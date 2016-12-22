Как прошла церемония вручения нобелевских премий

В Стокгольме вручили премии в области химии, физики, физиологии и медицины. Их вручал король Швеции Карл XVI Густав

Один из лауреатов премии в области химии Джордж Смит. Его наградили за совместное с Грегом Уинтером исследование в области пептидов и антител. Ученого сопровождает кронпринцесса Виктория

Нобелевскую премию по физике получил Артур Эшкин из США за изобретение оптического пинцета. На церемонию вместо 96-летнего ученого приехал его сын Майкл (на фото слева)

Еще один лауреат премии по физике — француз Жерар Муру. Он удостоился награды за метод генерации высокоинтенсивных ультракоротких оптических импульсов

Третий лауреат в 2018 году — канадский физик Донна Стрикленд. Она работала над тем же исследованием, что и Муру

Джеймс Эллисон получил премию по физиологии или медицине за открытия в области терапии рака

Еще один лауреат премии по медицине — японец Тасуку Хондзё

После торжественной церемонии состоялся бал

Среди гостей был гитарист группы U2 Дэвид Эванс (Эдж)