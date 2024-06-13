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Политика ,  
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На протестах в Армении пострадали более 100 человек. Фотогалерея

12 июня в Ереване прошла очередная акция протеста, полиция применила светошумовые гранаты к митингующим, пострадали около 100 человек. Новая волна протестов в Армении стартовала после начала процесса определения границ с Азербайджаном. После этого оппозиционеры стали требовать отставки Никола Пашиняна с поста премьера. 13 июня протесты продолжились
Перед зданием парламента Армении после выступления премьера Никола Пашиняна 12 июня начался митинг движения &laquo;Тавуш во имя Родины&raquo;, инициированный его лидером, архиепископом Армянской Апостольской церкви Багратом Галстаняном.
Фото: Александр Патрин / ТАСС

Перед зданием парламента Армении после выступления премьера Никола Пашиняна 12 июня начался митинг движения «Тавуш во имя Родины», инициированный его лидером, архиепископом Армянской Апостольской церкви Багратом Галстаняном.

Перед зданием Национального собрания Армении начались столкновения между полицией и протестующими, силовики применили&nbsp;светошумовые гранаты.
Фото: Айк Багдасарян / Photolure / Reuters

Перед зданием Национального собрания Армении начались столкновения между полицией и протестующими, силовики применили светошумовые гранаты.

Женщина, пострадавшая во время столкновения участников акции протеста с сотрудниками полиции 12 июня
Фото: Александр Патрин / ТАСС

Женщина, пострадавшая во время столкновения участников акции протеста с сотрудниками полиции 12 июня

Спикер национального собрания Ален Симонян заявил, что полиция справедливо применила светошумовые гранаты, поскольку протестующие хотели через парк обойти полицейский кордон.
Фото: Александр Патрин / ТАСС

Спикер национального собрания Ален Симонян заявил, что полиция справедливо применила светошумовые гранаты, поскольку протестующие хотели через парк обойти полицейский кордон.

Участники акции протеста на площади Республики 12 июня. СК Армении завел против участников митинга у парламента уголовное дело об участии в массовых беспорядках. По его данным, некоторые митингующие применили насилие к представителям власти, наносили удары ногами и руками, бросали в них предметы.
Фото: Александр Патрин / ТАСС

Участники акции протеста на площади Республики 12 июня. СК Армении завел против участников митинга у парламента уголовное дело об участии в массовых беспорядках. По его данным, некоторые митингующие применили насилие к представителям власти, наносили удары ногами и руками, бросали в них предметы.

В результате столкновений протестующих с полицией пострадал 101 человек. По словам Пашиняна, это 18 полицейских и 83 протестующих, все ранения были легкой и средней степени тяжести. По данным на 13 июня, госпитализированными остаются 16 человек.
Фото: Александр Патрин / ТАСС

В результате столкновений протестующих с полицией пострадал 101 человек. По словам Пашиняна, это 18 полицейских и 83 протестующих, все ранения были легкой и средней степени тяжести. По данным на 13 июня, госпитализированными остаются 16 человек.

Пашинян назвал меры полиции в отношении&nbsp;протестующих&nbsp;профессиональными и законными.
Фото: Ваграм Багдасарян / Photolure / Reuters

Пашинян назвал меры полиции в отношении протестующих профессиональными и законными.

Применение светошумовых гранат против протестующих у здания парламента в Ереване
Фото: Ваграм Багдасарян / Photolure / Reuters

Применение светошумовых гранат против протестующих у здания парламента в Ереване

Медицинский сотрудник оказывает помощь женщине, пострадавшей в результате столкновения участников акции протеста с сотрудниками полиции.
Фото: Александр Патрин / ТАСС

Медицинский сотрудник оказывает помощь женщине, пострадавшей в результате столкновения участников акции протеста с сотрудниками полиции.

Фото: Александр Патрин / ТАСС
Фото: Александр Патрин / ТАСС
Фото: Александр Патрин / ТАСС
Фото: Александр Патрин / ТАСС
Фото: Александр Патрин / ТАСС
Фото: Александр Патрин / ТАСС
13 июня протестующие во главе с архиепископом Багратом вновь собрались на площади Республики перед заседанием парламента.
Фото: Александр Патрин / ТАСС

13 июня протестующие во главе с архиепископом Багратом вновь собрались на площади Республики перед заседанием парламента.

Лидер движения &laquo;Тавуш во имя Родины&raquo; Баграт Галстанян
Фото: Александр Патрин / ТАСС

Лидер движения «Тавуш во имя Родины» Баграт Галстанян

Участники акции протеста в центре города 13 июня
Фото: Александр Патрин / ТАСС

Участники акции протеста в центре города 13 июня

Фото: Александр Патрин / ТАСС
Фото: Александр Патрин / ТАСС
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Никол Пашинян фото

Никол Пашинян

политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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