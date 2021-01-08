«Травы настоящие, иногда боюсь их»: Андрей Трубников о бизнесе и клиентах

«Честные сказки без всяких грибов»

«Мы придумываем сказку, а потом продаем ее женщинам. Потому что вся косметика, в общем-то, одинаковая. Я ходил на одну лекцию, там выступал коммерческий директор Nivea. И он рассказал, что когда пришел устраиваться в компанию, ему показали банку их крема и банку Creme de la Mer. И сказали: «Видишь, первая банка стоит €1, а вторая — €300. Но содержимое у них одинаковое». Просто Creme de la Mer придумал сказку, что один космонавт летел-летел, упал на землю и так обжегся, что 10 лет не мог залечить ожоги. Потом он придумал бульон из 700 трав, обмазался им, и все шрамы прошли. И якобы этот отвар в упаковке Creme de la Mer. Под этой сказкой они продают крем за €300. А у «Nivea» нет сказки, у них просто хороший крем. Поэтому лучше придумать сказку. Но только осторожно. Один бренд придумал сказку о том, что некий доктор нашел волшебный гриб в горах Китая, этот гриб помогает остановить старение. Как он это делает? По легенде, клетки организма знают, когда им начать стареть, но если намазать гриб на лицо, то они забудут об этом. Но кремом из китайского гриба нужно пользоваться постоянно, иначе клетки все вспомнят. За эту сказку автору три года дали за мошенничество. Что касается «Бабушки Агафьи», то я не скрываю, что я ее придумал. «Бабушка Агафья» — плод работы пятерых человек. Но это честные сказки — без всяких грибов».