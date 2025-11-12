 Перейти к основному контенту
Прощание с актером Владимиром Симоновым. Фоторепортаж

В Москве прошла церемония прощания с актером Владимиром Симоновым

На исторической сцене московского Театра Вахтангова состоялось прощание с актером Владимиром Симоновым. Его не стало 9 ноября из-за сердечной недостаточности. Народному артисту было 68 лет. Самые известные свои роли Симонов сыграл в фильмах «Одиноким предоставляется общежитие», «Граница. Таежный роман», «Московские окна», также он был одним из премьеров в Театре Вахтангова.
Гроб с телом установили на сцене. Церемонию посетили близкие Симонова, а также многие другие артисты и люди театра. На фото&nbsp;&mdash; вход в Театр Вахтангова, где проходила церемония прощания.
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Гроб с телом установили на сцене. Церемонию посетили близкие Симонова, а также многие другие артисты и люди театра. На фото — вход в Театр Вахтангова, где проходила церемония прощания.

Попрощаться с Симоновым пришел Александр Калягин. Комментируя смерть товарища, художественный руководитель театра Et Cetera заявил, что с ним &laquo;на сцене было надежно и легко, он был не только великим артистом, но и великим партнером&raquo;. На фото&nbsp;&mdash; Александр Калягин (слева).
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Попрощаться с Симоновым пришел Александр Калягин. Комментируя смерть товарища, художественный руководитель театра Et Cetera заявил, что с ним «на сцене было надежно и легко, он был не только великим артистом, но и великим партнером». На фото — Александр Калягин (слева).

Народный артист России Сергей Маковецкий назвал Симонова уникальным партнером по сцене. &laquo;Мы играли в спектаклях &laquo;Амфитрион&raquo;, &laquo;Отелло&raquo;, &laquo;Дядя Ваня&raquo;, &laquo;Улыбнись нам, Господи&raquo;. Прекраснейший артист,&nbsp;&mdash; говорил Маковецкий.&nbsp;&mdash; Я любовался, когда он играл Серебрякова&nbsp;&mdash; со стороны любовался, как виртуозно он это делал. Володя для меня был уникальным партнером. Мы друг друга понимали с момента прихода в театр. &lt;...&gt; То есть я мог стоять спиной и знать, как Володя сейчас себя поведет. Помню, как этому удивлялись другие артисты&raquo;. На прощании актер признался, что у него &laquo;как будто оторвали кусок души&raquo;. Маковецкий нес портрет друга перед гробом во время церемонии.
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Народный артист России Сергей Маковецкий назвал Симонова уникальным партнером по сцене. «Мы играли в спектаклях «Амфитрион», «Отелло», «Дядя Ваня», «Улыбнись нам, Господи». Прекраснейший артист, — говорил Маковецкий. — Я любовался, когда он играл Серебрякова — со стороны любовался, как виртуозно он это делал. Володя для меня был уникальным партнером. Мы друг друга понимали с момента прихода в театр. <...> То есть я мог стоять спиной и знать, как Володя сейчас себя поведет. Помню, как этому удивлялись другие артисты». На прощании актер признался, что у него «как будто оторвали кусок души». Маковецкий нес портрет друга перед гробом во время церемонии.

Сценарист, продюсер и худрук театра &laquo;Модерн&raquo; Юрий Грымов рассказал, что Владимиру Симонову из-за преданности работе не хватало времени заниматься собственным здоровьем.
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Сценарист, продюсер и худрук театра «Модерн» Юрий Грымов рассказал, что Владимиру Симонову из-за преданности работе не хватало времени заниматься собственным здоровьем.

Сын покойного, актер Театра Вахтангова Василий Симонов, на прощании
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Сын покойного, актер Театра Вахтангова Василий Симонов, на прощании

Заслуженная артистка России&nbsp;Елена Сотникова
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Заслуженная артистка России Елена Сотникова

Актер, режиссер и телеведущий&nbsp;Александр Яцко

Актер, режиссер и телеведущий Александр Яцко

Прощание с Симоновым на исторической сцене Театра Вахтангова
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Прощание с Симоновым на исторической сцене Театра Вахтангова

Актер, режиссер и педагог Юрий Шлыков
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Актер, режиссер и педагог Юрий Шлыков

Театровед Дмитрий Трубочкин
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Театровед Дмитрий Трубочкин

