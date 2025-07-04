Как выглядит Санкт-Петербург после июльского наводнения. Фоторепортаж
4 июля на Санкт-Петербург обрушилась непогода. Сильный западный ветер, нехарактерный для летнего сезона, создал нагон воды в акватории Финского залива. Это первая с 1865 года большая вероятность наводнения в июле, отметил главный синоптик городского Гидрометцентра Александр Колесов.
Из-за непогоды пострадали пять человек, сообщили в городском МЧС. Также повреждены восемь автомобилей.
Шторм затопил несколько пляжей от Сестрорецка до поселка Ушково.
В населенных пунктах Ленобласти за ночь выпало до 15 мм осадков.
В прибрежной зоне Финского залива и Ладожского озера были зафиксированы локальные нарушения энергоснабжения, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
За ночь и утро ветер повалил 137 деревьев в садах и скверах Петербурга, рассказал председатель комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Сергей Петриченко.
Пострадал исторический парк «Дубки» (на фото) в Сестрорецке. Там затоплена лодочная станция и северные ворота. Повалены семь деревьев, вода дошла до пешеходных дорожек.
Хотя нынешний подъем воды является нетипичным, петербуржцам не стоит опасаться повторения разрушительного наводнения 1824 года, поскольку построенная в 2010 году дамба защищает город, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфан.
«Если бы не было дамбы, это была бы действительно настоящая проблема, но было своевременное предупреждение, и дамбу перекрыли. Интенсивные осадки и ветер привели к тому, что некоторые улицы оказались подтопленными, но сейчас ситуация нормализуется», — пояснил он.
Санкт-Петербург с момента введения в эксплуатацию дамбы незначительно затопило лишь один раз. С 2011 года комплекс защитных сооружений предотвратил 38 наводнений.
Из-за дамбы возникает другая проблема — сток воды из Невы закрыт. Она скапливается в Невской губе, что приводит к повышению уровня воды в реках и каналах Петербурга. Из-из этого подтопило некоторые набережные в городе, в частности, стрелку Васильевского острова (на фото), набережную лейтенанта Шмидта и спуски к Фонтанке и Мойке, а река Смоленка вышла из берегов.
Хотя пик подъема воды миновал, власти призывают петербуржцев быть осторожными: синоптики прогнозируют дожди, грозы и порывы ветра до 24 м/с.
До 5 июля в Петербурге действует «желтый» уровень погодной опасности.
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