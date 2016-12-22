Как прошла церемония вручения Премии РБК

10 декабря в Москве прошла церемония вручения Премии РБК. Победители и гости — в фоторепортаже РБК
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Фото: Андрей Любимов / РБК
Премию РБК в этом году вручили в пятый раз и по новым правилам. Двухступенчатая система голосования позволила выбрать лучших из широкого списка номинантов. В итоге награду получили представители бизнеса в шести номинациях
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