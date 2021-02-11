Порномагнат и борец за свободу слова: каким был Ларри Флинт

Hustler сначала выглядел как информационный бюллетень о клубах Флинта, но достаточно быстро превратился в журнал и стал конкурировать с Playboy. Флинт получил общенациональную известность, когда опубликовал сделанное папарацци фото обнаженной бывшей первой леди Жаклин Кеннеди. Фотографии были опубликованы в Hustler, а Playboy от них отказался.

Как только журнал стал широко известен, Флинт стал объектом ожесточенной критики борцов с порнографией. Однажды в интервью бизнесмен отметил, что Playboy и Penthouse демонстрировали обнаженное тело в большей степени как искусство. «Я понял, что, если мы будем более откровенными, мы сможем получить огромную долю этого рынка... Я чувствовал, что мужчинам нужен грубый секс. И я был прав», — рассказывал Флинт. Образы, представленные на страницах журнала, часто были жестокими: женщины в собачьих ошейниках или женская голова в подарочной коробке. Бизнесмен яростно отстаивал право на такие публикации в условиях судебных преследований и угроз