В Москве прощаются с режиссером Юрием Карой. Фоторепортаж
В Центральной клинической больнице № 1 началось прощание с режиссером Юрием Карой. Заслуженный деятель искусств умер в ночь на 17 июля на 71-м году жизни. Кто пришел проститься с режиссером — в фоторепортаже РБК
Церемония проходит в Большом траурном зале Центральной клинической больницы № 1. К нему несут цветы родные, коллеги и поклонники.
Дочь и вдова режиссера — Юлия и Ирина перед началом церемонии.
Режиссер скончался в Ялте на 71-м году жизни. Ранее Кара перенес два инфаркта: первый — в 2024 году, а второй — в феврале.
Среди снятых Карой фильмов — «Мастер и Маргарита», «Завтра была война», «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным», «Гамлет. XXI век» и «Главный».
На фото: оператор, сценарист, актер Владимир Климов во время церемонии прощания.
Юрия Кару похоронят на Троекуровском кладбище.
Перспективы делового туризма в 2025 году
Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром
9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей
Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы
ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность
Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн
Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства
AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ