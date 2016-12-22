Прощание с Монтсеррат Кабалье в Барселоне. Фоторепортаж
Общество, 18:04
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Прощание с Монтсеррат Кабалье в Барселоне
Прощание с оперной певицей Монтсеррат Кабалье прошло в Барселоне. Она умерла 6 октября в больнице в возрасте 85 лет. Как проходила церемония — в фоторепортаже РБК
Премьер-министр Испании Педро Санчес (слева) и глава женералитата Каталонии Ким Торра
Оперный певец Хосе Каррерас
Брат певицы Карлос Кабалье
Королева Испании София
Муж Монтсеррат Кабалье Бернабе Марти
Кабалье исполнила 88 ролей, в том числе в классических операх Пуччини, Верди и Беллини, дала более 4 тыс. выступлений
Внучка певицы
Монтсеррат Кабалье выступала на сцене вместе с Лучано Паваротти, Пласидо Доминго, Хосе Каррерасом. Также на ее счету альбом «Барселона», записанный в 1988 году совместно с вокалистом Queen Фредди Меркьюри. Певицу похоронили на кладбище Сан-Андреу, там же покоятся ее родители