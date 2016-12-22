Можно не все: кого из глав компаний увольняли за нарушение правил

Глава Ford в Северной Америке Радж Нэр. За «неподобающее поведение»

В феврале из Ford был уволен Радж Нэр за «неподобающее поведение». В сообщении компании говорится, что это стало результатом внутреннего расследования, спровоцированного анонимным сообщением о нарушениях. Как именно Нэр нарушил кодекс корпоративной этики, не уточнялось. Позже он извинился, что не всегда следовал ценностям компании Ford, которые разделяет и сам. Бывший менеджер отвечал в Ford за линейку новых моделей и разработку суперкара Ford GT. Нэр проработал в компании 31 год.