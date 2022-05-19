Развод на миллионы: как российские бизнесмены расходились с женами

Роман Абрамович и Дарья Жукова

Российский миллиардер Роман Абрамович и Дарья Жукова разошлись после 10 лет совместной жизни. У них есть двое детей и столько же совместных проектов: Жукова и Абрамович — сооснователи Музея современного искусства «Гараж» в Москве и культурного центра на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге. В их общем заявлении говорится, что они «останутся близкими друзьями» и продолжат развивать проекты. Размер алиментов не уточняется.

Это не первый развод Абрамовича. Миллиардер (состояние $6,9 млрд, согласно подсчетам Forbes) и его вторая супруга оформили развод в 2007 году. В качестве отступных Ирина получила $300 млн, к тому же бизнесмен обязался содержать пятерых детей пары. В списке самых богатых людей мира Абрамович на тот момент занимал 16 позицию. При разводе пара заключила мировое соглашение и смогла договориться о сумме отступных. Если бы этого не произошло, размер компенсации, по оценкам британской прессы, мог бы составить $5,5 млрд.

С первой своей супругой, Ольгой Лысовой, бизнесмен расстался в 1989 году. Позднее она рассказывала, что тогда об огромных суммах компенсаций при разводе речи и быть не могло — по ее словам, после развода Абрамович оставил ей сумму, на которую можно было прожить два года.