В Москве прощаются с режиссером Юрием Карой. Фоторепортаж

Режиссер скончался в Ялте на 71-м году жизни. Ранее Кара перенес два инфаркта: первый — в 2024 году, а второй — в феврале.

Среди снятых Карой фильмов — «Мастер и Маргарита», «Завтра была война», «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным», «Гамлет. XXI век» и «Главный».