Взрывы в Брюсселе. Фоторепортаж
Атака на Брюссель, 22 мар 2016, 11:44
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Взрывы в Брюсселе
Утром 22 марта в брюссельском аэропорту в городе Завентем прогремело два взрыва. По предварительной информации, взрывные устройства сработали в зоне регистрации аэропорта. Спустя два часа взрыв произошел в брюссельском метрополитене в районе станций Maelbeek и Schuman. Жертвами двух атак стали 26 человек
Пострадавшие пассажиры в аэропорту
Люди покидают место взрыва в аэропорту Брюсселя
Работники аэропорта
Пострадавшие пассажиры в аэропорту
Около станции метро, где произошел взрыв
Работа спасателей в аэропорту Брюсселя
Спасатели у входа в метро
Автомобили скорой помощи после взрыва у станции метро в Брюсселе
Бельгийский спецназ на улице Брюсселя
В здании аэропорта Брюсселя
Дым над зданием аэропорта Брюсселя
В здании аэропорта после взрыва
В здании аэропорта после взрыва
Место взрыва на станции метро в Брюсселе
Около станции метро, где произошел взрыв
Пассажиров эвакуируют в перегоне метро
Аварийные службы на месте взрыва в аэропорту