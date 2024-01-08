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Последний мультфильм Хаяо Миядзаки получил «Золотой Глобус»

Мультфильм Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» получил премию «Золотой глобус»

Последний мультфильм японского режиссера Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» получил премию «Золотой глобус» в категории «Лучший анимационный фильм», сообщает The Hollywood Reporter.

Это первый «Золотой глобус» 82-летнего Хаяо Миядзаки. До этого, в 2013 году, его фильм «Ветер крепчает» был номинирован на эту премию, но не получил ее.

При этом у Миядзаки есть «Оскар» за анимационный фльм «Унесенные призраками» (2003 год) и приз Американской киноакадемии за тот фильм (2002 год).

«Мальчик и птица»: обзор нового фильма Хаяо Миядзаки
Life
Кадр из фильма &laquo;Мальчик и птица&raquo;

«Мальчик и птица» — частично автобиографический фильм, который основан на романе японского автора Ёсино Гэндзабуро. Миядзаки переносит сюжет книги во времена Второй мировой и рассказывает о мальчике по имени Махито, который вместе с отцом, работающим на заводе по производству военных самолетов, бежит от бомбардировки Токио в сельскую местность. Мать Махито погибла в пожаре, и отец вскоре женился на ее младшей сестре. Переживающий горе потери мальчик постепенно начинает исследовать новое окружение и однажды встречает у озера говорящую синюю цаплю.

Известно, что и семья Миядзаки во время войны спаслась от бомбардировок Токио и перебралась в деревню, а его отец работал инженером на заводе по производству истребителей, как и у Махито.

За звание лучшего анимационного фильма с картиной Миядзаки в 2024 году боролись «Человек-паук: Паутина вселенных», «Элементарно», «Братья Супер Марио в кино», «Судзумэ, закрывающая двери» и «Заветное желание».

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Теги
Хаяо Миядзаки мультфильм Золотой глобус премия
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