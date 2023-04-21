Как мусульмане в России встретили Ураза-байрам. Фоторепортаж

Утром в пятницу мусульмане начали отмечать праздник Ураза-байрам, знаменующий окончание священного месяца Рамадан и строгого поста. Это один из основных праздников в исламе. Как его встретили верующие в России — в фоторепортаже РБК

Верующие у Московской соборной мечети Молитва у Московской соборной мечети Москва, у Соборной мечети Москва, у Соборной мечети Москва, у Соборной мечети Москва, у Соборной мечети Симферополь. Муфтий Крыма и Севастополя хаджи Эмирали Аблаев во время торжественного намаза во Дворце культуры профсоюзов Грозный, Чечня. Мусульмане в мечети «Сердце Чечни» имени Ахмата Кадырова Санкт-Петербург, у Соборной мечети Верующие у мечети Кул-Шариф в Казани, Татарстан.