Политика , 17 мая, 15:09
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В Киеве простились с Леонидом Кравчуком. Фоторепортаж
В Киеве прошло прощание с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком. О его смерти стало известно 10 мая. Церемония прощания прошла в «Украинском доме» — Конгресс-центре на Крещатике, выходящем на Европейскую площадь, туда прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Кто еще пришел проститься с политиком — в фоторепортаже РБК
Леонид Кравчук был первым президентом Украины. Политик занимал пост с 5 декабря 1991 года по 19 июля 1994-го. Выборы прошли 1 декабря 1991 года одновременно с референдумом о независимости Украины
Антонина Кравчук, супруга Леонида Кравчука, на церемонии прощания
Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой прибыли на церемонию
Патриарх Филарет, глава Украинской православной церкви
«Мы сохраним суверенитет и свободу, которые получили больше 30 лет назад», — сказал в день смерти Кравчука мэр Киева Виталий Кличко, назвав экс-президента талантливым человеком с сильным характером
Экс-президент Украины Петр Порошенко
Экс-президент Украины Виктор Ющенко
Алексей Резников, министр обороны Украины
Бывший президент Украины Леонид Кучма
30 июля 2020 года Кравчук был назначен полномочным представителем Украины в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе. Он занимал пост вплоть до 21 февраля 2022 года
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