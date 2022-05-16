Как выглядело полное лунное затмение. Фоторепортаж

В ночь на 16 мая произошло полное лунное затмение. Его могли увидеть жители Северной и Южной Америки, Европы и Африки. Как оно выглядело — в фоторепортаже РБК

В этом году произойдет два полных лунных затмения одинаковой продолжительности: затмение 16 мая продлилось 1 час 24 минуты и 50 секунд, а 8 ноября оно займет лишь на 4 секунды дольше. В Московском планетарии отметили , что это единственное такое совпадение для одного года за период с 1661 по 2091 год.