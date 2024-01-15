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Тракторы заблокировали центр Берлина: как прошел массовый митинг фермеров

Появились кадры с протестами фермеров с тракторами у Бранденбургских ворот

Немецкие фермеры организовали крупную акцию протеста в Берлине — они заблокировали улицы правительственного квартала тракторами и погрузчиками. В город прибыло более 5 тыс. единиц техники, что затруднило движение транспорта. Аграрии выступают против планов властей по сокращению субсидий и отмене налоговых льгот для сельхозпроизводителей. Обстановка в Берлине — в фоторепортаже РБК.
На фото: тракторы возле Бранденбургских ворот в Берлине, 15 января В декабре 2023 года правительство Германии анонсировало отмену части налоговых льгот и субсидий на дизельное топливо для фермеров в целях экономии бюджетных средств. Это стало необходимо после решения Федерального конституционного суда, который запретил тратить из бюджета &euro;60 млрд. Объявление привело к акциям протеста среди фермеров.&nbsp;На фоне демонстраций&nbsp;правительство согласилось идти на уступки и пообещало отменять льготы не сразу, а постепенно. Однако аграрии настаивали, что этого смягчения недостаточно, и объявили о неделе протестных акций с 8 января,&nbsp;&laquo;кульминацией&raquo; которой должен был&nbsp;стать&nbsp;митинг в Берлине 15 января.
Фото: Liesa Johannssen / Reuters

На фото: тракторы возле Бранденбургских ворот в Берлине, 15 января

В декабре 2023 года правительство Германии анонсировало отмену части налоговых льгот и субсидий на дизельное топливо для фермеров в целях экономии бюджетных средств. Это стало необходимо после решения Федерального конституционного суда, который запретил тратить из бюджета €60 млрд.

Объявление привело к акциям протеста среди фермеров. На фоне демонстраций правительство согласилось идти на уступки и пообещало отменять льготы не сразу, а постепенно. Однако аграрии настаивали, что этого смягчения недостаточно, и объявили о неделе протестных акций с 8 января, «кульминацией» которой должен был стать митинг в Берлине 15 января.

На фото: протестующие перед Бранденбургскими воротами в Берлине, 15 января Во время недели протестов фермеры заблокировали развязки на нескольких федеральных трассах в разных частях ФРГ, что привело к перебоям в работе транспорта. 9 января тракторы появились на улицах Берлина. Вслед за аграриями забастовку в это время объявили машинисты поездов: они требовали повышения зарплаты и улучшения условий труда.
Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

На фото: протестующие перед Бранденбургскими воротами в Берлине, 15 января

Во время недели протестов фермеры заблокировали развязки на нескольких федеральных трассах в разных частях ФРГ, что привело к перебоям в работе транспорта. 9 января тракторы появились на улицах Берлина. Вслед за аграриями забастовку в это время объявили машинисты поездов: они требовали повышения зарплаты и улучшения условий труда.

В акции протеста 15 января в Берлине участвовали около 30 тыс. фермеров, некоторые участники из разных регионов приехали в центр Берлина на тракторах, их поддержали водители грузовиков. По данным полиции, в центре столицы собралось более 5 тыс. автомобилей, что затруднило движение транспорта.
Фото: Felix Zahn / imago-images.de / Global Look Press

В акции протеста 15 января в Берлине участвовали около 30 тыс. фермеров, некоторые участники из разных регионов приехали в центр Берлина на тракторах, их поддержали водители грузовиков. По данным полиции, в центре столицы собралось более 5 тыс. автомобилей, что затруднило движение транспорта.

Протестующие на улицах Берлина, 15 января
Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Протестующие на улицах Берлина, 15 января

На фото: вид на Потсдамскую площадь, 15 января Глава Союза фермеров Германии Йоахим Руквид заявил, что фермеры уберут с улиц технику, если правительство откажется от планов убрать субсидии на топливо. Он также предупредил, что повышение налогов приведет к банкротству многих фермеров. На митинге перед аграриями выступил немецкий министр финансов, лидер СвДП Кристиан Линднер. Он отметил, что власти Германии понимают причины недовольства бастующих фермеров, планы правительства о жесткой экономии были слишком поспешны, но в текущей ситуации с бюджетом каждый должен внести свой вклад. &laquo;Сегодня я не могу обещать вам больше государственной помощи из федерального бюджета&raquo;,&nbsp;&mdash; сказал министр. Его освистали.
Фото: Engler / nordphoto GmbH / imago-images.de / Global Look Press

На фото: вид на Потсдамскую площадь, 15 января

Глава Союза фермеров Германии Йоахим Руквид заявил, что фермеры уберут с улиц технику, если правительство откажется от планов убрать субсидии на топливо. Он также предупредил, что повышение налогов приведет к банкротству многих фермеров.

На митинге перед аграриями выступил немецкий министр финансов, лидер СвДП Кристиан Линднер. Он отметил, что власти Германии понимают причины недовольства бастующих фермеров, планы правительства о жесткой экономии были слишком поспешны, но в текущей ситуации с бюджетом каждый должен внести свой вклад. «Сегодня я не могу обещать вам больше государственной помощи из федерального бюджета», — сказал министр. Его освистали.

Некоторые протестующие призывали к роспуску правительства и проведению новых выборов.&nbsp;Протесты оказали давление на коалицию канцлера Олафа Шольца, отмечает Reuters. Рейтинг правительства&nbsp;находится на рекордно низком уровне, указывает Bloomberg.&nbsp;
Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Некоторые протестующие призывали к роспуску правительства и проведению новых выборов. Протесты оказали давление на коалицию канцлера Олафа Шольца, отмечает Reuters. Рейтинг правительства находится на рекордно низком уровне, указывает Bloomberg. 

Акция протеста в Берлине, 15 января
Фото: Michele Tantussi / Getty Images

Акция протеста в Берлине, 15 января

Перед началом акции полиция сообщила о задержании нескольких транспортных средств, груженных навозом, они были исключены из состава протестной колонны. Всего для охраны порядка было задействовано около 1,3 тыс. полицейских.
Фото: onas Gehring / Keystone Press Agency / Global Look Press

Перед началом акции полиция сообщила о задержании нескольких транспортных средств, груженных навозом, они были исключены из состава протестной колонны. Всего для охраны порядка было задействовано около 1,3 тыс. полицейских.

Для участия в акции протеста 15 января некоторые фермеры приехали в Берлин заранее, в минувшие выходные. Часть демонстрантов ночевали&nbsp;в кабинах транспортных средств. На тракторах протестующих были закреплены щиты со слоганами.
Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Для участия в акции протеста 15 января некоторые фермеры приехали в Берлин заранее, в минувшие выходные. Часть демонстрантов ночевали в кабинах транспортных средств. На тракторах протестующих были закреплены щиты со слоганами.

Фермер греется у огня во время акции протеста в Берлине, 15 января
Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Фермер греется у огня во время акции протеста в Берлине, 15 января

Ассоциация фермеров пообещала продолжить демонстрации, если правительство продолжит настаивать на сокращении субсидий на дизельное топливо.
Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Ассоциация фермеров пообещала продолжить демонстрации, если правительство продолжит настаивать на сокращении субсидий на дизельное топливо.

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Теги
Алиса Копчугова
мультимедиа Германия демонстрация Олаф Шольц сельское хозяйство
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