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Как мусульмане в России встретили Ураза-байрам. Фоторепортаж
Появились кадры с празднования Ураза-байрам в России
Утром в пятницу мусульмане начали отмечать праздник Ураза-байрам, знаменующий окончание священного месяца Рамадан и строгого поста. Это один из основных праздников в исламе. Как его встретили верующие в России — в фоторепортаже РБК
Верующие у Московской соборной мечети
Молитва у Московской соборной мечети
Москва, у Соборной мечети
Москва, у Соборной мечети
Москва, у Соборной мечети
Москва, у Соборной мечети
Симферополь. Муфтий Крыма и Севастополя хаджи Эмирали Аблаев во время торжественного намаза во Дворце культуры профсоюзов
Грозный, Чечня. Мусульмане в мечети «Сердце Чечни» имени Ахмата Кадырова
Санкт-Петербург, у Соборной мечети
Верующие у мечети Кул-Шариф в Казани, Татарстан.