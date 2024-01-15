Тракторы заблокировали центр Берлина: как прошел массовый митинг фермеров

На фото: тракторы возле Бранденбургских ворот в Берлине, 15 января

В декабре 2023 года правительство Германии анонсировало отмену части налоговых льгот и субсидий на дизельное топливо для фермеров в целях экономии бюджетных средств. Это стало необходимо после решения Федерального конституционного суда, который запретил тратить из бюджета €60 млрд.

Объявление привело к акциям протеста среди фермеров. На фоне демонстраций правительство согласилось идти на уступки и пообещало отменять льготы не сразу, а постепенно. Однако аграрии настаивали, что этого смягчения недостаточно, и объявили о неделе протестных акций с 8 января, «кульминацией» которой должен был стать митинг в Берлине 15 января.