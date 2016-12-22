Как прошла церемония вручения нобелевских премий. Фоторепортаж
Общество, 10:27
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Как прошла церемония вручения нобелевских премий
В Осло и Стокгольме 10 декабря состоялись церемонии вручения нобелевских премий. Премию мира получили врач из Демократической Республики Конго и правозащитница из Ирака. Как прошла церемония — в фоторепортаже РБК
В Стокгольме вручили премии в области химии, физики, физиологии и медицины. Их вручал король Швеции Карл XVI Густав
Один из лауреатов премии в области химии Джордж Смит. Его наградили за совместное с Грегом Уинтером исследование в области пептидов и антител. Ученого сопровождает кронпринцесса Виктория
Нобелевскую премию по физике получил Артур Эшкин из США за изобретение оптического пинцета. На церемонию вместо 96-летнего ученого приехал его сын Майкл (на фото слева)
Еще один лауреат премии по физике — француз Жерар Муру. Он удостоился награды за метод генерации высокоинтенсивных ультракоротких оптических импульсов
Третий лауреат в 2018 году — канадский физик Донна Стрикленд. Она работала над тем же исследованием, что и Муру
Джеймс Эллисон получил премию по физиологии или медицине за открытия в области терапии рака
Еще один лауреат премии по медицине — японец Тасуку Хондзё
После торжественной церемонии состоялся бал
Среди гостей был гитарист группы U2 Дэвид Эванс (Эдж)
Премию мира вручали в Осло. Лауреатами стали врач из ДРК Денис Муквеге и правозащитница из Ирака Надя Мурад