Прощание с актером Владимиром Симоновым. Фоторепортаж

Народный артист России Сергей Маковецкий назвал Симонова уникальным партнером по сцене. «Мы играли в спектаклях «Амфитрион», «Отелло», «Дядя Ваня», «Улыбнись нам, Господи». Прекраснейший артист, — говорил Маковецкий. — Я любовался, когда он играл Серебрякова — со стороны любовался, как виртуозно он это делал. Володя для меня был уникальным партнером. Мы друг друга понимали с момента прихода в театр. <...> То есть я мог стоять спиной и знать, как Володя сейчас себя поведет. Помню, как этому удивлялись другие артисты». На прощании актер признался, что у него «как будто оторвали кусок души». Маковецкий нес портрет друга перед гробом во время церемонии.