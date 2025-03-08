Первые последствия циклона «Альфред» в Австралии. Фоторепортаж

Несмотря на предупреждения, многие местные жители отправились на пляжи. «Это уже пятый день подряд [с сильными волнами] — я только и делал, что ел, спал, катался на серфе. Снова и снова», — сказал Би-би-си серфер Джефф Уэзеролл.