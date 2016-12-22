От Сталлоне до Месси: иностранные звезды в рекламе российских брендов

9 февраля стало известно, что аргентинский нападающий футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси стал лицом Альфа-банка на 2018 год. Это не первый случай, когда российские компании привлекают иностранных знаменитостей. Кто еще рекламировал российские бренды — в обзоре РБК.
В 2008 году Сильвестр Сталлоне подписал контракт на $1 млн с холдингом «Синергия» о съемке в рекламных роликах водки «Русский лед». В компании пояснили, что выбрали Сталлоне лицом рекламной кампании из-за русских корней актера — слоганом стала фраза «В каждом из нас есть частичка русского».
В 2013 году лицом российского оружейного бренда ORSIS стал актер Стивен Сигал. «Я чувствовал, что я могу создать лучшую снайперскую винтовку в мире вместе с компанией ORSIS, и вместе с ними мы создали винтовку. Есть прототип», — пояснил Сигал. В 2016 году Сигал, уже получив российское гражданство, снялся в рекламе «МегаФона».
В 2014 году во время проведения чемпионата мира по футболу лицом российского банка «Открытие» стал нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду. «Это, скорее, не договор о том, чтобы спортсмен стал лицом кампании на долгое время, это именно имиджевая акция, рассчитанная и привязанная к каким-то большим спортивным соревнованиям», — прокомментировали в банке.
В 2018 году форвард сборной Аргентины и клуба «Барселона» Лионель Месси станет лицом Альфа-банка — одного из официальных банков предстоящего чемпионата мира по футболу 2018 года, который состоится в России. Ранее российский спортивный журналист Нобель Арустамян рассказал об этом на своей странице в Twitter. В начале ноября прошлого года банк заключил похожий контракт с российским журналистом Юрием Дудем.