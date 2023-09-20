 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Прощание с поэтом Николаем Добронравовым в Москве. Фоторепортаж

Появились кадры с церемонии прощания с Николаем Добронравовым в Москве

В Москве простились с поэтом-песенником Николаем Добронравовым. Он умер 17 сентября в возрасте 94 лет. Добронравов вместе со своей женой, композитором Александрой Пахмутовой, создали множество знаковых песен, среди которых «Надежда», «Трус не играет в хоккей», «Нежность» («Опустела без тебя земля») и другие.

Кто пришел проститься с Николаем Добронравовым — в фоторепортаже РБК
Церемония прощания прошла в Концертном зале имени Чайковского
Фото: Андрей Любимов / РБК

Церемония прощания прошла в Концертном зале имени Чайковского

Певец Сергей Пенкин
Фото: Андрей Любимов / РБК

Певец Сергей Пенкин

Певец Юлиан
Фото: Андрей Любимов / РБК

Певец Юлиан

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов
Фото: Андрей Любимов / РБК

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов

Президент Федерации хоккея России, депутат Госдумы Владислав Третьяк
Фото: Андрей Любимов / РБК

Президент Федерации хоккея России, депутат Госдумы Владислав Третьяк

Приглашенный солист Большого театра России, солист Пермского театра оперы и балета имени Чайковского Василий Ладюк
Фото: Андрей Любимов / РБК

Приглашенный солист Большого театра России, солист Пермского театра оперы и балета имени Чайковского Василий Ладюк

Продюсер Антон Златопольский
Фото: Андрей Любимов / РБК

Продюсер Антон Златопольский

Певец Сергей Волчков
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Певец Сергей Волчков

Председатель &laquo;совета легенд&raquo; Ночной хоккейной лиги Александр Якушев
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Председатель «совета легенд» Ночной хоккейной лиги Александр Якушев

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Госсектор

Меры поддержки бизнеса от государства за август

СберПро Медиа Торговля

Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»

СберПро Медиа Интересное

Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний

СберПро Медиа АПК

Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление

СберПро Медиа Транспорт

Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика

СберПро Медиа Интересное

От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации

СберПро Медиа Недвижимость

Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Три ошибки цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Андрей Любимов Андрей Любимов
мультимедиа Николай Добронравов поэт Александра Пахмутова Советские песни
Материалы по теме
Путин в телеграмме Пахмутовой назвал Добронравова «настоящим творцом»
Общество
«На трибунах становится тише». Главные песни на стихи Добронравова
Общество
Умер поэт-песенник Николай Добронравов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 сентября
EUR ЦБ: 102,92 (-0,17) Инвестиции, 19 сен, 16:52 Курс доллара на 20 сентября
USD ЦБ: 96,22 (-0,42) Инвестиции, 19 сен, 16:52
«Газпром» объявил об остановке «Силы Сибири» на плановую профилактику Бизнес, 15:40
Беженцы в аэропорту Степанакерта в Карабахе. Видео Политика, 15:38
Как срочно найти замену CEO и не ошибиться Pro, 15:35
Крамник объявил об уходе с Chess.com из-за множества «явных читеров» Спорт, 15:33
Прощание с поэтом Николаем Добронравовым в Москве. Фоторепортаж Общество, 15:30 
Россия стала крупнейшим импортером золота в ОАЭ Политика, 15:27
Отчет: Спад объема торгов криптовалютой на 48% вызван кризисом Binance Крипто, 15:27
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Минобороны сообщило об отражении пяти атак ВСУ на донецком направлении Политика, 15:24
Зеленые горизонты БРИКС: кто станет глобальным лидером новой экономики Новая экономика, 15:11
Вертолет беглого украинского бизнесмена Жеваго передали на нужды ВСУ Политика, 15:05
Блогер Даня Милохин признался, что ему страшно из-за новости о розыске Технологии и медиа, 15:01
Дюков предупредил о риске дефицита бензина и дизеля Бизнес, 14:57
В Кении сообщили о планах сыграть товарищеский матч со сборной России Спорт, 14:52
АЛРОСА по запросу Индии приостановит продажи алмазов на два месяца Бизнес, 14:41