Прозрачный телевизор-3D, ноутбук с двумя экранами и другие новинки CES
9 января в Лас-Вегасе началась ежегодная международная выставка потребительской электроники Consumer Electronic Show (CES). На ней показали новые смартфоны, ноутбуки, телевизоры, автомобили, медицинские технологии и гаджеты для геймеров. РБК выбрал наиболее интересные экспонаты
LG представила на CES SIGNATURE OLED T — прозрачный телевизор с беспроводной передачей аудио- и видеосигнала. Смотреть его можно будет в двух режимах экрана — черном и прозрачном, также позволяющем передавать трехмерные изображения, например плавающих рыбок, падающих лепестков, космического пространства или толщи воды. По заявлению LG, встроенный в устройство новейший процессор Alpha 11 должен на 70% повысить производительность графики и на 30% — скорость обработки приложений операционной системой «умного» ТВ.
ASUS представила первый в мире ноутбук с двумя 14-дюймовыми OLED-экранами Zenbook Duo. Как заявляет производитель, пользователи смогут решать с помощью двух экранов сразу много задач. У устройства предусмотрена съемная Bluetooth-клавиатура и встроенная подставка. Ноутбук оснащен процессором Intel Meteor Lake. Оба экрана сенсорные и смогут разворачиваться на 180 градусов, имеют разрешение 2880x1800 пикселей и частоту обновления 120 Гц. Запуск продаж запланирован на первую половину года. Цена будет начинаться от $1500.
Группа L'Oréal показала Scent-Sation — устройство для магазинов, которое может помогать покупателям в выборе наиболее подходящего аромата. Гаджет работает на основе нейробиологии: считывает нейронные реакции покупателя при взаимодействии с разными ароматами и предлагает наиболее приятные мозгу пользователя результаты. Подобное устройство в декабре 2021 года внедрил входящий в L'Oréal парижский дом моды Yves Saint Laurent в своем магазине в Дубае.
Британская компания GyroGear разработала перчатку с гироскопом для стабилизации тремора рук GyroGlove. Она должна стабилизировать дрожание рук, которым, по заявлению компании, страдают более 200 млн людей с болезнью Паркинсона по всему миру. В компании поясняют, что медикаментозное лечение этого заболевания пока имеет различные побочные эффекты, а хирургическое вмешательство является рискованным.
Honda представила концепт двух моделей электромобиля Honda 0 (Zero): седана Saloon и минивэна Space-Hub. Ноль в названии серии, по заявлению производителя, указывает на новый подход к дизайну и инженерным решениям, использующимся в этих машинах. Предполагается, что компания начнет продажи седана в 2026 году сначала в Северной Америке, а затем на остальных рынках.
Samsung представила концепт сгибающегося в обе стороны смартфона Flex In & Out Flip. Обе стороны устройства функционируют как сенсорный дисплей. Стоимость и сроки выпуска модели на рынок не объявлены.
Samsung Electronics показала новую версию домашнего робота-компаньона с искусственным интеллектом Ballie. Впервые компания представила его на CES в 2020 году. В новую модель встроен проектор, за счет чего робот может проецировать изображение на любую поверхность, подстраивая угол под положение головы пользователя.
Комиссия по атомным и альтернативным источникам энергии Франции (CEA) представила Wimagine — технологию взаимодействия мозга и компьютера через имплант. За счет активации нейронов спинного мозга он позволит восстановить подвижность и выполнять повседневные задачи людям с параличом ног. Данные, собранные имплантом с коры головного мозга, передаются по беспроводной сети на разъем, прикрепленный к спинному мозгу ниже парализующего очага. Если пациент подумает о ходьбе, сгенерированные устройством импульсы поступят на разъем, а оттуда на ноги. Как утверждает разработчик, в 2023 году первый пациент с параличом нижних конечностей уже восстановил контроль над ходьбой благодаря этой технологии.
Sony показала боковые панели для игровой приставки PlayStation 5 Slim в новых цветах — синем, серебристом и красном. Заявленная стоимость составит $54,99, в продажу они должны поступить в ближайшем будущем.