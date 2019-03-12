Прощание с Владимиром Этушем. Фоторепортаж

В Театре им. Вахтангова проходит церемония прощания с актером, народным артистом СССР Владимиром Этушем. Он умер 9 марта на 97-м году жизни. Кто пришел попрощаться с артистом — в фоторепортаже РБК

Владимир Этуш служил в Театре им. Вахтангова с момента окончания театрального училища в 1945 году. 12 марта там проходит церемония прощания с актером Вдова актера Владимира Этуша Елена Горбунова Актер Сергей Маковецкий Дочь актера Раиса и ее сын Владимир Актриса Вера Васильева Актер Алексей Панин Актер Александр Олешко Адвокат, вице-президент Федеральной палаты адвокатов Генри Резник Актер Леонид Ярмольник Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин

Владимир Этуш будет кремирован на​ Троекуровском кладбище сразу после церемонии прощания. На следующий день, 13 марта, на Новодевичьем кладбище состоятся похороны актера