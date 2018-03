От Сталлоне до Месси: иностранные звезды в рекламе российских брендов

Фронтмен группы Scooter Эйч Пи Бакстер

В 2013 году фронтмен группы Scooter Эйч Пи Бакстер стал лицом бренда Media Markt в России. «Для Media Markt в России это первая рекламная кампания с привлечением селебрити мирового уровня. Эйч Пи Бакстер — один из самых популярных немецких исполнителей, он хорошо известен в России, а его композиция How much is the fish? стала хитом на все времена», — заявили тогда в компании.