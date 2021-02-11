Порномагнат и борец за свободу слова: каким был Ларри Флинт
Ларри Флинт, порномагнат и издатель Hustler, умер в возрасте 78 лет. Как бизнесмену удалось создать один из самых известных и скандальных порножурналов в мире, стать противоречивым символом борьбы за свободу слова и выжить при покушении — в фотогалерее РБК
Флинт родился в 1942 году в городе Макгоффин, штат Кентукки, в семье отца-алкоголика и матери-подростка. Его родители развелись, когда ему было десять лет. Он бросил школу в 15 и подделал свидетельство о рождении, чтобы пойти в армию. Демобилизовался через семь месяцев, а затем снова обманом поступил на службу в военно-морской флот, где пять лет прослужил оператором радара
История возникновения империи Флинта стоимостью $400 млн, состоящей из Larry Flynt Publications и Flynt Management Group, началась в 1965 году. Тогда Флинт на сбережения в $1800 купил бар в Дейтоне, штат Огайо, где работала его мать. Позже он расширил бизнес до сети клубов для взрослых, которую назвал Hustler
Hustler сначала выглядел как информационный бюллетень о клубах Флинта, но достаточно быстро превратился в журнал и стал конкурировать с Playboy. Флинт получил общенациональную известность, когда опубликовал сделанное папарацци фото обнаженной бывшей первой леди Жаклин Кеннеди. Фотографии были опубликованы в Hustler, а Playboy от них отказался.
Как только журнал стал широко известен, Флинт стал объектом ожесточенной критики борцов с порнографией. Однажды в интервью бизнесмен отметил, что Playboy и Penthouse демонстрировали обнаженное тело в большей степени как искусство. «Я понял, что, если мы будем более откровенными, мы сможем получить огромную долю этого рынка... Я чувствовал, что мужчинам нужен грубый секс. И я был прав», — рассказывал Флинт. Образы, представленные на страницах журнала, часто были жестокими: женщины в собачьих ошейниках или женская голова в подарочной коробке. Бизнесмен яростно отстаивал право на такие публикации в условиях судебных преследований и угроз
В 1978 году около здания суда округа Гвиннетт в Джорджии на порномагната совершил покушение Джозеф Пол Франклин, серийный убийца и сторонник идей превосходства белой расы. В результате атаки Флинт был парализован ниже пояса и с тех пор мог передвигаться только в инвалидной коляске
Самым известным судебным делом против Флинта стало разбирательство, начавшееся в 1983 году. На него подал в суд телепроповедник Джерри Фалуэлл, требуя $45 млн после того, как Hustler опубликовал пародию на рекламу ликера Campari. В ней был изображен евангелист, который хвастается пьяным сексом в уборной.
В конечном итоге дело дошло до Верховного суда, который в 1988 году единогласно отклонил требования Фалуэлла. Суд постановил, что такой общественный деятель, как Джерри Фалуэлл, не может ограничивать свободу слова Ларри Флинта в рамках Первой поправки, запрещающей конгрессу США посягать на свободу прессы и высказывания. Одной из известных цитат Флинта стала фраза: «Вы должны быть толерантным к тому, что вам не нравится, только так вы сможете быть свободными»
Флинт активно участвовал в политике и общественной деятельности: выступал за однополые браки, против смертной казни, против вторжения в Ирак в 2003 году. Созданный им частный фонд вносит свой вклад в исследования травм спинного мозга, борется с жестоким обращением с детьми и насилием среди молодежи.
В 1977 году порномагнат ненадолго объявил себя христианином после того, как подружился с евангелисткой Рут Картер Стэплтон, сестрой президента Джимми Картера. Он запретил курение в редакции Hustler, сел на диету и поклялся «бороться за Бога». Флинт даже «смягчил» содержание журнала, но вскоре издание вернулось к прежней политике, а сам издатель объявил, что он атеист.
Флинт баллотировался в президенты как республиканец в 1984 году. А во время судебного процесса по делу об импичменте Биллу Клинтону предложил $1 млн за доказательства, что президент вступал во внебрачные сексуальные отношения в Белом доме. В 2017-м Флинт заявил, что даст $10 млн тому, кто предоставит информацию, которая поможет объявить импичмент Дональду Трампу
О жизни Флинта написаны книги и сняты фильмы. Самым известным стал «Народ против Ларри Флинта» Милоша Формана (1996 года). Главную роль в этой картине сыграл Вуди Харрельсон, а жену порномагната Алтею Флинт — Кортни Лав.
Сейчас бизнес-империя Флинта включает десятки журналов, стриптиз-клубы в нескольких городах США, сеть магазинов, продающих порнографические видео, одежду, секс-игрушки, а также казино. К тому же Флинт управлял сайтами и зарегистрировал имя Hustler для порно-СМИ и другого секс-ориентированного бизнеса в Канаде, Великобритании, Южной Африке и Австралии. Его основным источником дохода стали студии по производству порнофильмов, видео и мультфильмов в Голливуде