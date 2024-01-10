Прозрачный телевизор-3D, ноутбук с двумя экранами и другие новинки CES

Имплант для взаимодействия мозга и компьютера

Комиссия по атомным и альтернативным источникам энергии Франции (CEA) представила Wimagine — технологию взаимодействия мозга и компьютера через имплант. За счет активации нейронов спинного мозга он позволит восстановить подвижность и выполнять повседневные задачи людям с параличом ног. Данные, собранные имплантом с коры головного мозга, передаются по беспроводной сети на разъем, прикрепленный к спинному мозгу ниже парализующего очага. Если пациент подумает о ходьбе, сгенерированные устройством импульсы поступят на разъем, а оттуда на ноги. Как утверждает разработчик, в 2023 году первый пациент с параличом нижних конечностей уже восстановил контроль над ходьбой благодаря этой технологии.