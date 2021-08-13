Общество , 13 авг, 14:26
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Прощание с правозащитником Сергеем Ковалевым. Фоторепортаж
В Москве в Сахаровском центре прошло прощание с диссидентом и правозащитником Сергеем Ковалевым. Соавтор второй главы российской Конституции умер 9 августа, ему был 91 год. Как прошло прощание — в фоторепортаже РБК
Сооснователь партии «Яблоко» Григорий Явлинский
Посол Польши в России Кшиштоф Краевский (слева)
Историк, тележурналист, глава комиссии СПЧ по гражданским свободам Николай Сванидзе
Журналист Владимир Кара-Мурза
Председатель псковского отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг
Председатель совета правозащитного центра «Мемориал» (признан иноагентом) Олег Орлов
Политик и правозащитник Леонид Гозман
Экс-глава СПЧ, руководитель кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, культурным и информационным правам НИУ ВШЭ Михаил Федотов
Председатель партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев (слева) и правозащитник Лев Пономарев (включен в реестр иноагентов)
Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и адвокат Каринна Москаленко