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Общество ,  
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Каким был артист Регимантас Адомайтис. Фотогалерея

20 июня на 86-м году жизни умер советский и литовский актер театра и кино Регимантас Адомайтис. О жизни и ролях народного артиста СССР — в материале РБК
Фото:РИА Новости
Фото: РИА Новости

Регимантас Адомайтис в роли Донатаса в фильме «Никто не хотел умирать» (режиссер Витаутас Жалакявичюс).

Регимантас Адомайтис родился 31 января 1937 года в Шяуляе на севере Литвы, в семье инженера. Детство провел в селе Шимоняй на границе с Латвией. Позже семья переехала в город Пасвалис, где Адомайтис окончил школу с серебряной медалью

Фото:Бориса Кавашкина и А.Палениса / Фотохроника ТАСС
Фото: Бориса Кавашкина и А.Палениса / Фотохроника ТАСС

В 1959 году окончил физико-математический факультет Вильнюсского университета, но на пятом курсе начал параллельно учиться актерскому мастерству в Вильнюсской консерватории (сегодня — Литовская академия музыки и театра). После окончания актерского факультета работал в драматическом театра в городе Капсукас (сейчас Мариямполе) и в Каунасском драматическом театре. В 1967-м перешел в Литовский государственный академический театр драмы (ныне Национальный драматический театр Литвы)

Фото:Рудольф Алфимов / РИА Новости
Фото: Рудольф Алфимов / РИА Новости

Режиссер Витаутас Жалакявичюс (второй справа) и актеры Регимантас Адомайтис (слева) и Юри Ярвет (справа), 7 апреля 1974 года.

Всесоюзную известность Адомайтис приобрел благодаря фильму режиссера Витаутаса Жалакявичюса «Никто не хотел умирать». Там также играли известные литовские актеры Донатас Банионис и Юозас Будрайтис и латышская актриса Вия Артмане. «Никто не хотел умирать» был признан лучшим фильмом 1967 года по опросу журнала «Советский экран».

Адомайтис удостоен многоличленных премий и званий народного артиста Литовской ССР и СССР

Фото:РИА Новости
Фото: РИА Новости

Кадр из фильма Николая Губенко «Из жизни отдыхающих» (1980). В главных ролях — Регимантас Адомайтис и Жанна Болотова.

За 56-летнюю кинокарьеру Адомайтис сыграл в 79 фильмах и сериалах, среди которых «Ты есть», «Зеленый фургон», «Из жизни отдыхающих», «Американская трагедия», «Ничто не случается дважды»

Фото:Владимир Гулевич / Фотохроника ТАСС
Фото: Владимир Гулевич / Фотохроника ТАСС

В 1988 году входил в Инициативную группу по выходу Литовской ССР из состава СССР «Саюдис». С 1989-го по 1991 год был народным депутатом Верховного совета СССР

Фото:Владимир Гулевич / Фотохроника ТАСС
Фото: Владимир Гулевич / Фотохроника ТАСС

На фото: Адомайтис с семьей, 1986 год.

Был женат на певице и актрисе Эугении Байорите, которая скончалась в 2011 году. У пары было трое сыновей: Витаутас, Гядиминас и Миндаугас

Фото:Александр Куров / ТАСС
Фото: Александр Куров / ТАСС

Регимантас Адомайтис в роли Священника в сцене из спектакля «Эдип-царь» вильнюсского театра «Vilnus City Theatre» в постановке Оскараса Коршуноваса на сцене РАМТ, 2005 год

Фото:Юрий Белинский / ТАСС
Фото: Юрий Белинский / ТАСС

Предпремьерный прогон спектакля «Чайка» в театре «Балтийский дом», Санкт-Петербург, 2011 год.
Адомайтис в роли Евгения Дорна.

Последние годы актер тяжело болел. Регимантас Адомайтис умер 20 июня. Ему было 85 лет.

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Анна Шишкина
мультимедиа Регимантас Адомайтис

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Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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Умер народный артист СССР Регимантас Адомайтис
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