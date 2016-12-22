Бизнесмен и море: какие яхты предпочитают российские миллиардеры

Издание Superyachtfan назвало Аркадия Ротенберга владельцем яхты Rahil стоимостью $60 млн. Она была построена в 2011 году по заказу миллиардера из Великобритании и перепродана несколько раз.

Самое большое гнутое стекло в мире, погреб с тонкими винами и даже плавучий террариум: какие яхты предпочитают российские бизнесмены — в фотогалерее РБК.