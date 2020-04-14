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Последствия торнадо на юге США. Фоторепортаж

В воскресенье и понедельник на юг США обрушилась серия торнадо. Погибли более 30 человек. Стихия разрушила сотни домов в штатах Техас, Алабама, Арканзас, Миссисипи и других. Последствия торнадо — в фоторепортаже РБК
Фото: Angie Wang / AP

В воскресенье было зафиксировано 60 сообщений о торнадо. Они обрушились на южные штаты — Техас, Арканзас, Алабаму, Луизиану, Миссисипи, Джорджию и продвинулись к Северной и Южной Каролине и Теннесси.

На фото: Чатсворт, Джорджия

Фото: Brynn Anderson / AP

Погибли более 30 человек, больше всего жертв в Миссисипи, Южной Каролине и Джорджии.

На фото: Чатсворт, Джорджия

Фото: Rogelio V. Solis / AP

Без электричества осталось более миллиона строений.

На фото: Бассфилд, Миссисипи

Фото: TNS via ZUMA Wire / ТАСС

На юге США также прошли сильные ливни и град.

На фото: Чатсворт, Джорджия

Фото: Sean Rayford / Getty Images

Власти пострадавших штатов объявили режим ЧС. Это позволило смягчить ограничительные меры, направленные на борьбу с коронавирусом. Жителям сообщили​, что поиск убежища в условиях торнадо должен иметь приоритет над требованием социального дистанцирования.

На фото: Никсвилл, Южная Каролина

Фото: Sean Rayford / Getty Images

Тех, кто направлялся в общественные укрытия, призвали закрыть рот и нос маской, банданой или шарфом.

На фото: Никсвилл, Южная Каролина

Фото: Dan Anderson / EPA / ТАСС

По данным USA Today, эта серия торнадо стала самой смертоносной за последние шесть лет. В апреле 2014 года при стихийном бедствии погибли 35 человек.

На фото: Сосо, Миссисипи

Фото: TNS via ZUMA Wire / ТАСС

Метеорологи отметили, что такие погодные явления характерны для юга США весной, но на этот раз торнадо были более интенсивными, чем обычно.

На фото: Томастон, Джорджия

Фото: TNS via ZUMA Wire / ТАСС

На фото: Чатсворт, Джорджия

Теги: мультимедиа, торнадо, ЧС, Алабама, Миссисипи
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