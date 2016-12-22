«Владимир Ильич был доволен»: как большевики перевозили столицу в Москву

Весной 1918 года большевики оказались в непростом положении: немцы начали наступление в глубь России, после того как советская власть в одностороннем порядке прервала переговоры о перемирии и объявила о демобилизации своей армии. Большевики объяснили этот шаг нежеланием трудящихся Германии и Австро-Венгрии воевать и, как следствие, отсутствием угрозы с Запада.

В конце зимы 1918 года немцы начали быстро продвигаться на восток, всего за неделю захватив Минск, Полоцк, Двинск (Даугавпилс), Луцк, Житомир, Ревель (Таллин), Тарту и Псков. Это произошло на фоне неудачного покушения на Ленина, совершенного 1 января.

Большевики, понимая, что находиться в Петрограде становится опасно, начали перенос столицы в Москву. Ответственным за операцию был назначен управляющий делами Совета народных комиссаров РСФСР Владимир Бонч-Бруевич, детально описавший организацию процесса в своих воспоминаниях.