Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 61,95 (+0,12) Quote, 12:12
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 68,69 (+0,17) Quote, 12:12
В Белоруссии госпитализировали девушку из-за подозрений на коронавирус Общество, 13:51 Киев начал переговоры об обмене всех задержанных в России украинцев Политика, 13:50 Путин встретился с матерью осужденной в России израильтянки Иссахар Общество, 13:43 Последствия шторма «Глория» в Испании. Фоторепортаж Общество, 13:41  Госдума приняла закон о введении должности замглавы Совбеза Политика, 13:41 Теннисистка Кузнецова потерпела разгромное поражение на Australian Open Спорт, 13:38 В Сколково предложили смягчить законопроект о BlaBlaCar Технологии и медиа, 13:31 TripAdvisor сократит сотни рабочих мест из-за конкуренции с Google Технологии и медиа, 13:28 Россияне начали отказываться от туров в Китай Бизнес, 13:27 Минобороны сообщило о гибели более 40 сирийских военных в Идлибе Политика, 13:25 «Если ты заработал, значит кто-то проиграл»: как предсказать курс Bitcoin Крипто, 13:23 Путин рассказал, где заканчивается антисемитизм Политика, 13:22 Главный тренер «Спартака» объяснил уход Ананидзе и Бакаева из команды Спорт, 13:19 Как продавать товары и услуги в социальных сетях Pro, 13:14
Общество ,  
0 

Последствия шторма «Глория» в Испании. Фоторепортаж

Шторм «Глория» обрушился на Испанию в начале недели. В четвергу количество погибших возросло до девяти. Стихия затронула и другие южные районы Европы. Для Франции «Глория» стала сильнейшим зимним штормом с 1982 года. Последствия стихии в Испании — в фоторепортаже РБК
Фото: Atienza / EPA / ТАСС

От шторма пострадали восточное побережье Испании и Балеарские острова.

​На фото: Порт-де-Полленка, Майорка​

Фото: Joan Mateu / AP

Последствия бури в городе Мальграт недалеко от Бареселоны​

Фото: Juan Carlos / EPA / ТАСС

Шторм принес значительные разрушения пляжам в курортных зонах, залитыми оказались рисовые поля

На фото: пляж в Валенсии

Фото: David Borrat / EPA / ТАСС

Город Паламос недалеко от Жироны​, Каталония

Фото: Joan Mateu / AP

Из-за крупных волн власти предупредили​ об опасности выхода в море в районе Барселоны. Высота волн превышала​ 10 м.

На фото: мост в городе Мальграт

Фото: Emilio Morenatti / AP

Скорость ветра достигала​ 140 км/ч.

На фото: шторм в Барселоне

Фото: Juan Medina / Reuters

«Глория» принесла в Испанию снег. В некоторых районах высота снежного покрова превысила 80 см
 

Фото: Juan Medina / Reuters

В Испании погибли девять человек, среди причин смерти — переохлаждение.

К четвергу шторм стал слабеть, но власти районов восточного побережья не отменяют предупреждения об опасности

Теги: мультимедиа, шторм, Испания, курорт
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter