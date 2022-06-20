Каким был артист Регимантас Адомайтис. Фотогалерея
20 июня на 86-м году жизни умер советский и литовский актер театра и кино Регимантас Адомайтис. О жизни и ролях народного артиста СССР — в материале РБК
Регимантас Адомайтис в роли Донатаса в фильме «Никто не хотел умирать» (режиссер Витаутас Жалакявичюс).
Регимантас Адомайтис родился 31 января 1937 года в Шяуляе на севере Литвы, в семье инженера. Детство провел в селе Шимоняй на границе с Латвией. Позже семья переехала в город Пасвалис, где Адомайтис окончил школу с серебряной медалью
В 1959 году окончил физико-математический факультет Вильнюсского университета, но на пятом курсе начал параллельно учиться актерскому мастерству в Вильнюсской консерватории (сегодня — Литовская академия музыки и театра). После окончания актерского факультета работал в драматическом театра в городе Капсукас (сейчас Мариямполе) и в Каунасском драматическом театре. В 1967-м перешел в Литовский государственный академический театр драмы (ныне Национальный драматический театр Литвы)
Режиссер Витаутас Жалакявичюс (второй справа) и актеры Регимантас Адомайтис (слева) и Юри Ярвет (справа), 7 апреля 1974 года.
Всесоюзную известность Адомайтис приобрел благодаря фильму режиссера Витаутаса Жалакявичюса «Никто не хотел умирать». Там также играли известные литовские актеры Донатас Банионис и Юозас Будрайтис и латышская актриса Вия Артмане. «Никто не хотел умирать» был признан лучшим фильмом 1967 года по опросу журнала «Советский экран».
Адомайтис удостоен многоличленных премий и званий народного артиста Литовской ССР и СССР
Кадр из фильма Николая Губенко «Из жизни отдыхающих» (1980). В главных ролях — Регимантас Адомайтис и Жанна Болотова.
За 56-летнюю кинокарьеру Адомайтис сыграл в 79 фильмах и сериалах, среди которых «Ты есть», «Зеленый фургон», «Из жизни отдыхающих», «Американская трагедия», «Ничто не случается дважды»
В 1988 году входил в Инициативную группу по выходу Литовской ССР из состава СССР «Саюдис». С 1989-го по 1991 год был народным депутатом Верховного совета СССР
На фото: Адомайтис с семьей, 1986 год.
Был женат на певице и актрисе Эугении Байорите, которая скончалась в 2011 году. У пары было трое сыновей: Витаутас, Гядиминас и Миндаугас
Регимантас Адомайтис в роли Священника в сцене из спектакля «Эдип-царь» вильнюсского театра «Vilnus City Theatre» в постановке Оскараса Коршуноваса на сцене РАМТ, 2005 год
Предпремьерный прогон спектакля «Чайка» в театре «Балтийский дом», Санкт-Петербург, 2011 год.
Адомайтис в роли Евгения Дорна.
Последние годы актер тяжело болел. Регимантас Адомайтис умер 20 июня. Ему было 85 лет.