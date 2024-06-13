На протестах в Армении пострадали более 100 человек. Фотогалерея
12 июня в Ереване прошла очередная акция протеста, полиция применила светошумовые гранаты к митингующим, пострадали около 100 человек. Новая волна протестов в Армении стартовала после начала процесса определения границ с Азербайджаном. После этого оппозиционеры стали требовать отставки Никола Пашиняна с поста премьера. 13 июня протесты продолжились
Перед зданием парламента Армении после выступления премьера Никола Пашиняна 12 июня начался митинг движения «Тавуш во имя Родины», инициированный его лидером, архиепископом Армянской Апостольской церкви Багратом Галстаняном.
Перед зданием Национального собрания Армении начались столкновения между полицией и протестующими, силовики применили светошумовые гранаты.
Женщина, пострадавшая во время столкновения участников акции протеста с сотрудниками полиции 12 июня
Спикер национального собрания Ален Симонян заявил, что полиция справедливо применила светошумовые гранаты, поскольку протестующие хотели через парк обойти полицейский кордон.
Участники акции протеста на площади Республики 12 июня. СК Армении завел против участников митинга у парламента уголовное дело об участии в массовых беспорядках. По его данным, некоторые митингующие применили насилие к представителям власти, наносили удары ногами и руками, бросали в них предметы.
В результате столкновений протестующих с полицией пострадал 101 человек. По словам Пашиняна, это 18 полицейских и 83 протестующих, все ранения были легкой и средней степени тяжести. По данным на 13 июня, госпитализированными остаются 16 человек.
Пашинян назвал меры полиции в отношении протестующих профессиональными и законными.
Применение светошумовых гранат против протестующих у здания парламента в Ереване
Медицинский сотрудник оказывает помощь женщине, пострадавшей в результате столкновения участников акции протеста с сотрудниками полиции.
13 июня протестующие во главе с архиепископом Багратом вновь собрались на площади Республики перед заседанием парламента.
Лидер движения «Тавуш во имя Родины» Баграт Галстанян
Участники акции протеста в центре города 13 июня