От бюллетеня до тюрьмы: что было с соперниками Лукашенко после выборов

2010 год: восемь кандидатов от оппозиции

В бюллетень вошли десять кандидатов, восемь из них — от оппозиционных сил. На этих выборах Лукашенко получил 79,65%. В ночь после выборов состоялась акция протеста против объявленных результатов, ее разогнал ОМОН, было возбуждено дело о массовых беспорядках. Среди задержанных были семь кандидатов в президенты, пятеро получили судебные приговоры:

Николай Статкевич (на фото слева) — шесть лет колонии усиленного режима. Вышел на свободу в 2015 году. Возглавляет незарегистрированную Белорусскую Социал-демократическую партию. В конце мая 2020 был задержан, в июле 2020 года стало известно, что против него возбуждено дело о подготовке массовых беспорядков. По этому же делу проходит блогер, незарегистрированный кандидат в президенты Сергей Тихановский.

Владимир Некляев (на фото в центре) — два года заключения с отсрочкой на два года. Писатель, поэт и политик был освобожден от отбытия наказания после истечения отсрочки в 2013 году. После этого продолжил заниматься общественной деятельностью вместе с кампанией «Говори правду», которую инициировал еще до выборов.

Виталий Рымашевский (на фото справа) — два года условно. Продолжает заниматься политикой: он сопредседатель незарегистрированной партии «Белорусская христианская демократия» и координатор кампании «Право выбора», которая занимается организацией наблюдения за выборным процессом.

Андрей Санников — пять лет колонии усиленного режима. Его жена Ирина Халип получила два года заключения с отсрочкой на два года (после истечения отсрочки ее освободили от уголовной ответственности). Санников был освобожден в 2012 году после прошения о помиловании и получил убежище в Великобритании.

Дмитрий Усс — пять с половиной лет колонии усиленного режима. Вышел на свободу в 2011 году после президентского указа о помиловании