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Развод на миллионы: как российские бизнесмены расходились с женами

19 мая стало известно, что Алишер Усманов подал на развод с Ириной Винер. Супруги прожили в браке 30 лет. Судебное заседание назначено на 7 июня. 

Российские бизнесмены известны своими дорогими и долгими бракоразводными процессами в судах на родине и за рубежом. РБК вспомнил, кому из них свобода далась немалой ценой.
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Алишер Усманов разводится с Ириней Винер. 19 мая представители сторон провели беседу, первое судебное заседание назначено на 7 июня.

Усманов и Винер поженились в 1992 году. Forbes оценивает состояние бизнесмена в $15,7 млрд. По итогам 2021 года Усманов занял седьмое место в рейтинге богатейших россиян. После начала спецоперации России на Украине Усманов попал под санкции США, Великобритании и Евросоюза. Власти Германии конфисковали в Гамбурге яхту, по данным Forbes, принадлежащую миллиардеру.

Винер занимает пост президента Всероссийской федерации художественной гимнастике. За свою тренерскую карьеру она воспитала несколько олимпийских чемпионок: Евгения Канаева, Алина Кабаева, Маргарита Мамун
 

Роман Абрамович и Дарья Жукова
Фото:Toby Melville / Reuters
Фото: Toby Melville / Reuters

Российский миллиардер Роман Абрамович и Дарья Жукова разошлись после 10 лет совместной жизни. У них есть двое детей и столько же совместных проектов: Жукова и Абрамович — сооснователи Музея современного искусства «Гараж» в Москве и культурного центра на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге. В их общем заявлении говорится, что они «останутся близкими друзьями» и продолжат развивать проекты. Размер алиментов не уточняется.

Это не первый развод Абрамовича. Миллиардер (состояние $6,9 млрд, согласно подсчетам Forbes) и его вторая супруга оформили развод в 2007 году. В качестве отступных Ирина получила $300 млн, к тому же бизнесмен обязался содержать пятерых детей пары. В списке самых богатых людей мира Абрамович на тот момент занимал 16 позицию. При разводе пара заключила мировое соглашение и смогла договориться о сумме отступных. Если бы этого не произошло, размер компенсации, по оценкам британской прессы, мог бы составить $5,5 млрд.

С первой своей супругой, Ольгой Лысовой, бизнесмен расстался в 1989 году. Позднее она рассказывала, что тогда об огромных суммах компенсаций при разводе речи и быть не могло — по ее словам, после развода Абрамович оставил ей сумму, на которую можно было прожить два года.

Владимир и Наталья Потанины
Фото: «РИА Новости»
Фото: «РИА Новости»

Президент холдинга «Интеррос» (состояние $17,3 млрд, согласно Forbes) подал на развод еще в 2013 году, однако бракоразводный процесс продолжается до сих пор. Изначально бизнесмен не предполагал раздела активов, но его супруга решила защищать свои интересы в суде. Добиться компенсации за акции крупнейших компаний, которыми владеет Владимир Потанин, его экс-супруге не удалось, суд отказался удовлетворить ее иск, по которому она требовала разделить права на акции компаний «Норильский никель» и «Полюс Золото» и хотела получить денежную компенсацию за свою долю в размере 850 млрд руб.

29 августа 2017 года была рассмотрена жалоба Потаниной еще по одному иску — об акциях ЗАО «КМ Инвест». Суд также отказался его удовлетворить, а сумма требований экс-супруги бизнесмена составляла 215 млрд руб.

В декабре 2021 года стало известно, что Наталия Потанина потребовала от него половину его доли в «Норникеле». Процесс может войти в число самых дорогих разделов имущества.

Дмитрий и Елена Рыболовлевы
Фото: «РИА Новости»
Фото: «РИА Новости»

Жена бывшего владельца «Уралкалия» Дмитрия Рыболовлева (состояние $6,6 млрд по версии Forbes) Елена подала на развод в Женеве в 2008 году. В мае 2014-го суд обязал Рыболовлева выплатить бывшей супруге $4,5 млрд, что позволило бы ей стать самой богатой женщиной России. Однако в июне 2016 года Женевский апелляционный суд принял доводы бизнесмена и сократил компенсацию бывшей супруге до 565 млн франков ($603 млн). Тогда же она впервые вошла в список Forbes, став одной из богатейших женщин. По условиям соглашения супруги отозвали все судебные иски друг против друга. 

Алексей и Елена Мордашовы
Фото:РИА Новости / Коммерсантъ
Фото: РИА Новости / Коммерсантъ

Председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов (состояние $13,2 млрд по версии Forbes) развелся со своей женой Еленой в 1996 году. Тогда супруги подписали соглашения, по которым предприниматель обязался ежемесячно выплачивать сыну алименты в размере 8,9 млн неденоминированных рублей (около $1,5 тыс., которые после кризиса 1998 года превратились в $320) и по $6 тыс. ежегодно. Также Елене достались трехкомнатная квартира в Череповце, имущество в ней стоимостью около $10 тыс. и автомобиль «ВАЗ-2109» 1993 года выпуска. От прав на иное имущество она отказывалась. Однако в 2001 году бывшая супруга оспорила соглашения в суде, потребовав от Мордашова 32,5% акций «Северстали» и выплаты алиментов в размере четверти его дохода (на тот момент $80 млн в год). Таким образом, только алиментов Елена требовала на 523 млн руб., но выиграть процесс ей не удалось

Владислав и Екатерина Доронины
Фото:ТАСС
Фото: ТАСС

Девелопер Владислав Доронин развелся с женой Екатериной в ноябре 2009 года. Екатерина, которая живет в Лондоне с их дочерью, долго не соглашалась на развод. Сообщалось, что в качестве отступных Екатерина получила $10 млн. Впрочем, СМИ писали, что супруги так и не развелись из-за угроз бывшей супруги начать разбирательство в Великобритании, где ей могла причитаться половина состояния Доронина (состояние бизнесмена в 2011 году журнал «Финанс» оценивал в $6,7 млрд)

Аркадий и Наталья Ротенберг
Фото:Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В 2015 году бывшая супруга Аркадия Ротенберга Наталья, с которой бизнесмен развелся за два года до этого, инициировала процесс в лондонском суде с целью отсудить у бизнесмена финансовую компенсацию. 

В ноябре 2020 года Ротенберг подал жалобу на решение суда в Лондоне, обязавшего его передать экс-супруге особняк в Англии стоимостью больше $36 млн. О дальнейших результатах судебных слушаний информации не появлялось.

Фархад и Татьяна Ахмедовы
Фото:Fotoimedia / Ведомости / Сергей Портер
Фото: Fotoimedia / Ведомости / Сергей Портер

В декабре 2016 года Высокий суд Лондона обязал российского миллиардера Фархада Ахмедова (состояние $1,3 млрд, согласно подсчетам Forbes) выплатить его бывшей жене Татьяне 453 млн фунтов ($591,6 млн), решение суда было опубликовано только в мае этого года.

Позднее бизнесмен заявил, что развелся с Татьяной еще в 2000 году, после того как она «призналась, что неоднократно изменяла мужу». По словам Ахмедова, вердикт распространяется только на территории Великобритании, где у него «давно» нет активов, так что это решение, по словам миллиардера, «стоит не дороже туалетной бумаги».

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Юлия Сапронова, Алексей Гаврилко-Алексеев
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