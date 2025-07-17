«У нас было фундаментальное согласие»: 80 лет конференции в Потсдаме

Уинстон Черчилль совершает визит в Берлин к руинам Рейхстага перед началом Потсдамской конференции

Еще одна важная тема переговоров — согласование новых границ Польши, которая находилась в сфере влияния СССР. Как и вопрос о разделе Германии, тема уже обсуждалась участниками конференции в Ялте. Для западных лидеров этот вопрос был особенно болезненным, поскольку, с одной стороны, Советский Союз обладал очевидным преимуществом в переговорах: Красная армия стояла в Восточной Европе, ее солдаты дошли до Берлина (в этом смысле Потсдамская конференция, как и Ялтинская, проходила там, где было удобно Сталину: на подконтрольной ему территории), с другой — нападение на Польшу было изначальным поводом для вступления Великобритании в войну, поэтому решение «сдать» ее СССР после тяжелейших лет войны было трудно объяснить избирателям.

«Вопрос о Польше был самым сложным, — говорил Гарри Трумэн в обращении к американским гражданам после возвращения из Берлина. — Практически в каждом международном соглашении присутствует элемент компромисса. Соглашение по Польше не является исключением. Ни одна страна не может рассчитывать на получение всего, чего она хочет».

В итоге участники конференции договорились, что польско-советская и немецко-польская границы сдвинутся на восток, новая польско-германская граница пройдет по линии Одер — Западная Нейсе, Германия, таким образом, лишалась четверти территорий относительно границы 1937 года. К Польше отходили бывший вольный город Данциг (современный Гданьск) и большая часть Восточной Пруссии. Немецкое население, оставшееся на новых территориях Польши, а также в Венгрии и Чехословакии, подлежало перемещению, которое далеко не всегда проходило «организованным и гуманным образом», как это было закреплено в протоколе конференции. С 1944 по 1950 год высылки привели к гибели, по разным оценкам, от полумиллиона до 2 млн этнических немцев, всего на территорию послевоенной Германии были перемещены около 12 млн немцев.

По предложению советского правительства СССР передавались Кёнигсберг (современный Калининград) и его окрестности.