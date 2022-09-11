Пожары в Калифорнии подошли к населенным пунктам. Фоторепортаж
На фото: город Хемет, Калифорния, 6 сентября
По данным Департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты Калифорнии (Cal Fire) на вечер 7 сентября, площадь пожара близ Хемета составляет более 9 тыс. акров (около 3,6 тыс. га). Огонь разрушил семь зданий, два человека погибли
На фото: Форест-Хилл, Калифорния, 7 сентября
Площадь пожара в Форест-Хилле составляет более 5 тыс. акров (около 2 тыс. га). Тушение осложнено рельефом местности и погодными условиями. Огонь в этом районе пока не удалось локализовать
На фото: Форест-Хилл, Калифорния, 7 сентября
Пожары в Калифорнии подступили к населенным пунктам, сжигая дома и автомобили. На севере и юге штата объявлена эвакуация
На фото: город Хемет, Калифорния, 5 сентября
Как сообщает USA Today, ветер загнал пожар в каньон, где два человека погибли и еще один пострадал. «Эти люди пытались покинуть район и были охвачены огнем», — объяснил командир пожарных Джош Янссен
На фото: город Хемет, Калифорния, 6 сентября
По данным Cal Fire, пожар близ Хемета локализован на 5%. В тушении задействованы более 285 человек
На фото: город Хемет, Калифорния, 6 сентября
«К сожалению, в это время года у нас много пожаров, они чрезвычайно разрушительны и опасны как для населения, так и для пожарных, — сказал командир батальона Cal Fire Джон Хегги. — Это новая реальность, с которой мы имеем дело в Калифорнии»
На фото: город Хемет, Калифорния, 6 сентября
По сообщению CNN, метеослужба в Сан-Диего продлила предупреждение о сильной жаре в регионе до пятницы. Температура составит 90–100°F (32–38°C)
На фото: горд Хемет, Калифорния, 6 сентября
Сильная жара принесла не только разрушительные лесные пожары, но и угрозу отключения электроэнергии. «Сейчас мы приближаемся к худшему — риск перебоев реален», — заявил губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом
На фото: город Форест-Хилл, Калифорния, 7 сентября
На фото: город Хемет, Калифорния, 5 сентября
На фото: город Хемет, Калифорния, 5 сентября
По данным Cal Fire от 7 сентября, общая площадь пожаров в Калифорнии составляет более 32 тыс. акров (около 13 тыс. га). The Guardian со ссылкой на власти штата сообщает, что там ожидается жаркая и сухая погода с плохим восстановлением относительной влажности в течение ночи. Особенности рельефа и критически низкий уровень влажности затрудняют построение линии сдерживания огня