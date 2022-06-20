Каким был артист Регимантас Адомайтис. Фотогалерея

В 1959 году окончил физико-математический факультет Вильнюсского университета, но на пятом курсе начал параллельно учиться актерскому мастерству в Вильнюсской консерватории (сегодня — Литовская академия музыки и театра). После окончания актерского факультета работал в драматическом театра в городе Капсукас (сейчас Мариямполе) и в Каунасском драматическом театре. В 1967-м перешел в Литовский государственный академический театр драмы (ныне Национальный драматический театр Литвы)