Можно не все: кого из глав компаний увольняли за нарушение правил

В четверг, 21 июня, глава Intel Брайан Кржанич ушел в отставку за служебный роман, что противоречит внутреннему регламенту компании. Это не первый случай увольнения топ-менеджера за нарушение корпоративных правил. Кого и за что отправляли в отставку — в фотогалерее РБК.
21 июня компания Intel сообщила об увольнении генерального директора Брайана Кржанича, занимавшего свой пост с 2013 года. Места в совете директоров руководитель лишился за роман со своим подчиненным, что нарушает существующие в Intel правила. По информации CNBC, в компании приняли решение об увольнении, хотя эти отношения закончились «некоторое время назад». На место Кржанича временно назначен главный финансовый директор Роберт Сван.
В феврале из Ford был уволен Радж Нэр за «неподобающее поведение». В сообщении компании говорится, что это стало результатом внутреннего расследования, спровоцированного анонимным сообщением о нарушениях. Как именно Нэр нарушил кодекс корпоративной этики, не уточнялось. Позже он извинился, что не всегда следовал ценностям компании Ford, которые разделяет и сам. Бывший менеджер отвечал в Ford за линейку новых моделей и разработку суперкара Ford GT. Нэр проработал в компании 31 год.
В апреле 2016 года глава booking.com Даррен Хатсон ушел в отставку из-за нарушения кодекса поведения компании. В ходе расследования независимых членов совета директоров выяснилось, что состоящий в браке топ-менеджер поддерживал любовную связь с сотрудницей компании.
Booking.com — крупнейшее подразделение Priceline Group. Хатсон также покинул должность исполнительного директора головной компании, которую занимал с января 2014 года. Под его руководством операционная прибыль Priceline выросла с $1,4 млрд до $3,3 млрд, а капитализация увеличилась на 178% всего за год.
В ноябре 2012 года крупнейшая компания американской оборонной промышленности Lockheed Martin объявила об увольнении своего исполнительного директора Кристофера Кубасика за нарушение корпоративной этики. Планировалось, что с января 2013-го он должен был стать генеральным директором. Однако внутреннее расследование выявило, что топ-менеджер поддерживал близкие личные отношения с одной из своих подчиненных.
В 2011 году компания Olympus уволила своего президента Майкла Вудфорда за «нарушения корпоративной этики». Члены совета директоров посчитали, что он «прыгал через головы», нарушая сложившуюся культуру общения. Сам же топ-менеджер утверждал, что был уволен за разоблачение мошенничества, и подал на компанию в суд. Судебное расследование подтвердило факты сокрытия убытков, а компания согласилась выплатить Вудфорду около £10 млн.
Главный исполнительный директор, председатель правления и президент HP Марк Херд покинул все занимаемые в ней должности после обвинений со стороны бывшей сотрудницы компании Джоди Фишер в сексуальных домогательствах в 2010 году. И хотя обвинения так не были доказаны, внутреннее расследование показало, что бывший топ-менеджер нарушил правила корпоративной этики: он тратил на Фишер корпоративные средства, фальсифицируя отчеты о расходах.
После того как в 2009 году правительство Латвии ушло в отставку, Александр Гафин заявил о готовности президента Альфа-банка Петра Авена, имеющего латышские корни, возглавить его, если такое предложение поступит. Представитель банка в ответ сообщил, что это не соответствует действительности и есть не что иное, как нарушение корпоративной этики. В Альфа-банк Гафин пришел в 1994 году и занимался продвижением услуг и продуктов среди VIP-клиентов.