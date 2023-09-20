Прощание с поэтом Николаем Добронравовым в Москве. Фоторепортаж
В Москве простились с поэтом-песенником Николаем Добронравовым. Он умер 17 сентября в возрасте 94 лет. Добронравов вместе со своей женой, композитором Александрой Пахмутовой, создали множество знаковых песен, среди которых «Надежда», «Трус не играет в хоккей», «Нежность» («Опустела без тебя земля») и другие.
Кто пришел проститься с Николаем Добронравовым — в фоторепортаже РБК
Церемония прощания прошла в Концертном зале имени Чайковского
Певец Сергей Пенкин
Певец Юлиан
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов
Президент Федерации хоккея России, депутат Госдумы Владислав Третьяк
Приглашенный солист Большого театра России, солист Пермского театра оперы и балета имени Чайковского Василий Ладюк
Продюсер Антон Златопольский
Певец Сергей Волчков
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