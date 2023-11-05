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Прощание с дирижером Юрием Темиркановым. Фоторепортаж

В Петербурге простились с народным артистом СССР и художественным руководителем Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича Юрием Темиркановым. Ему было 84 года. Кадры с прощания — в материале РБК
Темирканов умер 2 ноября. Прощание с ним состоялось в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича, которой он руководил.
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Темирканов умер 2 ноября. Прощание с ним состоялось в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича, которой он руководил.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.&nbsp;
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. 

Глава Кабардино-Балкарии&nbsp;Казбек Коков. Темирканов родился в Нальчике&nbsp;10 декабря 1938 года.&nbsp;
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. Темирканов родился в Нальчике 10 декабря 1938 года. 

Президент Российского книжного союза (РКС), бывший глава Счетной палаты&nbsp;Сергей Степашин.&nbsp;
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Президент Российского книжного союза (РКС), бывший глава Счетной палаты Сергей Степашин. 

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Дирижер, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Дирижер, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев

Актер Вениамин Смехов.&nbsp;
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Актер Вениамин Смехов. 

Дирижер Николай Алексеев (в центре) и оркестр на церемонии прощания с&nbsp;Темиркановым.
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Дирижер Николай Алексеев (в центре) и оркестр на церемонии прощания с Темиркановым.

Музыканты на церемонии прощания Темиркановым.
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Музыканты на церемонии прощания Темиркановым.

С 1966 по 1988 год Темирканов был главным дирижером симфонического оркестра Ленинградской филармонии и Кировского (Мариинского) театра.&nbsp;Пост художественного руководителя Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича он занимал с 1988 года.
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

С 1966 по 1988 год Темирканов был главным дирижером симфонического оркестра Ленинградской филармонии и Кировского (Мариинского) театра. Пост художественного руководителя Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича он занимал с 1988 года.

В разные годы дирижер выступал с ведущими оркестрами Европы, включая Берлинский, Венский и Лондонский филармонический, театра &laquo;Ла Скала&raquo; и другие. Также сотрудничал с оркестрами Нью-Йорка, Филадельфии, Бостона, Чикаго, Кливленда, Сан-Франциско, Лос-Анджелеса.
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

В разные годы дирижер выступал с ведущими оркестрами Европы, включая Берлинский, Венский и Лондонский филармонический, театра «Ла Скала» и другие. Также сотрудничал с оркестрами Нью-Йорка, Филадельфии, Бостона, Чикаго, Кливленда, Сан-Франциско, Лос-Анджелеса.

Темирканов получил государственные премии СССР и России за вклад в развитие отечественной и мировой музыкальной культуры, является полным кавалером ордена &laquo;За заслуги перед Отечеством&raquo;, командором ордена Звезды Италии и кавалером японского ордена Восходящего солнца.
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Темирканов получил государственные премии СССР и России за вклад в развитие отечественной и мировой музыкальной культуры, является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», командором ордена Звезды Италии и кавалером японского ордена Восходящего солнца.

Темирканова похоронят на Комаровском кладбище, сообщали в Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича.
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Темирканова похоронят на Комаровском кладбище, сообщали в Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича.

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мультимедиа Юрий Темирканов Санкт-Петербург
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