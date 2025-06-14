30 лет теракту в Буденновске. Как это было

В ночь на 14 июня 1995 года три «КАМАЗа» в сопровождении легковушки, замаскированной под автомобиль милиции, пересекли границу Чечни и Ставрополья.

В машинах находились 195 боевиков под руководством полевого командира Шамиля Басаева. По одной из версий, целью террористов был военный аэродром в Минводах. Они собирались захватить самолет и «лететь бомбить Кремль», заявил глава ФСБ Сергей Степашин.

«Дней за пять-шесть до этого мне поступала информация о готовящемся теракте — без подробностей, — вспоминал Степашин в автобиографии «Пойти в политику и вернуться». — Информация была надежной. <...> Получив тревожную информацию, я написал записку [президенту Борису] Ельцину. Потом после теракта на заседании Совбеза напомнил про это. <...> Про то, что террористы прошли благодаря милиции, тогда говорить не стал. <...> Теперь это общеизвестный факт». По его словам, прорваться в Ставропольский край боевикам удалось, подкупив милиционеров.