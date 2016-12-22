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Бизнес-сборная: на чем зарабатывают российские футболисты
Финансы, 16 янв, 11:21
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Бизнес-сборная: на чем зарабатывают российские футболисты

Бывший футболист «Зенита», «Краснодара», «Спартака» и ЦСКА Роман Широков зарегистрировал акционерное общество «Стратегия успеха». Фирма планирует строить современные искусственные поля для футбола с сопутствующей инфраструктурой — подогревом, раздевалками с душем и санузлом, освещением.

Профессиональные занятия спортом часто не мешают российским футболистам владеть ресторанами, кафе, компаниями по сдаче недвижимости в аренду. РБК узнал, как игрокам России удается совмещать футбольную и бизнес-карьеру.

Игорь Акинфеев
Фото: Fotobank

Возраст: 31 год

Клуб: ЦСКА

Позиция в сборной: основной вратарь

Акинфеев в 2014 году являлся соучредителем ООО «Спорт-Инвест», в котором ему принадлежит 40%. Запись об этом зафиксирована в СПАРК 16 апреля 2014 года. Еще по 20% в этом бизнесе у было у партнеров Акинфеева по ЦСКА Василия и Алексея Березуцких и у гендиректора компании Сергея Якунчикова (начальник команды ЦСКА). Основным видом деятельности компании была указана работа по оптовой торговле лесоматериалами и стройматериалами. Уставный капитал — 10 000 руб. По данным реестра, эта компания была ликвидирована в 2015 году.

До июня 2013 года Игорь Акинфеев также был владельцем 100% компании ООО «Букет Сервис» — оптового торговца цветами, зарегистрированного в Красногорске. Как пояснил РБК один из соучредителей фирмы, на самом деле Акинфеев просто дал денег одному из своих друзей на открытие компании, а автор проекта в благодарность за это сделал его соучредителем. «В целом Игорь сконцентрирован на спортивной карьере, он несколько раз отказывал брендам, которые хотели «купить» его для рекламы», — подчеркивает один из совладельцев компании.

Сергей Рыжиков
Фото: Global Look Press

Возраст: 37 лет

Клуб: «Рубин» (Казань)

Позиция в сборной: третий вратарь

Сергей Рыжиков и его агент Алексей Сафонов перед чемпионатом мира в Бразилии владели узбекским лаундж-кафе «Тюбетейка» в Москве. Согласно данным СПАРК, в ООО «Рамб-Каланчевская», которой принадлежат две точки «Тюбетейки», у Рыжикова было 37,5% и столько же — у Сафонова. По словам Сафонова, он сам и его клиент не управляли кафе: для этого была приглашена специальная фирма. Размер инвестиций и показатели выручки их совместного бизнеса Сафонов не раскрывал, но отмечал, что они планировали выйти в прибыль через полгода после открытия.

По мнению Сафонова, желание футболистов заниматься бизнесом вполне понятно: после окончания карьеры спортсмен с зарплаты $100 000 в месяц может уйти на тренерскую работу и получать около $500 за тот же срок. «В итоге бизнес оказывается для спортсмена очень хорошим подспорьем для жизни после спорта», — говорил он. В итоге компания так и не вышла в прибыль и была ликвидирована в 2017 году.

В 2016 году Рыжиков и Сафонов учредили Вратарскую школу Сергея Рыжикова в Казани.

Василий Березуцкий
Фото: Fotobank

Возраст: 35 лет

Клуб: ЦСКА

Позиция в сборной: центральный защитник

Василий вместе с братом-близнецом Алексеем совладелец холдинга «Премьер-Футбол Групп». Компания владела тремя розничными магазинами по продаже спортивной экипировки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. По словам Евгения Волкова, коммерческого директора компании, в числе совладельцев бизнеса — еще пять известных футболистов, выступающих в Премьер-лиге (их имена Волков не раскрыл). Олег Немытов, генеральный директор холдинга, рассказывал РБК, что оборот московского магазина по итогам 2013 года составил около 200 млн руб., петербургского — около 100 млн.

По данным СПАРК, Василий Березуцкий также является совладельцем ООО «ГомерМ», основной вид деятельности которого — капиталовложения в собственность. Еще одним бизнесом Василия Березуцкого является ООО «Национальная юридическая служба» (ООО «НЮС»), в котором защитнику принадлежит 30% (еще 30% — у Алексея Березуцкого). Среди VIP-клиентов компании — известные российские футболисты Игорь Акинфеев, Алан Дзагоев, Юрий Жирков, Сергей Семак, а также блогер Илья Варламов.

Сергей Игнашевич
Фото: РИА Новости

Возраст: 38 лет

Клуб: ЦСКА

Позиция в сборной: центральный защитник

Сергей Игнашевич, по данным СПАРК, является учредителем двух компаний, которые занимаются сдачей внаем собственного недвижимого имущества: ООО «Фридрих» (Игнашевичу в ней принадлежит 100%) и ООО «Белив» (50% этой компании принадлежат ее гендиректору Владимиру Мильруду). Владимир Мильруд, генеральный директор обеих компаний, отказался от комментариев.

Как следует из профиля Мильруда в социальных сетях, он — выпускник Московской госакадемии физической культуры (МГАФК), которую окончил и Сергей Игнашевич. По данным СПАРК, Мильруд является гендиректором и совладельцем сети мини-кофеен «Кофепорт» (27 точек в Москве и одна в Санкт-Петербурге). ООО «Кофепорт» зарегистрировано по тому же адресу, что и компании, учредителем которых значится Сергей Игнашевич.

Дмитрий Комбаров
Фото: РИА Новости

Возраст: 30 лет

Клуб: «Спартак»

Позиция в сборной: защитник

Комбаров — один из владельцев (50%) ООО «Аркада». Компании принадлежал ресторан «Ромашка Family» на Верхней Красносельской улице в Москве, открывшийся в 2011 году. Другим совладельцем заведения был экс-футболист Петр Быстров, завершивший карьеру в 2013 году. Управляющий рестораном Рональд Кудрявцев рассказывал РБК, что футболист активно участвовал в жизни своего проекта: часто приезжал проверить, как идут дела в компании, и дегустировал блюда. Данные о выручке в ресторане не раскрывали, но отмечали, что прибыль в течение двух лет существования бизнеса оставалась стабильной. В 2016 году ресторан был закрыт, а компания ликвидирована. В интервью «Спорт-Экспрессу» Комбаров признал открытие ресторана своей ошибкой. Причинами краха бизнеса он назвал кризис и воровство.

В 2017 году Комбаров предпринял попытку вернуться в бизнес, связанный с общепитом. По данным СПАРК, в октябре 2017 года полузащитник стал владельцем 60% компании ООО «Жаровня-Покровка». Компания создана для открытия по франшизе ресторана сети «Жаровня», специализирующейся на блюдах на гриле.

Игорь Денисов

Возраст: 33 года

Клуб: «Локомотив» (Москва)

Позиция в сборной: опорный полузащитник

Денисов, по данным СПАРК, до октября 2015 года являлся совладельцем девелоперской компании ЗАО «Лэнд-Актив», зарегистрированной в 2009 году. Основной вид деятельности фирмы — производство общестроительных работ. Футболисту принадлежало 20% компании. В партнерах у Денисова числились бывший одноклубник по петербургскому «Зениту» Александр Анюков (20%) и агент обоих футболистов Павел Андреев (20%). Уставный капитал компании — 1 млн руб. Руководитель отдела продаж «Лэнд-Актив» Андрей Зайцев рассказал РБК, что Денисов вместе со всеми экс-совладельцами покинул компанию еще в 2012 году.

«Компанию полностью выкупил другой человек. С чем связана смена руководства, утверждать не могу, но подозреваю, что ребята-футболисты просто не справились с двойной нагрузкой. Да и участие их в руководстве компанией, скорее всего, ограничивалось только акционированием», — рассказывает Зайцев.

По данным СПАРК, после выхода футболистов из состава соучредителей компании 34% в «Лэнд-Актив» оказались у Алексея Рыскина, которого «Новая газета» называла связанным с измайловской ОПГ.

Александр Кержаков
Фото: Global Look Press

Возраст: 35 лет

Клуб: «Зенит» (Санкт-Петербург), завершил карьеру в 2017 году

Позиция в сборной: центрфорвард

Кержаков, согласно данным СПАРК, владеет 85% петербургского ООО «Миллениум», основная деятельность которого — ресторанный бизнес. «Миллениум» также является соучредителем (50%) ООО «НК Брюери». Остальные 50% принадлежат Совету по туризму и экскурсиям Санкт-Петербурга, где РБК сообщили, что сейчас Кержаков и его деловой партнер занимаются открытием совместного ресторана. Однако с тех пор никакой информации об открытом под патронажем нападающего заведении так и не появилось.

Еще в 2000-х Кержаков открыл два ресторана в Санкт-Петербурге, но после отъезда в Испанию, в футбольный клуб «Севилья», он передал бизнес родителям. В 2013 году стало известно, что футболист потерял 330 млн руб. на инвестициях в нефтеперерабатывающий завод в Воронежской области.

В апреле 2017 года Кержаков зарегистрировал ИП с указанием в виде основных видов деятельности «представление в средствах массовой информации», «производство телепередач». В июле 2017 года стало известно о начале его сотрудничества с телеканалом «Матч-ТВ», где бывший нападающий выступает в качестве постоянного эксперта. В ноябре 2017 года Кержаков запустил на «Матч-ТВ» реалити-шоу «Команда на прокачку».

Александр Самедов
Фото: РИА Новости

Возраст: 33 года

Клуб: «Спартак»

Позиция в сборной: правый полузащитник

Александр Самедов с женой Юлией владеет компанией ООО «Сирень», основная деятельность которого — ресторанный бизнес. Им принадлежит семейное кафе «Сирень» в московском парке «Сокольники». ООО «Сирень» зарегистрировано в марте 2013 года, кафе открылось в марте 2014 года. Сотрудники кафе подтвердили участие футболиста в компании, но от дальнейших комментариев отказались. Управляющим партнером Самедовых в этом проекте является продюсер Александр Толмацкий. По его словам, семья Самедовых активно участвует в управлении компанией.

Информацию о выручке кафе владельцы не раскрывают, но Толмацкий уверяет, что в выходные свободных мест в кафе нет.

Александр Самедов также является совладельцем ООО «Терминал-Одинцово» (10%), основной вид деятельности которого — сдача внаем собственного недвижимого имущества. Еще 35% в этой компании принадлежит агенту футболиста Олегу Артемову. Свое участие в совместном с Самедовым проекте Артемов подтвердил, но от дальнейших комментариев отказался.

Роман Широков
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Возраст: 36 лет

Позиция в сборной: центральный полузащитник, завершил карьеру

Роман Широков, бывший футболист «Зенита», «Краснодара», «Спартака» и ЦСКА, завершивший карьеру полтора года назад, в июле 2017 года зарегистрировал акционерное общество «Стратегия успеха». Компания планирует строить современные искусственные поля для футбола с сопутствующей инфраструктурой — подогревом, раздевалками с душем и санузлом, освещением. Партнерами Широкова стали Максим Уклюдов, коммерческий директор компании «Бамард» (фирма по производству искусственных и натуральных полей для футбольных стадионов) и юрист Денис Игнатов, возглавлявший ряд коллекторских и лизинговых компаний. Все они — игроки команды «Миллениум Юнайтед» (МЮ), представляющей элитный коттеджный поселок «Миллениум Парк» в любительском первенстве Новой Риги — футбольном чемпионате среди подмосковных поселков, расположенных вдоль этого шоссе.

Первый подобный комплекс планируется построить в 2018 году в Истринском районе. Инвестиции в пилотный проект оцениваются в 22,5 млн руб.

Виктор Васин
Фото: Артем Коротаев / ТАСС

Возраст: 29 лет

Клуб: ЦСКА

Позиция: центральный защитник

Столп обороны ЦСКА и сборной России Виктор Васин с сентября 2017 года является владельцем 49% в ООО «Футиклаб проджект». Остальная доля принадлежит основателю компании — Кириллу Дзыгарю. Дзыгарь работал детским тренером во Владивостоке, когда к нему пришла идея организовать футбольный клуб для дошкольников, которых не брали в спортивные секции до семилетнего возраста. Первый проект под названием Footyball был реализован в Киеве, где Дзыгарь открыл три секции для детей. В 2014 году он решил развивать бизнес в Москве. Компания получила 22 млн  руб. через инвестиционную площадку StartTrack, созданную при поддержке Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ). Сейчас в Москве работает две секции FootyClub.

Федор Кудряшов
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Возраст: 30 лет

Клуб: «Рубин» Казань

Позиция: центральный защитник

Уроженец города Братска в Иркутской области, защитник «Рубина» и сборной России, Федор Кудряшов в мае 2017 года стал единственным учредителем ООО «Детский спортивный клуб «Заря» в родном городе. Клуб организует занятия футболом для детей от трех до девяти лет. Стоимость месячного абонемента — 1500 руб.

Владимир Габулов
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Возраст: 34 года

Клуб: «Брюгге» (Бельгия)

Позиция: вратарь

Запасной голкипер сборной России Владимир Габулов с 2015 года является партнером братьев Березуцких в ООО «Премьер Футбол Групп». В компании, торгующей спортивными товарами, опытному вратарю, подписавшему в январе контракт с бельгийским «Брюгге», принадлежит 18%. В мае 2016 года Габулов стал совладельцем московского ООО «Группа компаний Эко-сервис». В ней Габулову принадлежит 50%. Вторая половина — у Дмитрия Добровольского. Основным видом деятельности ГК «Эко-сервис» является сбор отходов.

Теги: мультимедиа , фотогалерея
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