Большой адронный коллайдер запустили после ремонта. Фотогалерея

Модель туннеля большого адронного коллайдера в туристическом центре Европейской организации ядерных исследований ЦЕРН в Женеве, 16 июня 2008 года. Тогда ЦЕРН завершал создание самого большого и мощного в мире ускорителя частиц. Коллайдер разгоняет частицы в кольцевом туннеле длиной 27 км, проложенном на глубине от 50 до 150 м под землей. С помощью него ученые производят столкновения частиц при самых высоких уровнях энергии, когда-либо достигавшихся в лабораторных условиях. За столкновениями наблюдают четыре огромных детектора: ALICE, ATLAS, CMS и LHCB, с их помощью физики исследуют новые теории материи, энергии, пространства и времени