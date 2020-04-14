Последствия торнадо на юге США. Фоторепортаж
В воскресенье было зафиксировано 60 сообщений о торнадо. Они обрушились на южные штаты — Техас, Арканзас, Алабаму, Луизиану, Миссисипи, Джорджию и продвинулись к Северной и Южной Каролине и Теннесси.
На фото: Чатсворт, Джорджия
Погибли более 30 человек, больше всего жертв в Миссисипи, Южной Каролине и Джорджии.
На фото: Чатсворт, Джорджия
Без электричества осталось более миллиона строений.
На фото: Бассфилд, Миссисипи
На юге США также прошли сильные ливни и град.
На фото: Чатсворт, Джорджия
Власти пострадавших штатов объявили режим ЧС. Это позволило смягчить ограничительные меры, направленные на борьбу с коронавирусом. Жителям сообщили, что поиск убежища в условиях торнадо должен иметь приоритет над требованием социального дистанцирования.
На фото: Никсвилл, Южная Каролина
Тех, кто направлялся в общественные укрытия, призвали закрыть рот и нос маской, банданой или шарфом.
На фото: Никсвилл, Южная Каролина
По данным USA Today, эта серия торнадо стала самой смертоносной за последние шесть лет. В апреле 2014 года при стихийном бедствии погибли 35 человек.
На фото: Сосо, Миссисипи
Метеорологи отметили, что такие погодные явления характерны для юга США весной, но на этот раз торнадо были более интенсивными, чем обычно.
На фото: Томастон, Джорджия
На фото: Чатсворт, Джорджия