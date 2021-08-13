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Прощание с правозащитником Сергеем Ковалевым. Фоторепортаж

В Москве в Сахаровском центре прошло прощание с диссидентом и правозащитником Сергеем Ковалевым. Соавтор второй главы российской Конституции умер 9 августа, ему был 91 год. Как прошло прощание — в фоторепортаже РБК
Фото:Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Фото:Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Сооснователь партии «Яблоко» Григорий Явлинский

Фото:Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Посол Польши в России Кшиштоф Краевский (слева)
Фото:Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Историк, тележурналист, глава комиссии СПЧ по гражданским свободам Николай Сванидзе
Фото:Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Журналист Владимир Кара-Мурза
Фото:Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Председатель псковского отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг
Фото:Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Председатель совета правозащитного центра «Мемориал» (признан иноагентом) Олег Орлов
Фото:Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Политик и правозащитник Леонид Гозман
Фото:Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Экс-глава СПЧ, руководитель кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, культурным и информационным правам НИУ ВШЭ Михаил Федотов
Фото:Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Председатель партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев (слева) и правозащитник Лев Пономарев (включен в реестр иноагентов)
Фото:Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и адвокат Каринна Москаленко
мультимедиа Сергей Ковалев правозащитник права человека Конституция
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