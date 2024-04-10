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Как мусульмане в Москве встретили Ураза-байрам. Фотографии

Появились фотографии празднования Ураза-байрама мусульманами в Москве
В 2024 году праздник разговения Ураза-байрам, один из главных у мусульман, выпал на 10 апреля. Он отмечается в честь окончания поста в месяц Рамадан. Мусульмане Москвы вышли на праздничную молитву
Как мусульмане в Москве встретили Ураза-байрам. Фотографии

В 2024 году праздник разговения Ураза-байрам, один из главных у мусульман, выпал на 10 апреля. Он отмечается в честь окончания поста в месяц Рамадан. Считается, что праздник установил пророк Мухаммед. Мусульмане Москвы вышли на праздничную молитву.

В связи с празднованием Ураза-байрама в районе Московской соборной мечети на Проспекте мира и других мечетей города ограничивали движение транспорта.

До 11:00 10 апреля перекрыты улицы Дурова, Щепкина, Гиляровского, Большая Татарская, Минская, Хачатуряна, а также Капельский, Озерковский, Климентовский, Старый Толмачевский переулки. Часть парковок также были закрыты, предупреждал департамент транспорта.

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Андрей Любимов Андрей Любимов
мультимедиа Ураза-Байрам Москва Ислам мусульмане
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