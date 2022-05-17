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Политика ,  
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В Киеве простились с Леонидом Кравчуком. Фоторепортаж

В Киеве прошло прощание с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком. О его смерти стало известно 10 мая. Церемония прощания прошла в «Украинском доме» — Конгресс-центре на Крещатике, выходящем на Европейскую площадь, туда прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Кто еще пришел проститься с политиком — в фоторепортаже РБК
Фото:Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Кравчук умер после продолжительной болезни в возрасте 88 лет. В конце июня 2021 года он перенес сложную операцию на сердце. Политик больше месяца провел в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких
Фото:Евгений Малолетка / AP
Фото: Евгений Малолетка / AP
Леонид Кравчук был первым президентом Украины. Политик занимал пост с 5 декабря 1991 года по 19 июля 1994-го. Выборы прошли 1 декабря 1991 года одновременно с референдумом о независимости Украины
Фото:Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Антонина Кравчук, супруга Леонида Кравчука, на церемонии прощания
Фото:Viacheslav Ratynskyi / Reuters
Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой прибыли на церемонию
Фото:Евгений Малолетка / AP
Фото: Евгений Малолетка / AP

Патриарх Филарет, глава Украинской православной церкви

Фото:Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

«Мы сохраним суверенитет и свободу, которые получили больше 30 лет назад», — сказал в день смерти Кравчука мэр Киева Виталий Кличко, назвав экс-президента талантливым человеком с сильным характером

Фото:Viacheslav Ratynskyi / Reuters
Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters
Экс-президент Украины Петр Порошенко
Фото:Viacheslav Ratynskyi / Reuters
Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters
Экс-президент Украины Виктор Ющенко
Фото:Евгений Малолетка / AP
Фото: Евгений Малолетка / AP

Алексей Резников, министр обороны Украины

Фото:Oleg Petrasyuk / EPA / ТАСС
Фото: Oleg Petrasyuk / EPA / ТАСС
Бывший президент Украины Леонид Кучма
Фото:Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images
30 июля 2020 года Кравчук был назначен полномочным представителем Украины в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе. Он занимал пост вплоть до 21 февраля 2022 года
 
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Теги
мультимедиа Леонид Кравчук прощание Киев Владимир Зеленский
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Первый президент Украины: каким был Леонид Кравчук
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