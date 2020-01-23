Последствия шторма «Глория» в Испании. Фоторепортаж
От шторма пострадали восточное побережье Испании и Балеарские острова.
На фото: Порт-де-Полленка, Майорка
Последствия бури в городе Мальграт недалеко от Бареселоны
Шторм принес значительные разрушения пляжам в курортных зонах, залитыми оказались рисовые поля
На фото: пляж в Валенсии
Город Паламос недалеко от Жироны, Каталония
Из-за крупных волн власти предупредили об опасности выхода в море в районе Барселоны. Высота волн превышала 10 м.
На фото: мост в городе Мальграт
Скорость ветра достигала 140 км/ч.
На фото: шторм в Барселоне
«Глория» принесла в Испанию снег. В некоторых районах высота снежного покрова превысила 80 см
В Испании погибли девять человек, среди причин смерти — переохлаждение.
К четвергу шторм стал слабеть, но власти районов восточного побережья не отменяют предупреждения об опасности