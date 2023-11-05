Прощание с дирижером Юрием Темиркановым. Фоторепортаж
В Петербурге простились с народным артистом СССР и художественным руководителем Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича Юрием Темиркановым. Ему было 84 года. Кадры с прощания — в материале РБК
Темирканов умер 2 ноября. Прощание с ним состоялось в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича, которой он руководил.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. Темирканов родился в Нальчике 10 декабря 1938 года.
Президент Российского книжного союза (РКС), бывший глава Счетной палаты Сергей Степашин.
Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.
Дирижер, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев
Актер Вениамин Смехов.
Дирижер Николай Алексеев (в центре) и оркестр на церемонии прощания с Темиркановым.
Музыканты на церемонии прощания Темиркановым.
С 1966 по 1988 год Темирканов был главным дирижером симфонического оркестра Ленинградской филармонии и Кировского (Мариинского) театра. Пост художественного руководителя Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича он занимал с 1988 года.
В разные годы дирижер выступал с ведущими оркестрами Европы, включая Берлинский, Венский и Лондонский филармонический, театра «Ла Скала» и другие. Также сотрудничал с оркестрами Нью-Йорка, Филадельфии, Бостона, Чикаго, Кливленда, Сан-Франциско, Лос-Анджелеса.
Темирканов получил государственные премии СССР и России за вклад в развитие отечественной и мировой музыкальной культуры, является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», командором ордена Звезды Италии и кавалером японского ордена Восходящего солнца.
Темирканова похоронят на Комаровском кладбище, сообщали в Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича.