Как выглядит Санкт-Петербург после июльского наводнения. Фоторепортаж

Хотя нынешний подъем воды является нетипичным, петербуржцам не стоит опасаться повторения разрушительного наводнения 1824 года, поскольку построенная в 2010 году дамба защищает город, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфан.

«Если бы не было дамбы, это была бы действительно настоящая проблема, но было своевременное предупреждение, и дамбу перекрыли. Интенсивные осадки и ветер привели к тому, что некоторые улицы оказались подтопленными, но сейчас ситуация нормализуется», — пояснил он.