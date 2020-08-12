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Выборы в Белоруссии ,  
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От бюллетеня до тюрьмы: что было с соперниками Лукашенко после выборов

11 августа стало известно, что Светлана Тихановская, основная соперница Александра Лукашенко на прошедших выборах, покинула страну. В своем видеообращении она сказала: «Не дай бог вам оказаться перед таким выбором, перед каким оказалась я». Это были уже шестые выигранные выборы для Александра Лукашенко. Как в разные годы складывалась судьба его основных конкурентов после выборов — в материале РБК
1994 год: Вячеслав Кебич
Фото: Владимир Мусаэльян / Фотохроника ТАСС
Фото: Владимир Мусаэльян / Фотохроника ТАСС

На выборах 1994 года Кебич был кандидатом от власти: он возглавлял Совет министров Белорусской ССР, а потом и независимой Белоруссии. Именно он вместе с главой белорусского Верховного совета Станиславом Шушкевичем подписывал беловежское соглашение (о создании СНГ и прекращении существования СССР. — РБК) от имени республики. Кебич уступил Лукашенко во втором туре выборов, набрав чуть больше 14% голосов (Лукашенко получил поддержку 80% граждан).

В 1996 году Кебич признал итоги референдума об изменении белорусской Конституции, благодаря которому были существенно расширены права президента, а срок пребывания Лукашенко в должности обнулялся. С этого же года Кебич стал депутатом нового органа законодательной власти — палаты представителей Национального собрания Белоруссии

2001 год: Владимир Гончарик
Фото: Виктор Толочко / ТАСС
Фото: Виктор Толочко / ТАСС
Глава белорусской Федерации профсоюзов Владимир Гончарик был единым кандидатом от оппозиции на этих выборах. По результатам, объявленным ЦИК, он набрал 15,65% (Лукашенко — 75,65%) и заявил, что результаты были сфальсифицированы. Верховный суд отказал в удовлетворении его жалобы. Вскоре после выборов Гончарик ушел как из политики, так и из профсоюзной деятельности. По сообщениям СМИ, сейчас живет на пенсию
2006 год: Александр Милинкевич
Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»
Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

Бывший вице-мэр Гродно стал единым кандидатом от оппозиции в результате проведенного Конгресса демократических сил, по подсчетам ЦИК, на выборах набрал 6,1%. Сторонники Милинкевича и еще одного кандидата, экс-ректора БГУ Александра Козулина, собрались в центре Минска и разбили палаточный городок. Акцию разогнали спустя четыре дня, арестовали свыше 500 человек. Козулина приговорили 5,5 лет тюрьмы по обвинению в организации массовых беспорядков, позже он был помилован.

Милинкевич получил 15 суток ареста после памятных мероприятий, посвященных аварии на ЧАЭС. Дважды (в 2010-м и 2015-м) заявлял о намерениях снова баллотироваться на пост президента, но в итоге отказывался выдвигаться. с 2006 по 2016 год возглавлял белорусское демократическое движение «За свободу!»

2010 год: восемь кандидатов от оппозиции
Митинг в Минске за честные выборы 24 ноября 2010 года (выборы прошли 19 декабря)
Митинг в Минске за честные выборы 24 ноября 2010 года (выборы прошли 19 декабря) (Фото: Василий Федосенко / Reuters)

В бюллетень вошли десять кандидатов, восемь из них — от оппозиционных сил. На этих выборах Лукашенко получил 79,65%. В ночь после выборов состоялась акция протеста против объявленных результатов, ее разогнал ОМОН, было возбуждено дело о массовых беспорядках. Среди задержанных были семь кандидатов в президенты, пятеро получили судебные приговоры:

Николай Статкевич (на фото слева) — шесть лет колонии усиленного режима. Вышел на свободу в 2015 году. Возглавляет незарегистрированную Белорусскую Социал-демократическую партию. В конце мая 2020 был задержан, в июле 2020 года стало известно, что против него возбуждено дело о подготовке массовых беспорядков. По этому же делу проходит блогер, незарегистрированный кандидат в президенты Сергей Тихановский.

Владимир Некляев (на фото в центре) — два года заключения с отсрочкой на два года. Писатель, поэт и политик был освобожден от отбытия наказания после истечения отсрочки в 2013 году. После этого продолжил заниматься общественной деятельностью вместе с кампанией «Говори правду», которую инициировал еще до выборов.

Виталий Рымашевский (на фото справа) — два года условно. Продолжает заниматься политикой: он сопредседатель незарегистрированной партии «Белорусская христианская демократия» и координатор кампании «Право выбора», которая занимается организацией наблюдения за выборным процессом.

Андрей Санников — пять лет колонии усиленного режима. Его жена Ирина Халип получила два года заключения с отсрочкой на два года (после истечения отсрочки ее освободили от уголовной ответственности). Санников был освобожден в 2012 году после прошения о помиловании и получил убежище в Великобритании.

Дмитрий Усс — пять с половиной лет колонии усиленного режима. Вышел на свободу в 2011 году после президентского указа о помиловании

2015 год: Татьяна Короткевич
Фото: Вадим Замировский / «Коммерсантъ»
Фото: Вадим Замировский / «Коммерсантъ»

Президентская кампания 2015 года стала первой, в которой участвовала женщина. Короткевич заняла второе место, набрав 4,4% голосов. После выборов продолжила заниматься общественной деятельностью в кампании «Говори правду», основанной Владимиром Некляевым и целью которой заявлены мирные перемены. С 2017 года стала сопредседателем зарегистрированного одноименного объединения вместе с Андреем Дмитриевым — одним из кандидатов на президентских выборах 2020 года

2020 год: Светлана Тихановская
Фото: Миша Фридман / Getty Images
Фото: Миша Фридман / Getty Images

Светлана Тихановская баллотировалась после того, как основные соперники Лукашенко на предстоящих выборах оказались под арестом или за границей. Не имеющая опыта в политике Тихановская выдвинула свою кандидатуру вместо мужа, блогера Сергея Тихановского, которого задержали перед выборами.

По предварительным данным ЦИК Белоруссии, Тихановская набрала 10,9% голосов, Лукашенко — 80,08%. В штабе оппозиционного кандидата не признали результаты выборов, посчитав, что данные с участков показывают победу именно Тихановской, и потребовали мирно передать власть. Вечером после закрытия участков в Минске и других городах страны начались протесты.

11 августа, на вторые сутки после выборов, стало известно об отъезде Тихановской из страны. Она записала два видеообращения, в первом заявив: «Я думала, что вся эта кампания меня сильно закалила и я выдержу все. Но я так и осталась той слабой женщиной, которой была изначально. Я приняла очень тяжелое для себя решение, и это решение я приняла абсолютно самостоятельно».

Во втором обращении, которое она читала с листа, Тихановская призвала граждан «не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности».

Автор: Анастасия Антипова
Теги: мультимедиа, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, выборы, Белоруссия
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