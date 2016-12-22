Главу Intel отправили в отставку за служебный роман

Intel объявила об увольнении Брайана Кржанича, возглавлявшего компанию с 2013 года. Отставку гендиректора объяснили нарушением им норм компании, запрещающих руководству отношения с подчиненными

Брайан Кржанич (Фото: Li Ying / Zuma / ТАСС)

Гендиректор корпорации Intel Брайан Кржанич отправлен в отставку, он лишится и места в совете директоров компании, сообщает пресс-служба Intel. Причиной отставки в компании назвали любовный роман, который Кржанич завел с кем-то из подчиненных, вопреки существующим в компании правилам.

«Intel проинформировали, что Кржанич имел в прошлом любовную связь с одним из сотрудников Intel. Проведенное расследование подтвердило факт нарушения принятых в Intel норм, которые запрещают служебные романы и относятся ко всем ее менеджерам», — говорится в сообщении Intel. Пол сотрудника, с которым Кржанич завел роман, при этом не уточняется.

В пресс-службе Intel пояснили, что совет директоров компании проголосовал за отставку Кржанича, так как уверен в обязанности всех сотрудников Intel уважать ценности компании и исполнять требования принятого в ней кодекса поведения.

Временно исполняющим обязанности гендиректора Intel назначен Роберт Сван, занимавший до сих пор пост главного финансового директора компании.