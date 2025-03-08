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Первые последствия циклона «Альфред» в Австралии. Фоторепортаж

Появились фото последствий циклона «Альфред» в Австралии
Циклон «Альфред» находится в 70 км от побережья Австралии. Он принес шквалистый ветер и проливные дожди, которые оставили без света почти 100 тыс. домов. Первые последствия шторма — в фоторепортаже РБК
Первые последствия циклона «Альфред» в Австралии. Фоторепортаж
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Дарья Широкова, София Шошина София Шошина
мультимедиа Австралия шторм циклон разрушения наводнения
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