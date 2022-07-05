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Большой адронный коллайдер запустили после ремонта. Фотогалерея

Вновь запущенный коллайдер ученые смогут запустить на рекордной энергии в 13,6 триллиона электронвольт, работы по модернизации устройства продлились около трех лет. Новые возможности позволят ученым более эффективно и точно исследовать природу бозона Хиггса, повысить точность измерений, а также начать исследования в новых сферах, в том числе поиски темной материи.
Фото:Christian Hartmann / Reuters
Фото: Christian Hartmann / Reuters

Специалисты готовятся к запуску системы большого адронного коллайдера в исследовательском центре ЦЕРН (Европейская организация по ядерным исследованиям) в Женеве 3 сентября 2008 года. Самый мощный в мире ускоритель элементарных частиц, задачей которого является раскрытие тайн происхождения Вселенной, был запущен 10 сентября

Фото:Toby Melville / Reuters
Фото: Toby Melville / Reuters

Британский ученый Питер Хиггс позирует перед фото детектора «Атлас» в Музее науки в Лондоне 12 ноября 2013 года. Оригинальный детектор установлен в коллайдере около точки столкновения пучков исследуемых частиц. С помощью него в 2012 году удалось подтвердить существование элементарной частицы, которую Хиггс описал в 1964 году. Частица получила название «бозон Хиггса». Выставка в Лондоне рассказывала о «закулисной» части лаборатории ЦЕРН в Швейцарии, где была подтверждена теория Хиггса

Фото:Johannes Simon / Getty Images
Фото: Johannes Simon / Getty Images

Модель туннеля большого адронного коллайдера в туристическом центре Европейской организации ядерных исследований ЦЕРН в Женеве, 16 июня 2008 года. Тогда ЦЕРН завершал создание самого большого и мощного в мире ускорителя частиц. Коллайдер разгоняет частицы в кольцевом туннеле длиной 27 км, проложенном на глубине от 50 до 150 м под землей. С помощью него ученые производят столкновения частиц при самых высоких уровнях энергии, когда-либо достигавшихся в лабораторных условиях. За столкновениями наблюдают четыре огромных детектора: ALICE, ATLAS, CMS и LHCB, с их помощью физики исследуют новые теории материи, энергии, пространства и времени

Фото:Denis Balibouse / Reuters
Фото: Denis Balibouse / Reuters

Ученые рассматривают фотоснимки первых столкновений частиц на высокой мощности, 30 марта 2010 года. С 5 июня 2022 года исследователи в ЦЕРН начнут пытаться заставить частицы сталкиваться на сверхвысокой мощности и со скоростью, близкой к скорости света, чтобы создать мини-версию «большого взрыва», при оригинале которого родилась Вселенная

Фото:Denis Balibouse / Reuters
Фото: Denis Balibouse / Reuters

Инженер следит за подготовкой эксперимента в зале управления коллайдером в ЦЕРН 5 апреля 2012 года. В тот день группа ученых столкнула два стабильных пучка протонов с энергией в 4 трлн электронвольт в четырех точках коллайдера. Энергия столкновения в 8 трлн электронвольт стала мировым рекордом

Фото:Denis Balibouse / Reuters
Фото: Denis Balibouse / Reuters

Специалисты ЦЕРН в туннеле коллайдера в апреле 2013 года перед началом двухлетней работы по дооснащению установки для продолжения исследований материи. Физики надеются, что к концу десятилетия коллайдер поможет раскрыть природу таинственной темной материи, гипотетически составляющей четверть Вселенной, но не поддающейся наблюдениям при современных развитиях технологии, а также, вероятно, обнаружить новые измерения пространства

Фото:Dean Mouhtaropoulos / Getty Images
Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images

Технические службы перемещают криостат ICARUS по территории ЦЕРН 12 октября 2016 года для подсоединения к одному из детекторов частиц. Сам детектор после ремонта стал частью комплекса для экспериментов по изучению нейтрино. Используемые в установке три детектора дают взаимодополняющие результаты в поисках нового типа нейтрино

Фото:Xu Jinquan / Global Look Press
Фото: Xu Jinquan / Global Look Press
Открытие образовательного центра Science Gateway при ЦЕРН. Проект рассчитан на людей всех возрастов, он создан для популяризации науки. В Science Gateway предусмотрены выставочные пространства, лаборатории для научных экспериментов, в том числе для детей от начальной до средней школы, а также большой конференц-центр
Фото:Laurent Gillieron / EPA /ТАСС
Фото: Laurent Gillieron / EPA /ТАСС

ЦЕРН после установки линейного ускорителя Linac 4, 9 мая 2017 года.

Теги
мультимедиа коллайдер Большой андронный коллайдер ЦЕРН Швейцария
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