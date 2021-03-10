В Красном Кресте проанализировали последствия войны для молодых сирийцев

За время войны почти у половины молодых сирийцев был убит кто-то из близких или друзей, 12% сами были ранены, почти половина была вынуждена сделать перерывы в образовании, показало исследование Красного Креста

Город Дума после обстрела, Дамаск, Сирия (Фото: Mohammed Badra / Reuters)

Гражданская война в Сирии, начавшаяся в марте 2011 года, продолжается десять лет, и это оказало существенное влияние на молодое поколение сирийцев. Ее последствия изучила по заказу Международного комитета Красного Креста (МККК) исследовательская компания Ipsos (результаты исследования есть в распоряжении РБК). Согласно проведенному ею опросу, восемь из десяти молодых жителей страны пережили периоды отсутствия или крайне ограниченного доступа к предметам первой необходимости, две трети были вынуждены покинуть свои дома, более половины — прервать учебу, а среди юношей каждый седьмой был ранен.

В опросе Ipsos приняли участие 1,4 тыс. сирийцев в возрасте от 18 до 25 лет (800 человек были опрошены в Сирии, 400 — в Ливане, 200 — в Германии).

Именно на плечи поколения, у которого годы насилия отняли детство и юность, лягут основной груз ответственности за восстановление страны и вся связанная с этим работа, обратил внимание Фабрицио Карбони, директор женевского регионального управления МККК по оперативной деятельности на Ближнем и Среднем Востоке.

Потери в семье

Из тех, кто продолжает жить в Сирии, почти половина столкнулась с гибелью члена семьи или близкого друга. Среди тех, кто уехал жить в Германию или Ливан, такие потери пережил каждый пятый. За время конфликта трое из пяти молодых сирийцев были вынуждены уехать из своего дома. Это привело к разрыву родственных связей. Около 40% молодых сирийцев, живущих в родной стране, потеряли контакт с близкими родственниками. Из тех, кто переехал в Германию, о невозможности связаться с некоторыми членами семьи заявили 55% опрошенных, в Ливане — две трети. У многих конфликт разрушил планы создать собственную семью — каждый пятый из опрошенных в Сирии был вынужден отложить свадьбу.