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От Сталлоне до Месси: иностранные звезды в рекламе российских брендов
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От Сталлоне до Месси: иностранные звезды в рекламе российских брендов
Бизнес, 10 фев, 10:03
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От Сталлоне до Месси: иностранные звезды в рекламе российских брендов

9 февраля стало известно, что аргентинский нападающий футбольного клуба «Барселона» ​Лионель Месси стал лицом Альфа-банка на 2018 год. Это не первый случай, когда российские компании привлекают иностранных знаменитостей. Кто еще рекламировал российские бренды — в обзоре РБК​.

Актер Сильвестр Сталлоне
Фото: Игорь Уткин / ТАСС

В 2008 году Сильвестр Сталлоне подписал контракт на $1 млн с холдингом «Синергия» о съемке в рекламных роликах водки «Русский лед». В компании пояснили, что выбрали Сталлоне лицом рекламной кампании из-за русских корней актера — слоганом стала фраза «В каждом из нас есть частичка русского».

Актер Джейсон Стэтхем
Фото: gazprom-neft.ru
В 2010 году лицом рекламной кампании моторных масел G-energy от компании «Газпром нефть» стал голливудский актер Джейсон Стэтхем. В 2015 году для новой рекламной кампании того же продукта «Газпром нефть» заключила контракт с нападающим сборной Бразилии по футболу Халком, выступавшим за петербургский «Зенит».
Актер Брюс Уиллис
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg
В 2010 году американский актер Брюс Уиллис стал лицом рекламной кампании банка «Траст». «Образ Брюса Уиллиса — надежного и достойного человека, который он транслирует не только на экране, но и в повседневной жизни, полностью совпадает с нашими ценностями и ценностями наших клиентов», — пояснили в банке.
Актер Стивен Сигал
Актер Стивен Сигал на Московской Международной выставке «Оружие и Охота» в Гостином дворе.
(Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

В 2013 году лицом российского оружейного бренда ORSIS стал актер Стивен Сигал. «Я чувствовал, что я могу создать лучшую снайперскую винтовку в мире вместе с компанией ORSIS, и вместе с ними мы создали винтовку. Есть прототип», — пояснил Сигал. В 2016 году Сигал, уже получив российское гражданство, снялся в рекламе «МегаФона»​.

Фронтмен группы Scooter Эйч Пи Бакстер
Фото: mediamarkt.ru
В 2013 году фронтмен группы Scooter Эйч Пи Бакстер стал лицом бренда Media Markt в России. «Для Media Markt в России это первая рекламная кампания с привлечением селебрити мирового уровня. Эйч Пи Бакстер — один из самых популярных немецких исполнителей, он хорошо известен в России, а его композиция How much is the fish? стала хитом на все времена», — заявили тогда в компании.
Актер Жерар Депардье
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»
В 2012 году лицом банка «Советский» стал Жерар Депардье. тогда у французского актера еще не было российского гражданства. «Почему я согласился? Просто мне нравится Россия, русские люди. Меня многое связывает с вашей страной. Мы уже давно являемся частью общей культуры. Ведь, знаете, я и сам немножко советский», — говорил тогда французский актер.
Футболист Криштиану Роналду
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В 2014 году во время проведения чемпионата мира по футболу лицом российского банка «Открытие» стал нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду. «Это, скорее, не договор о том, чтобы спортсмен стал лицом кампании на долгое время, это именно имиджевая акция, рассчитанная и привязанная к каким-то большим спортивным соревнованиям», — прокомментировали в банке.

Футболист Лионель Месси
Фото: Алексей Болдырев / Instagram

В 2018 году форвард сборной Аргентины и клуба «Барселона» Лионель Месси станет лицом Альфа-банка — одного из официальных банков предстоящего чемпионата мира по футболу 2018 года, который состоится в России. Ранее российский спортивный журналист Нобель Арустамян рассказал об этом на своей странице в Twitter. В начале ноября прошлого года банк заключил похожий контракт с российским журналистом Юрием Дудем.

Авторы: Алексей Гаврилко-Алексеев, Анна Ким.
Теги: мультимедиа , Криштиану Роналду , Лионель Месси
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