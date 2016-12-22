Футболист Широков стал бизнес-партнером экс-подрядчика «Крестовского»

Экс-капитан сборной России по футболу Роман Широков решил заработать на строительстве площадок для любителей. Поля будут строиться в партнерстве с компанией «Бамард», укладывавшей газон на стадионе «Зенита» на Крестовском острове

Роман Широков (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Завершивший полтора года назад профессиональную карьеру бывший футболист «Зенита», «Краснодара», «Спартака» и ЦСКА Роман Широков организовал бизнес вместе с соседями по элитному коттеджному поселку в ближнем Подмосковье.

Как следует из данных СПАРК, признанный лучшим футболистом страны в 2012 году Широков в июле 2017-го зарегистрировал акционерное общество «Стратегия успеха». Его партнерами в равных долях выступают Максим Уклюдов, коммерческий директор компании «Бамард» — крупного производителя искусственных и натуральных полей для футбольных стадионов, и юрист Денис Игнатов, возглавлявший ряд коллекторских и лизинговых компаний (в частности, был гендиректором ГЛК «Столица»; газета «Ведомости» называла его «студентом Дмитрия Медведева»).

Все учредители «Стратегии успеха», включая Широкова, — игроки команды «Миллениум Юнайтед» (МЮ), представляющей элитный коттеджный поселок «Миллениум Парк» в любительском первенстве Новой Риги — футбольном чемпионате среди поселков, расположенных вдоль этого шоссе, следует из данных с официального сайта турнира. Именно участие в этом соревновании натолкнуло партнеров на идею организовать совместный бизнес, рассказали РБК учредители «Стратегии успеха».

Широков в беседе с РБК подтвердил факт своего участия в коммерческой компании, отказавшись от дополнительных комментариев. По словам партнеров экс-капитана сборной России, «Стратегия успеха» планирует строить современные искусственные поля для футбола с сопутствующей инфраструктурой — подогревом, раздевалками с душем и санузлом, освещением. Первый подобный комплекс будет построен на деньги учредителей «Стратегии успеха» в 2018 году в Истринском районе.

«Место уже определено, сейчас ведем переговоры с владельцем участка относительно технических деталей проекта», — рассказал РБК Игнатов.

По словам юриста, инвестиции в пилотный проект составят 22,5 млн руб. Строителем поля выступит «Бамард» Уклюдова. По его словам, бизнес заключается в строительстве подобных полей по заказу частных инвесторов, которые в дальнейшем будут сдавать такие площадки футболистам-любителям.

Компания «Бамард» является подрядчиком госструктур — от Министерства спорта до муниципалитетов, реализующих программы строительства бесплатных спортивных площадок для жителей. Она работала и по крупным контрактам, связанным с поставкой полей на стадионы, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу-2018. По данным СПАРК, в 2017 году компания получила госконтракты на общую сумму 109,4 млн руб., годом ранее — на 314,4 млн руб.

В прошлом году компания оказалась связанной со скандалом из-за неудовлетворительного состояния газона на стадионе «Санкт-Петербург» на Крестовском острове. Представители футбольного клуба «Зенит», который должен был провести на новой арене, ставшей самой дорогой в истории России (по данным заказчика строительства — правительства Санкт-Петербурга, стадион обошелся городу в 43 млрд руб.), три матча весенней части чемпионата России, после двух сыгранных поединков отказались играть третий из-за качества газона, обвинив в сложившейся ситуации «Бамард». Компания, в свою очередь, заявила, что в проблемах виноват сам «Зенит», не обеспечивший должный уход за полем в зимний период. В итоге за несколько недель до старта Кубка конфедераций газон на стадионе в Санкт-Петербурге пришлось экстренно заменить рулонным.

«Проект [Широкова и его партнеров] будет востребован, — считает Дмитрий Двойнов, генеральный директор компании «Оптилон», поставщика покрытий из искусственной травы. — В крупных городах есть дефицит качественных полей последнего поколения, а привлечение к бизнесу такой известной фигуры, как Роман Широков, привлечет к проекту клиентов». По его мнению, помимо выручки от аренды полей владельцы смогут получать дополнительные доходы от размещения рекламы на бортах площадок или организации сервисов по производству видео с любительских игр.

После завершения спортивной карьеры в 2016 году Широков занимается общественной работой, связанной с футболом. Он — председатель Общероссийского профсоюза футболистов, советник министра спорта Подмосковья Романа Терюшкова, а также советник по футболу председателя спортивного общества «Динамо» Владимира Стржалковского.