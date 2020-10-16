Зонтики против водометов: новая волна протестов в Бангкоке

За последние три дня ситуация в столице Таиланда накалилась настолько, что власти из-за антиправительственных митингов ввели 15 октября режим чрезвычайного положения. Несмотря на запрет, тысячи протестующих вышли на улицы на следующий день. Полиция применила водометы. Последние три месяца демонстранты требуют отставки премьер-министра, изменения Конституции, реформирования монархии и снятия запрета на ее критику, которая сейчас уголовно наказуема. Как в Бангкоке разгоняли митингующих — в фотогалерее РБК