World Press Photo назвала лучшие снимки 2018 года. Фотогалерея

В Амстердаме объявили лауреатов международного конкурса World Press Photo. Победители конкурса в основных номинациях — в фотогалерее РБК

Главный приз в этом году достался фотографу Джону Муру за снимок плачущей девочки из Гондураса на границе Мексики и США. В прошлом году администрация американского президента начала проводить политику «нулевой толерантности», заключающуюся в том, что пойманные на границе иммигранты могли быть привлечены к уголовной ответственности. В результате задержаний многие родители разлучались с детьми. После критики проводимой политики Трамп отменил свое решение.