Протестующие в Египте заставили М.Мурси покинуть президентский дворец
Общество, 05 дек 2012, 03:56
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Протестующие в Египте заставили М.Мурси покинуть президентский дворец
Масштабы протестов в Каире достигли угрожающих для действующих властей страны масштабов. 4 декабря тысячи протестующих вступили на улицах египетской столицы в схватку с полицией. Несмотря на применение силами правопорядка слезоточивого газа, противникам действующего президента Египта Мохаммеда Мурси удалось заставить главу государства покинуть президентский дворец. Фото: AP