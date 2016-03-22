Взрывы в Брюсселе

Утром 22 марта в брюссельском аэропорту в городе Завентем прогремело два взрыва. По предварительной информации, взрывные устройства сработали в зоне регистрации аэропорта. Спустя два часа взрыв произошел в брюссельском метрополитене в районе станций Maelbeek и Schuman. Жертвами двух атак стали 26 человек

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