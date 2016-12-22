Глава Гидрометцентра пригрозил купальщикам на Крещение обледенением тела

Гидрометцентр предупредил москвичей, что из-за усиления ветра купание в проруби будет «очень некомфортным». В то же время в Якутии крещенские купания начались при пятидесятиградусных морозах

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Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей, намеренных принять участие в традиционных крещенских купаниях, что сразу после выхода из воды нужно одеться и уйти в тепло. Ночью в Москве похолодает и будет сильный ветер, что грозит купальщикам «обледенением тела».

«Температура около полуночи в Москве будет минус шесть-семь, но влажность воздуха близка к 95–100%, метель и усиление ветра — до 12–17 м/с. Это значит, что будут очень некомфортные ощущения, будет казаться, что как будто минус 17 градусов. Нужно иметь в виду, что людям, которые будут купаться, нужно мгновенно закутаться, иначе произойдет обледенение тела на ветру», — сказал Вильфанд (цитата по «Интерфаксу»).

По словам главы Гидрометцентра, к купанию в таких условиях стоит отнестись особенно внимательно, а «хорохориться точно не надо».

Для крещенских купаний в водоемах Москвы подготовлено 57 мест, оборудованных освещением, мостиками и деревянными лестницами с перилами, а также кабинками с обогревом. Купания здесь должны начаться в 18:00 18 января и продлятся до 12:00 19 января.

Тем временем власти Норильска приняли решение отменить проведение крещенских купаний на озере Долгом из-за обещанного синоптиками ночного понижения температуры до минус 50–52 градусов.

А вот в Якутии крещенские купания в схожих условиях уже начались. По данным властей республики, в городе Верхоянске купания проходят при минус 53 градусах. Власти Якутска сообщили, что мэр города Айсен Николаев окунулся в прорубь на Лене при минус 43 градусах.