Прощание с поэтом Николаем Добронравовым в Москве. Фоторепортаж

В Москве простились с поэтом-песенником Николаем Добронравовым. Он умер 17 сентября в возрасте 94 лет. Добронравов вместе со своей женой, композитором Александрой Пахмутовой, создали множество знаковых песен, среди которых «Надежда», «Трус не играет в хоккей», «Нежность» («Опустела без тебя земля») и другие.

Кто пришел проститься с Николаем Добронравовым — в фоторепортаже РБК