDF в Магдебурге, 2009 год.

«Важно: репертуар должен подходить певцу, он должен воплощать все целиком — даже в правильных нарядах. Потому что люди тоже слышат глазами», — говорил продюсер.

В 2022 году продюсер сообщил о перенесенной операции на сердце. Ему провели шунтирование и спасли жизнь, сказал музыкант. 23 января 2023 года он умер.
Фото: Christian Offenberg / IMAGO / Global Look Press

В 2022 году продюсер сообщил о перенесенной операции на сердце. Ему провели шунтирование и спасли жизнь, сказал музыкант. 23 января 2023 года он умер.

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мультимедиа музыкальная индустрия продюсер Фрэнк Фариан Boney M.
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