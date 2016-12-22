Бизнес-сборная: на чем зарабатывают российские футболисты

Игорь Акинфеев

Возраст: 31 год

Клуб: ЦСКА

Позиция в сборной: основной вратарь



Акинфеев в 2014 году являлся соучредителем ООО «Спорт-Инвест», в котором ему принадлежит 40%. Запись об этом зафиксирована в СПАРК 16 апреля 2014 года. Еще по 20% в этом бизнесе у было у партнеров Акинфеева по ЦСКА Василия и Алексея Березуцких и у гендиректора компании Сергея Якунчикова (начальник команды ЦСКА). Основным видом деятельности компании была указана работа по оптовой торговле лесоматериалами и стройматериалами. Уставный капитал — 10 000 руб. По данным реестра, эта компания была ликвидирована в 2015 году.

До июня 2013 года Игорь Акинфеев также был владельцем 100% компании ООО «Букет Сервис» — оптового торговца цветами, зарегистрированного в Красногорске. Как пояснил РБК один из соучредителей фирмы, на самом деле Акинфеев просто дал денег одному из своих друзей на открытие компании, а автор проекта в благодарность за это сделал его соучредителем. «В целом Игорь сконцентрирован на спортивной карьере, он несколько раз отказывал брендам, которые хотели «купить» его для рекламы», — подчеркивает один из совладельцев компании.