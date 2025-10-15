Более 130 человек погибли или пропали при наводнениях в Мексике. Фото
Проливные дожди обрушились на Мексику на прошлой неделе.
В центральной и юго-восточной частях страны резко поднялся уровень воды в реках. Больше других пострадали штаты Веракрус, Идальго и Пуэбла.
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум сообщила, что повреждены или полностью разрушены около 100 тыс. домов. «Никакие прогнозы не предвещали, что осадки будут такого масштаба», — заявила она журналистам.
Жители города Поза-Рика, штат Веракрус, Мексика.
В Веракрусе, где погибли по меньшей мере 29 человек, за четыре дня выпало 60 см осадков.
На фото: последствия наводнения в Мехико.
Согласно последним данным, погибли по меньшей мере 64 человека, а 65 числятся пропавшими без вести.
Поса-Рика, штат Веракрус.
Более 300 населенных пунктов в Центральной и Восточной Мексике отрезаны от цивилизации.
«Никто не останется без помощи», — пообещала Шейнбаум.
Смертоносные ливни связаны с двумя тропическими циклонами — ураганом «Присцилла» и штормом «Рэймонд», которые сформировались в Мексиканском заливе и уже рассеялись.
Мексика столкнулась с масштабными наводнениями, вызванными проливными дождями. Жертвами бедствия стали по меньшей мере 64 человека, 65 числятся пропавшими без вести. Последствия стихии — в фоторепортаже РБК
Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели
Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии
Дайджест глобальных технологических трендов
Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес
AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью
Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?