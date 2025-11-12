Прощание с актером Владимиром Симоновым. Фоторепортаж
На исторической сцене московского Театра Вахтангова состоялось прощание с актером Владимиром Симоновым. Его не стало 9 ноября из-за сердечной недостаточности. Народному артисту было 68 лет. Самые известные свои роли Симонов сыграл в фильмах «Одиноким предоставляется общежитие», «Граница. Таежный роман», «Московские окна», также он был одним из премьеров в Театре Вахтангова.
Гроб с телом установили на сцене. Церемонию посетили близкие Симонова, а также многие другие артисты и люди театра. На фото — вход в Театр Вахтангова, где проходила церемония прощания.
Попрощаться с Симоновым пришел Александр Калягин. Комментируя смерть товарища, художественный руководитель театра Et Cetera заявил, что с ним «на сцене было надежно и легко, он был не только великим артистом, но и великим партнером». На фото — Александр Калягин (слева).
Народный артист России Сергей Маковецкий назвал Симонова уникальным партнером по сцене. «Мы играли в спектаклях «Амфитрион», «Отелло», «Дядя Ваня», «Улыбнись нам, Господи». Прекраснейший артист, — говорил Маковецкий. — Я любовался, когда он играл Серебрякова — со стороны любовался, как виртуозно он это делал. Володя для меня был уникальным партнером. Мы друг друга понимали с момента прихода в театр. <...> То есть я мог стоять спиной и знать, как Володя сейчас себя поведет. Помню, как этому удивлялись другие артисты». На прощании актер признался, что у него «как будто оторвали кусок души». Маковецкий нес портрет друга перед гробом во время церемонии.
Сценарист, продюсер и худрук театра «Модерн» Юрий Грымов рассказал, что Владимиру Симонову из-за преданности работе не хватало времени заниматься собственным здоровьем.
Сын покойного, актер Театра Вахтангова Василий Симонов, на прощании
Заслуженная артистка России Елена Сотникова
Актер, режиссер и телеведущий Александр Яцко
Прощание с Симоновым на исторической сцене Театра Вахтангова
Актер, режиссер и педагог Юрий Шлыков
Театровед Дмитрий Трубочкин
