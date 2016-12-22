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Бизнесмен и море: какие яхты предпочитают российские миллиардеры
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Бизнесмен и море: какие яхты предпочитают российские миллиардеры
Бизнес, 20 фев, 18:28
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Бизнесмен и море: какие яхты предпочитают российские миллиардеры

Издание Superyachtfan назвало Аркадия Ротенберга владельцем яхты Rahil стоимостью $60 млн. Она была построена в 2011 году по заказу миллиардера из Великобритании и перепродана несколько раз.

Самое большое гнутое стекло в мире, погреб с тонкими винами и даже плавучий террариум: какие яхты предпочитают российские бизнесмены — в фотогалерее РБК.

Аркадий Ротенберг, яхта Rahil
Фото: Benetti Yachts / yotube.com

В феврале 2018 года издание Superyachtfan назвало Аркадия Ротенберга владельцем яхты Rahil стоимостью $60 млн. Ранее считалось, что она принадлежит партнеру бизнесмена Григорию Баевскому. По информации издания, Ротенбергу принадлежат еще две яхты с таким же именем.

Яхта была построена в 2011 году и называлась Amnesia. Заказчиком выступал британский миллиардер Грэм де Зилль, который перепродал ее незадолго до спуска на воду. Согласно информации на сайте по поиску яхт Yachtcharterfleet в семи каютах этой яхты могут разместиться 14 гостей.

Андрей Мельниченко, яхта «А»
Фото: Axel Heimken / DPA / ТАСС

Еще в 2008 году верфь Blohm&Voss в Германии построила 119-метровую моторную яхту А для акционера СУЭК, «Еврохима» и Сибирской генерирующей компании Андрея Мельниченко. Благодаря дизайну от Филиппа Старка она стала одной из самых обсуждаемых в мире. Стоимость строительства оценивалась в более $300 млн.

В середине 2015 года стало известно, что Мельниченко заказал в Германии самую большую парусную яхту в мире, а в мае 2017 года почти 143-метровое судно уже передали заказчику. У парусника восемь палуб, он оснащен одним из самых больших гнутых стекол в мире: лист площадью 58,8 кв. м весит около 2 т. Предположительно яхта оценивалась в €400 млн. Только для ее обслуживания понадобилось бы нанять более 50 человек.

Роман Абрамович, яхта Eclipse
Фото: Lionel Cironneau / AP

В 2010 году в Германии закончилось строительство яхты Романа Абрамовича Eclipse, которую на тот момент называли самой дорогой и большой частной яхтой в мире. Ее длина изначально составила 162,5 м и впоследствии еще увеличилась. Стоимость постройки изначально оценивалась в более €400 млн, причем половина пошла на внутреннюю отделку по проекту любимого дизайнера предпринимателя Теренса Дисдэйла.

С 2011 года моторная яхта сдается в селективный чартер за $2 млн в неделю. На ее борту — 24 каюты, концертный зал, кабинет массажа, три столовые, кинотеатр, винный погреб, два бассейна, камины, два вертолета, четыре катера, 20 скутеров. Стекла яхты бронированные.

Михаил Прохоров, яхта Palladium
Фото: Eric Gaillard / Reuters

Миллиардеру Михаилу Прохорову приписывается владение 95-метровой суперъяхтой Palladium, построенной в 2010 году. Ее стоимость оценивается в $200 млн.

За яхтенный экстерьер и интерьер отвечало агентство Michael Leach Design. В 2010 году судно получило премию World Yachts Trophies в категории «Дизайн». На яхте восемь кают, которые могут принять 16 гостей.

Алишер Усманов, яхта Dilbar
Фото: Eric Gaillard / Reuters

Основному владельцу USM Holding Алишеру Усманову приписывают владение 156-метровой яхтой Dilbar, которую называли самой вместительной в мире. Она оценивается в $600 млн. В феврале 2017 года стало известно, что 160-метровый причал в одном из самых элитных портов для суперъяхт в Барселоне продан. Forbes предположил, что покупателем мог быть Усманов.

В 2017 году яхта получила премию World Superyacht Awards в номинации «Моторная яхта года». «Качество строительства ее интерьера, в котором используются редкие материалы, и поразительная отделка поистине впечатляют, как и закрытый бассейн объемом 180 кубических метров, самый большой из когда-либо установленных на яхте. Эта яхта является достойным победителем», — говорится в сообщении организаторов премии.

Сергей Галицкий, яхта Quantum Blue
Фото: Frank K / Flickr.com

В сентябре 2014 года создатель розничной сети «Магнит» Сергей Галицкий рассказал в интервью, что строит себе 105-метровую лодку. Впоследствии СМИ приписывали ему владение 104-метровой яхтой Quantum Blue, построенной в 2014 году на верфи Lurssen в Германии, которую оценивали в $250 млн.

На Quantum Blue кроме комфортабельных кают есть спортзал, кинотеатр, спа, лифт, вертолетная площадка, бассейн, джакузи.

Владимир Потанин, яхты Nirvana, Anastasia и Barbara
(Фото: Levent Kisi / Anadolu Agency / Getty Images)

Владелец «Норникеля» Владимир Потанин, по данным СМИ, владеет несколькими яхтами. Среди них называют, в частности, 88,5-метровые Nirvana (на фото) и Barbara, а также 75,5-метровую Anastasia. Стоимость всех трех оценивалась в $500 млн. При этом Nirvana и Anastasia выставлены на продажу.

На яхте Nirvana шесть кают, кинотеатр, бары, ресторан, тренажерный зал, бассейн, вертолетная площадка и террариум с экзотическими рептилиями.

Дмитрий Рыболовлев, яхта Anna
Фото: Dutch Yachting /Facebook

В январе 2018 года Forbes выяснил, что владелец футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев начал строительство новой 110-метровой яхты на голландской верфи Feadship. Прежняя яхта Рыболовлева 67-метровая Anna была выставлена на продажу за €65 млн.

За дизайн строящейся яхты отвечает Майкл Лич, который ранее работал над Palladium Михаила Прохорова. Но известно о ней пока немного: четыре палубы, стальной корпус и алюминиевая надстройка.

Игорь Макаров, яхта Areti
Фото: luerssen-yachts.com

В апреле 2017 года появилась информация о смене названия недавно достроенной 85-метровой яхты на Areti. Поскольку владельцу компании «Арети» Игорю Макарову ранее принадлежали три яхты с таким же названием, в СМИ появилось предположение, что и эта будет передана именно ему.

Кроме восьми кают яхта оснащена оздоровительной зоной, куда входят сауна, турецкая баня и джакузи, а также пляжным клубом.​

Андрей Скоч, яхта Madam GU
Фото: Winch Design

Акционеру USM Holdings и одному из самых богатых депутатов Госдумы Андрею Скочу приписывается владение 99-метровой яхтой Madam GU, построенной в 2013 году в Нидерландах. Сам он эту информацию не подтверждал. В 2014 году яхта получила награду конкурса World Superyacht Awards.

Игорь Кесаев, яхта Sky
Фото: Heesen Yachts

В конце 2017 года издание Superyachtfan сообщило, что совладелец дистрибьюторской группы «Мегаполис» и розничной DIXY Group миллиардер Игорь Кесаев обладает 50-метровой яхтой Sky стоимостью около $40 млн. Сообщалось также, что раньше бизнесмену принадлежала яхта Heesen Ilona, названная в честь его дочери Илоны.

Автор: Филипп Алексенко.
Теги: мультимедиа , яхта
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