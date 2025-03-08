Первые последствия циклона «Альфред» в Австралии. Фоторепортаж
Первые предупреждения о циклоне для жителей восточного побережья Австралии появились 3 марта. «Альфред» движется в сторону столицы Квинсленда Брисбена — самого большого по площади и третьего по численности населения (2,6 млн человек) города страны. Последний подобный шторм обрушился на город почти полвека назад, в 1974 году.
В городах, находящихся на пути циклона, остановили работу общественного транспорта, закрыли школы и детские сады, в больницах отменили плановые операции. Как ожидают синоптики, выход циклона на берег совпадет с высоким приливом и станет причиной масштабных наводнений в Брисбене и окрестных городах.
Несмотря на предупреждения, многие местные жители отправились на пляжи. «Это уже пятый день подряд [с сильными волнами] — я только и делал, что ел, спал, катался на серфе. Снова и снова», — сказал Би-би-си серфер Джефф Уэзеролл.
К 7 марта циклон приблизился к берегу, принес проливные дожди и шквалистый ветер. Тогда власти предупредили о штрафах в 16 тыс. австралийских долларов ($10 тыс.) за рискованное поведение.
Порядка 100 тыс. домов в Новом Южном Уэльсе и Квинсленде остались без электричества. Из-за ливней и ветра проведение ремонтных работ осложняется. Жителей предупредили, что они могут остаться без электроэнергии на несколько дней.
«Сейчас не время для осмотра достопримечательностей или для того, чтобы испытать экстрим на себе. Пожалуйста, берегите себя. Будьте благоразумны», — призвал премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе.
«Альфред» относится ко второй из пяти категорий циклонов. Скорость ветра в эпицентре превышает 30 м/с.
К вечеру 7 марта шторм находился примерно в 70 км от суши. Сильные ветры уже нанесли значительный ущерб — несколько домов в Квинсленде оказались разрушены, их владельцы получили травмы.
Известно по меньшей мере об одном пропавшем без вести. Днем 7 марта водителя внедорожника смыло с моста в реку. Мужчина смог выбраться из автомобиля и удержаться на ветке дерева, однако после его унесло течением.