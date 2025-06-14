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Политика ,  
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30 лет теракту в Буденновске. Как это было

30 лет назад, 14 июня 1995 года, группа боевиков под руководством Шамиля Басаева взяла в заложники около 1,5 тыс. жителей Буденновска. В сорокаградусную жару их несколько дней удерживали в местной больнице, требуя закончить операцию федеральных сил в Чечне. События шести дней теракта — в материале РБК.
В ночь на 14 июня 1995 года три &laquo;КАМАЗа&raquo; в сопровождении легковушки, замаскированной под автомобиль милиции, пересекли границу Чечни и Ставрополья. В машинах находились 195 боевиков под руководством полевого командира Шамиля Басаева. По одной из версий, целью террористов был военный аэродром в Минводах. Они собирались захватить самолет и &laquo;лететь бомбить Кремль&raquo;, заявил глава ФСБ Сергей Степашин. &laquo;Дней за пять-шесть до этого мне поступала информация о готовящемся теракте&nbsp;&mdash; без подробностей,&nbsp;&mdash; вспоминал Степашин в автобиографии &laquo;Пойти в политику и вернуться&raquo;.&nbsp;&mdash; Информация была надежной. &lt;...&gt; Получив тревожную информацию, я написал записку [президенту Борису] Ельцину. Потом после теракта на заседании Совбеза напомнил про это. &lt;...&gt; Про то, что террористы прошли благодаря милиции, тогда говорить не стал. &lt;...&gt; Теперь это общеизвестный факт&raquo;. По его словам, прорваться в Ставропольский край боевикам удалось, подкупив милиционеров.
Фото: Александр Земляниченко / РИА Новости

В ночь на 14 июня 1995 года три «КАМАЗа» в сопровождении легковушки, замаскированной под автомобиль милиции, пересекли границу Чечни и Ставрополья.

В машинах находились 195 боевиков под руководством полевого командира Шамиля Басаева. По одной из версий, целью террористов был военный аэродром в Минводах. Они собирались захватить самолет и «лететь бомбить Кремль», заявил глава ФСБ Сергей Степашин.

«Дней за пять-шесть до этого мне поступала информация о готовящемся теракте — без подробностей, — вспоминал Степашин в автобиографии «Пойти в политику и вернуться». — Информация была надежной. <...> Получив тревожную информацию, я написал записку [президенту Борису] Ельцину. Потом после теракта на заседании Совбеза напомнил про это. <...> Про то, что террористы прошли благодаря милиции, тогда говорить не стал. <...> Теперь это общеизвестный факт». По его словам, прорваться в Ставропольский край боевикам удалось, подкупив милиционеров.

На фото машина, которую террористы захватили, ворвавшись в Буденновск. На ней они разъезжали по городу, расстреливая мирных жителей. Боевики беспрепятственно преодолели около 50 блокпостов и КПП. Утром колонну остановили на посту ГАИ недалеко от Буденновска. Открывать грузовики отказались&nbsp;&mdash; заявили, что везут &laquo;груз 200&raquo;. Все машины&nbsp;отправили к РОВД для более тщательной проверки&nbsp;&mdash; так боевики и попали в Буденновск. По дороге басаевцы расстреляли сотрудников ГАИ, которые сопровождали их в отделение милиции, после попытались штурмовать здание РОВД, а затем разделились&nbsp;на несколько групп, атаковали центр города&nbsp;&mdash; администрацию, рынок, отделение Сбербанка, пожарную часть, училище. Всех, кого встречали по пути, они забирали в заложники.
Фото: Константин Тарусов / ТАСС

На фото машина, которую террористы захватили, ворвавшись в Буденновск. На ней они разъезжали по городу, расстреливая мирных жителей.

Боевики беспрепятственно преодолели около 50 блокпостов и КПП. Утром колонну остановили на посту ГАИ недалеко от Буденновска. Открывать грузовики отказались — заявили, что везут «груз 200». Все машины отправили к РОВД для более тщательной проверки — так боевики и попали в Буденновск.

По дороге басаевцы расстреляли сотрудников ГАИ, которые сопровождали их в отделение милиции, после попытались штурмовать здание РОВД, а затем разделились на несколько групп, атаковали центр города — администрацию, рынок, отделение Сбербанка, пожарную часть, училище.

Всех, кого встречали по пути, они забирали в заложники.

Через несколько часов террористы ворвались на территорию городской больницы&nbsp;&mdash; захватили в заложники персонал, больных, посетителей. Сами боевики расположились в ординаторской, а всех заложников согнали в основное отделение. Три этажа в 40-градусную жару заполнили людьми, туда&nbsp;же завели ранее взятых в заложники. Всего в больнице, по разным оценкам, оказалось от 1,5 тыс. до 2 тыс. мирных жителей. Боевики убивали военных и силовиков&nbsp;&mdash; сотрудники больницы переодевали их в халаты и гражданскую одежду, чтобы спасти. После басаевцы заминировали подвальные помещения и здание кислородной станции. Около 16:00 Басаев предъявил свои требования властям: прекратить боевые действия в Чечне и вывести федеральные войска, иначе его боевики убьют всех заложников. После они расстреляли шестерых мужчин. В то&nbsp;же время в СМИ начали появляться первые новости о стрельбе в Буденновске. Сообщали о раненых и жертвах, но детали нападения пока не были известны.
Фото: Александр Земляниченко / РИА Новости

Через несколько часов террористы ворвались на территорию городской больницы — захватили в заложники персонал, больных, посетителей. Сами боевики расположились в ординаторской, а всех заложников согнали в основное отделение.

Три этажа в 40-градусную жару заполнили людьми, туда же завели ранее взятых в заложники. Всего в больнице, по разным оценкам, оказалось от 1,5 тыс. до 2 тыс. мирных жителей. Боевики убивали военных и силовиков — сотрудники больницы переодевали их в халаты и гражданскую одежду, чтобы спасти.

После басаевцы заминировали подвальные помещения и здание кислородной станции. Около 16:00 Басаев предъявил свои требования властям: прекратить боевые действия в Чечне и вывести федеральные войска, иначе его боевики убьют всех заложников. После они расстреляли шестерых мужчин.

В то же время в СМИ начали появляться первые новости о стрельбе в Буденновске. Сообщали о раненых и жертвах, но детали нападения пока не были известны.

В тот день Ельцин собирался на саммит G7 в канадский Галифакс (на фото). Поездку отменять не стал, объяснив это наличием &laquo;непрерывной связи&raquo; с главой МВД Виктором Ериным. &laquo;Сегодня многие удивляются, как президент мог улететь из страны в такой ситуации. Но скажу честно, в первый день все было непонятно, никто не мог оценить ситуацию адекватно. Я доложил президенту, что считаю необходимым вылететь на место. Сели с [вице-премьером Николаем] Егоровым в самолет&nbsp;&mdash; и в Минводы. Ерин немного опередил нас&raquo;,&nbsp;&mdash; вспоминал позднее Степашин. На заседании Госдумы 16 июня депутаты почтили память жертв трагедии в Буденновске минутой молчания. В тот&nbsp;же день депутат Селезнев вынес на голосование предложение о начале процедуры отрешения Ельцина от должности. &laquo;За&raquo; проголосовали 150 человек, &laquo;против&raquo;&nbsp;&mdash; 9, но 290 депутатов вовсе не приняли участие в голосовании. Документ не приняли.
Фото: Reuters

В тот день Ельцин собирался на саммит G7 в канадский Галифакс (на фото). Поездку отменять не стал, объяснив это наличием «непрерывной связи» с главой МВД Виктором Ериным.

«Сегодня многие удивляются, как президент мог улететь из страны в такой ситуации. Но скажу честно, в первый день все было непонятно, никто не мог оценить ситуацию адекватно. Я доложил президенту, что считаю необходимым вылететь на место. Сели с [вице-премьером Николаем] Егоровым в самолет — и в Минводы. Ерин немного опередил нас», — вспоминал позднее Степашин.

На заседании Госдумы 16 июня депутаты почтили память жертв трагедии в Буденновске минутой молчания. В тот же день депутат Селезнев вынес на голосование предложение о начале процедуры отрешения Ельцина от должности. «За» проголосовали 150 человек, «против» — 9, но 290 депутатов вовсе не приняли участие в голосовании. Документ не приняли.

В ночь на 15 июня в Буденновск прибыли директор ФСБ Сергей Степашин (на фото слева), глава МВД Виктор Ерин, его первый зам Михаил Егоров (на фото справа, он возглавил штаб операции) и вице-премьер, министр по делам национальностей Николай Егоров. В город стянули спецподразделения &laquo;Альфа&raquo;, &laquo;Витязь&raquo; и &laquo;Русь&raquo;, больницу окружила тяжелая техника.
Фото: Александр Земляниченко / РИА Новости

В ночь на 15 июня в Буденновск прибыли директор ФСБ Сергей Степашин (на фото слева), глава МВД Виктор Ерин, его первый зам Михаил Егоров (на фото справа, он возглавил штаб операции) и вице-премьер, министр по делам национальностей Николай Егоров. В город стянули спецподразделения «Альфа», «Витязь» и «Русь», больницу окружила тяжелая техника.

Под угрозой расстрела заложников Басаев потребовал привести в больницу журналистов&nbsp;&mdash; это было его первым требованием. Не дождавшись их в назначенное время (17:00), он приказал расстрелять пятерых заложников. К 20:00 журналистов завели в здание. Вместе с ними к террористам зашел депутат Госдумы Анатолий Кашпировский. Встреча журналистов и боевиков продлилась несколько часов, после они покинули здание.
Фото: Константин Тарусов / ТАСС

Под угрозой расстрела заложников Басаев потребовал привести в больницу журналистов — это было его первым требованием. Не дождавшись их в назначенное время (17:00), он приказал расстрелять пятерых заложников.

К 20:00 журналистов завели в здание. Вместе с ними к террористам зашел депутат Госдумы Анатолий Кашпировский. Встреча журналистов и боевиков продлилась несколько часов, после они покинули здание.

К 16 июня в Буденновске полностью остановилась жизнь: движение транспорта было перекрыто, газо- и водоснабжение нарушено, не работала связь, были закрыты предприятия, учреждения, школы, детские сады. Магазины также не работали&nbsp;&mdash; в спальные районы хлеб завозили на машинах (на фото). Местное управление образования собирало информацию о детях, оставшихся без попечения родителей, проходили похороны погибших.
Фото: Александр Земляниченко / РИА Новости

К 16 июня в Буденновске полностью остановилась жизнь: движение транспорта было перекрыто, газо- и водоснабжение нарушено, не работала связь, были закрыты предприятия, учреждения, школы, детские сады.

Магазины также не работали — в спальные районы хлеб завозили на машинах (на фото). Местное управление образования собирало информацию о детях, оставшихся без попечения родителей, проходили похороны погибших.

Рано утром 17 июня спецподразделения попытались штурмовать больницу. Операция оказалась неудачной: военным удалось освободить 61 заложника, но погибло много военнослужащих и заложников. &laquo;Альфа&raquo; смогла вывести людей из травматологии, но в главный корпус, где было большинство заложников, они войти не смогли.
Фото: Александр Земляниченко / РИА Новости

Рано утром 17 июня спецподразделения попытались штурмовать больницу. Операция оказалась неудачной: военным удалось освободить 61 заложника, но погибло много военнослужащих и заложников. «Альфа» смогла вывести людей из травматологии, но в главный корпус, где было большинство заложников, они войти не смогли.

Боевики заставляли женщин, детей, стариков и других мирных граждан становиться к окнам, махать простынями и кричать &laquo;Не стреляйте!&raquo;, в то&nbsp;же время стреляли из-за их спин. При штурме использовалось оружие вплоть до гранатометов, в больнице начался пожар&nbsp;&mdash; заложники его потушили.
Фото: Александр Земляниченко / РИА Новости

Боевики заставляли женщин, детей, стариков и других мирных граждан становиться к окнам, махать простынями и кричать «Не стреляйте!», в то же время стреляли из-за их спин. При штурме использовалось оружие вплоть до гранатометов, в больнице начался пожар — заложники его потушили.

На фото: мать убитого террористами жителя Буденновска возле отделения милиции.
Фото: Константин Тарусов / ТАСС

На фото: мать убитого террористами жителя Буденновска возле отделения милиции.

Фото: Reuters
Фото: Reuters
Военнослужащие федеральных войск в доме напротив больницы, 17 июня
Фото: Сергей Величкин / Николай Малышев / ТАСС

Военнослужащие федеральных войск в доме напротив больницы, 17 июня

Шамиль Басаев согласился отпустить заложников при условии, что он услышит согласие на прекращение огня и переговоры лично от премьер-министра Виктора Черномырдина. На следующий день между ними состоялся телефонный разговор.
Фото: Reuters

Шамиль Басаев согласился отпустить заложников при условии, что он услышит согласие на прекращение огня и переговоры лично от премьер-министра Виктора Черномырдина. На следующий день между ними состоялся телефонный разговор.

&laquo;Это Черномырдин. Добрый день. Зависит от вас, будет он добрым или не добрым&raquo;,&nbsp;&mdash; начал разговор премьер. Басаев перечислил свои условия. Тогда&nbsp;же и прозвучала известная фраза Черномырдина: &laquo;Шамиль Басаев, очень плохо слышно, не понял, говори громче&raquo;. Российская сторона согласилась на уступки. В полночь войска прекратили боевые действия в Чечне. Также по итогам переговоров террористам были предоставлены автобусы для отъезда в Чечню с оставшимися заложниками.
Фото: Эдуард Песов / ТАСС

«Это Черномырдин. Добрый день. Зависит от вас, будет он добрым или не добрым», — начал разговор премьер. Басаев перечислил свои условия. Тогда же и прозвучала известная фраза Черномырдина: «Шамиль Басаев, очень плохо слышно, не понял, говори громче».

Российская сторона согласилась на уступки. В полночь войска прекратили боевые действия в Чечне. Также по итогам переговоров террористам были предоставлены автобусы для отъезда в Чечню с оставшимися заложниками.

Освобождение заложников из центральной районной больницы №&nbsp;2 &laquo;Террорист хитрил&nbsp;&mdash; постоянно менял свои требования. То он делал вид, что не понял какой-то формулировки, то притворялся, что не расслышал фразы. Все недоразумения разрешал генерал Виктор Медведицков&nbsp;&mdash; начальник УВД Ставропольского края. Наконец был утвержден маршрут движения, количество необходимых террористам заложников-добровольцев, а также необходимое число транспортных средств, порядок движения колонны и прочие условия. Оставалось лишь ждать сигнала&raquo;,&nbsp;&mdash; писал Федор Гладких в газете&nbsp;&laquo;Сегодня&raquo;.
Фото: Александр Земляниченко / РИА Новости

Освобождение заложников из центральной районной больницы № 2

«Террорист хитрил — постоянно менял свои требования. То он делал вид, что не понял какой-то формулировки, то притворялся, что не расслышал фразы. Все недоразумения разрешал генерал Виктор Медведицков — начальник УВД Ставропольского края. Наконец был утвержден маршрут движения, количество необходимых террористам заложников-добровольцев, а также необходимое число транспортных средств, порядок движения колонны и прочие условия. Оставалось лишь ждать сигнала», — писал Федор Гладких в газете «Сегодня».

Бойцы спецподразделений охраняют автобус с освобожденными заложниками, 19 июня 1995 года К утру начался отбор заложников. Добровольцев было около 140, в их числе врачи, депутаты и журналисты. Им дали подписать документ, в котором говорилось: &laquo;Я добровольно присоединяюсь к бандитской группе Шамиля Басаева и выезжаю с ним в Чеченскую Республику, осознавая все возможные последствия своего решения. Дата, подпись&raquo;. Добровольцы отказались подписать эту бумагу, после им дали другую&nbsp;&mdash; в ней говорилось, что всю ответственность они берут на себя.
Фото: Александр Земляниченко / РИА Новости

Бойцы спецподразделений охраняют автобус с освобожденными заложниками, 19 июня 1995 года

К утру начался отбор заложников. Добровольцев было около 140, в их числе врачи, депутаты и журналисты. Им дали подписать документ, в котором говорилось: «Я добровольно присоединяюсь к бандитской группе Шамиля Басаева и выезжаю с ним в Чеченскую Республику, осознавая все возможные последствия своего решения. Дата, подпись». Добровольцы отказались подписать эту бумагу, после им дали другую — в ней говорилось, что всю ответственность они берут на себя.

Освобождение заложников из центральной районной больницы №&nbsp;2, 19 июня 1995 года Около 16:00 19 июня из Буденновска в Чечню выдвинулась колонна из шести автобусов с 73 террористами и 123 заложниками. К ним присоединились несколько депутатов Госдумы и журналистов.
Фото: Александр Земляниченко / РИА Новости

Освобождение заложников из центральной районной больницы № 2, 19 июня 1995 года

Около 16:00 19 июня из Буденновска в Чечню выдвинулась колонна из шести автобусов с 73 террористами и 123 заложниками. К ним присоединились несколько депутатов Госдумы и журналистов.

Фото: Сергей Величкин / Николай Малышев / ТАСС
Фото: Сергей Величкин / Николай Малышев / ТАСС
Фото: Александр Земляниченко / РИА Новости
Фото: Александр Земляниченко / РИА Новости
На фото: автобусы с освобожденными заложниками Утром 20 июня автобусы достигли аула Зандак на территории Чечни &mdash; боевики отпустили заложников и скрылись. По условиям договоренности, федеральные силы их не преследовали. 21 июня освобожденные заложники и журналисты добрались до Буденновска.
Фото: Александр Земляниченко / РИА Новости

На фото: автобусы с освобожденными заложниками

Утром 20 июня автобусы достигли аула Зандак на территории Чечни — боевики отпустили заложников и скрылись. По условиям договоренности, федеральные силы их не преследовали. 21 июня освобожденные заложники и журналисты добрались до Буденновска.

Похороны жертв захвата чеченскими террористами городской больницы в Буденновске, 22 июня 1995 года Согласно данным управления ФСБ по Ставропольскому краю, всего в результате нападения на Буденновск погибли 129 человек, 317 человек получили огнестрельные ранения. 43 ребенка побывали в заложниках или потеряли близких. Были убиты 16 боевиков, в том числе семеро&nbsp;&mdash; при попытке штурма здания больницы. Ущерб от нападения на город оценили в 95,6 млрд неденоминированных рублей (около $20 млн). Ельцин объявил 22 июня 1995 года днем траура по жертвам теракта. В июле в отставку отправили зампредседателя правительства Николая Егорова, министра внутренних дел Виктора Ерина, директора ФСБ Сергея Степашина и губернатора Ставрополья Евгения Кузнецова. В&nbsp;августе&nbsp;своих постов лишились начальник УВД Ставропольского края генерал-лейтенант Виктор Медведицкий, его зам Михаил Третьяков и ряд начальников ОВД края.
Фото: Александр Земляниченко / РИА Новости

Похороны жертв захвата чеченскими террористами городской больницы в Буденновске, 22 июня 1995 года

Согласно данным управления ФСБ по Ставропольскому краю, всего в результате нападения на Буденновск погибли 129 человек, 317 человек получили огнестрельные ранения. 43 ребенка побывали в заложниках или потеряли близких. Были убиты 16 боевиков, в том числе семеро — при попытке штурма здания больницы. Ущерб от нападения на город оценили в 95,6 млрд неденоминированных рублей (около $20 млн).

Ельцин объявил 22 июня 1995 года днем траура по жертвам теракта.

В июле в отставку отправили зампредседателя правительства Николая Егорова, министра внутренних дел Виктора Ерина, директора ФСБ Сергея Степашина и губернатора Ставрополья Евгения Кузнецова. В августе своих постов лишились начальник УВД Ставропольского края генерал-лейтенант Виктор Медведицкий, его зам Михаил Третьяков и ряд начальников ОВД края.

К десятой годовщине нападения в Чечне были уничтожены 30 участников и организаторов теракта, в том числе Абу Мовсаев, Аламбек Абдухаджиев, Асламбек Исмаилов, Арби Бараев, Резван Читигов и другие. Организатор теракта Шамиль Басаев позднее организовал еще несколько нападений, в том числе взял ответственность за захват театрального центра на Дубровке в 2002 году. Он был убит 10 июля 2006 года в районе селения Экажево Назрановского района Ингушетии. Банда Басаева и Хаттаба была активна на территории Чечни и Дагестана в годы Второй Чеченской войны. В ее составе было около&nbsp;1,5 тыс. человек. Членов банды, в том числе причастных к нападению на Буденновск, регулярно задерживают. По данным на 2022 год, дело о нападении на Буденновск еще не закрыто.
Фото: Саид Царнаев / Reuters

К десятой годовщине нападения в Чечне были уничтожены 30 участников и организаторов теракта, в том числе Абу Мовсаев, Аламбек Абдухаджиев, Асламбек Исмаилов, Арби Бараев, Резван Читигов и другие. Организатор теракта Шамиль Басаев позднее организовал еще несколько нападений, в том числе взял ответственность за захват театрального центра на Дубровке в 2002 году. Он был убит 10 июля 2006 года в районе селения Экажево Назрановского района Ингушетии.

Банда Басаева и Хаттаба была активна на территории Чечни и Дагестана в годы Второй Чеченской войны. В ее составе было около 1,5 тыс. человек. Членов банды, в том числе причастных к нападению на Буденновск, регулярно задерживают. По данным на 2022 год, дело о нападении на Буденновск еще не закрыто.

На фото: Ельцин во время церемонии закладки камня часовни у буденновской больницы в память о жертвах теракта, 17 апреля 1996 года &nbsp;
Фото: Александр Чумичев / ТАСС

На фото: Ельцин во время церемонии закладки камня часовни у буденновской больницы в память о жертвах теракта, 17 апреля 1996 года
 

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