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Прощание с Монтсеррат Кабалье в Барселоне. Фоторепортаж
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Прощание с Монтсеррат Кабалье в Барселоне. Фоторепортаж
Общество, 18:04
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Прощание с Монтсеррат Кабалье в Барселоне
Прощание с оперной певицей Монтсеррат Кабалье прошло в Барселоне. ​Она умерла 6 октября в больнице в возрасте 85 лет. Как проходила церемония — в фоторепортаже РБК
Фото: Andreu Dalmau, Pool / Reuters
Премьер-министр Испании Педро Санчес (слева) и глава женералитата Каталонии Ким Торра
Фото: Europa Press via Getty Images
Оперный певец Хосе Каррерас
Фото: Albert Gea / Reuters
Брат певицы Карлос Кабалье
Фото: Albert Gea / Reuters
Королева Испании София
Фото: Emilio Morenatti / AP
Муж Монтсеррат Кабалье Бернабе Марти
Фото: Albert Gea / Reuters
Кабалье исполнила 88 ролей, в том числе в классических операх Пуччини, Верди и Беллини, дала более 4 тыс. выступлений
Фото: Emilio Morenatti / AP
Внучка певицы
Фото: Emilio Morenatti / AP
Монтсеррат Кабалье выступала на сцене вместе с Лучано Паваротти, Пласидо Доминго, Хосе Каррерасом. Также на ее счету альбом «Барселона», записанный в 1988 году совместно с вокалистом Queen Фредди Меркьюри. ​Певицу похоронили на кладбище Сан-Андреу, там же покоятся ее родители
Теги: мультимедиа , Монтсеррат Кабалье
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