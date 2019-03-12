Общество , 11:47
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Прощание с Владимиром Этушем. Фоторепортаж
В Театре им. Вахтангова проходит церемония прощания с актером, народным артистом СССР Владимиром Этушем. Он умер 9 марта на 97-м году жизни. Кто пришел попрощаться с артистом — в фоторепортаже РБК
Владимир Этуш служил в Театре им. Вахтангова с момента окончания театрального училища в 1945 году. 12 марта там проходит церемония прощания с актером
Вдова актера Владимира Этуша Елена Горбунова
Актер Сергей Маковецкий
Дочь актера Раиса и ее сын Владимир
Актриса Вера Васильева
Актер Алексей Панин
Актер Александр Олешко
Адвокат, вице-президент Федеральной палаты адвокатов Генри Резник
Актер Леонид Ярмольник
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин
Владимир Этуш будет кремирован на Троекуровском кладбище сразу после церемонии прощания. На следующий день, 13 марта, на Новодевичьем кладбище состоятся похороны актера