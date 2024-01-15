Тракторы заблокировали центр Берлина: как прошел массовый митинг фермеров
Немецкие фермеры организовали крупную акцию протеста в Берлине — они заблокировали улицы правительственного квартала тракторами и погрузчиками. В город прибыло более 5 тыс. единиц техники, что затруднило движение транспорта. Аграрии выступают против планов властей по сокращению субсидий и отмене налоговых льгот для сельхозпроизводителей. Обстановка в Берлине — в фоторепортаже РБК.
На фото: тракторы возле Бранденбургских ворот в Берлине, 15 января
В декабре 2023 года правительство Германии анонсировало отмену части налоговых льгот и субсидий на дизельное топливо для фермеров в целях экономии бюджетных средств. Это стало необходимо после решения Федерального конституционного суда, который запретил тратить из бюджета €60 млрд.
Объявление привело к акциям протеста среди фермеров. На фоне демонстраций правительство согласилось идти на уступки и пообещало отменять льготы не сразу, а постепенно. Однако аграрии настаивали, что этого смягчения недостаточно, и объявили о неделе протестных акций с 8 января, «кульминацией» которой должен был стать митинг в Берлине 15 января.
На фото: протестующие перед Бранденбургскими воротами в Берлине, 15 января
Во время недели протестов фермеры заблокировали развязки на нескольких федеральных трассах в разных частях ФРГ, что привело к перебоям в работе транспорта. 9 января тракторы появились на улицах Берлина. Вслед за аграриями забастовку в это время объявили машинисты поездов: они требовали повышения зарплаты и улучшения условий труда.
В акции протеста 15 января в Берлине участвовали около 30 тыс. фермеров, некоторые участники из разных регионов приехали в центр Берлина на тракторах, их поддержали водители грузовиков. По данным полиции, в центре столицы собралось более 5 тыс. автомобилей, что затруднило движение транспорта.
Протестующие на улицах Берлина, 15 января
На фото: вид на Потсдамскую площадь, 15 января
Глава Союза фермеров Германии Йоахим Руквид заявил, что фермеры уберут с улиц технику, если правительство откажется от планов убрать субсидии на топливо. Он также предупредил, что повышение налогов приведет к банкротству многих фермеров.
На митинге перед аграриями выступил немецкий министр финансов, лидер СвДП Кристиан Линднер. Он отметил, что власти Германии понимают причины недовольства бастующих фермеров, планы правительства о жесткой экономии были слишком поспешны, но в текущей ситуации с бюджетом каждый должен внести свой вклад. «Сегодня я не могу обещать вам больше государственной помощи из федерального бюджета», — сказал министр. Его освистали.
Акция протеста в Берлине, 15 января
Перед началом акции полиция сообщила о задержании нескольких транспортных средств, груженных навозом, они были исключены из состава протестной колонны. Всего для охраны порядка было задействовано около 1,3 тыс. полицейских.
Для участия в акции протеста 15 января некоторые фермеры приехали в Берлин заранее, в минувшие выходные. Часть демонстрантов ночевали в кабинах транспортных средств. На тракторах протестующих были закреплены щиты со слоганами.
Фермер греется у огня во время акции протеста в Берлине, 15 января
Ассоциация фермеров пообещала продолжить демонстрации, если правительство продолжит настаивать на сокращении субсидий на дизельное топливо.