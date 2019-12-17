Бизнес , 17 дек, 14:23
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Как прошла церемония вручения Премии РБК. Фоторепортаж
16 декабря в Москве прошла церемония вручения Премии РБК. Победители и гости — в фоторепортаже РБК
Шестая церемония вручения Премии РБК прошла в «Геликон-опере». Награду вручили в шести номинациях по новым правилам: на этот раз предлагать кандидатов в лонг-лист мог любой, а победителей выбирал экспертный совет.
РБК выражает благодарность партнерам премии в 2019 году — EY, Lexus, Glo, «Русскому икорному дому» и бренду «Онегин»