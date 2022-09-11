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Пожары в Калифорнии подошли к населенным пунктам. Фоторепортаж

Жаркая погода вызвала очередную волну лесных пожаров в Калифорнии. Несколько крупных очагов до сих пор не удалось локализовать, сообщает департамент лесного хозяйства штата. По оценкам ученых, изменения климата сделали погоду на западе США более жаркой и сухой за последние три десятилетия, и в дальнейшем пожары будут происходить все чаще. Как американские пожарные борются с огнем — в фоторепортаже РБК
Фото:Mario Tama / Getty Images
Фото: Mario Tama / Getty Images

На фото: город Хемет, Калифорния, 6 сентября

По данным Департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты Калифорнии (Cal Fire) на вечер 7 сентября, площадь пожара близ Хемета составляет более 9 тыс. акров (около 3,6 тыс. га). Огонь разрушил семь зданий, два человека погибли

Фото:Fred Greaves / Reuters
Фото: Fred Greaves / Reuters

На фото: Форест-Хилл, Калифорния, 7 сентября

Площадь пожара в Форест-Хилле составляет более 5 тыс. акров (около 2 тыс. га). Тушение осложнено рельефом местности и погодными условиями. Огонь в этом районе пока не удалось локализовать

Фото:Noah Berger / AP
Фото: Noah Berger / AP

На фото: Форест-Хилл, Калифорния, 7 сентября

Пожары в Калифорнии подступили к населенным пунктам, сжигая дома и автомобили. На севере и юге штата объявлена эвакуация

Фото:David Swanson / Reuters
Фото: David Swanson / Reuters

На фото: город Хемет, Калифорния, 5 сентября

Как сообщает USA Today, ветер загнал пожар в каньон, где два человека погибли и еще один пострадал. «Эти люди пытались покинуть район и были охвачены огнем», — объяснил командир пожарных Джош Янссен

Фото:Ringo H.W. Chiu / AP
Фото: Ringo H.W. Chiu / AP

На фото: город Хемет, Калифорния, 6 сентября

По данным Cal Fire, пожар близ Хемета локализован на 5%. В тушении задействованы более 285 человек

Фото:David Swanson / Reuters
Фото: David Swanson / Reuters

На фото: город Хемет, Калифорния, 6 сентября

«К сожалению, в это время года у нас много пожаров, они чрезвычайно разрушительны и опасны как для населения, так и для пожарных, — сказал командир батальона Cal Fire Джон Хегги. — Это новая реальность, с которой мы имеем дело в Калифорнии»

Фото:Fred Greaves / Reuters
Фото: Fred Greaves / Reuters
На фото: город Форест-Хилл, Калифорния, 7 сентября
Фото:Ringo H.W. Chiu / AP
Фото: Ringo H.W. Chiu / AP

На фото: город Хемет, Калифорния, 6 сентября

По сообщению CNN, метеослужба в Сан-Диего продлила предупреждение о сильной жаре в регионе до пятницы. Температура составит 90–100°F (32–38°C)

Фото:Mario Tama / Getty Images
Фото: Mario Tama / Getty Images

На фото: горд Хемет, Калифорния, 6 сентября

Сильная жара принесла не только разрушительные лесные пожары, но и угрозу отключения электроэнергии. «Сейчас мы приближаемся к худшему — риск перебоев реален», — заявил губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом

Фото:Noah Berger / AP
Фото: Noah Berger / AP

На фото: город Форест-Хилл, Калифорния, 7 сентября

Фото:David Swanson / Reuters
Фото: David Swanson / Reuters

На фото: город Хемет, Калифорния, 5 сентября

Фото:David Swanson / Reuters
Фото: David Swanson / Reuters
На фото: город Хемет, Калифорния, 7 сентября
Фото:David Swanson / Reuters
Фото: David Swanson / Reuters

На фото: город Хемет, Калифорния, 5 сентября

По данным Cal Fire от 7 сентября, общая площадь пожаров в Калифорнии составляет более 32 тыс. акров (около 13 тыс. га). The Guardian со ссылкой на власти штата сообщает, что там ожидается жаркая и сухая погода с плохим восстановлением относительной влажности в течение ночи. Особенности рельефа и критически низкий уровень влажности затрудняют построение линии сдерживания огня

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Дарья Широкова, Дарья Букина Дарья Букина
мультимедиа Калифорния лесные пожары
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Лесной пожар на границе национального парка в Калифорнии. Фоторепортаж
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