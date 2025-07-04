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Как выглядит Санкт-Петербург после июльского наводнения. Фоторепортаж

Появились фотографии наводнения в Санкт-Петербурге и Ленобласти
4 июля на Санкт-Петербург обрушилась непогода. В городе затопило пляжи и парковки, ветер срывает крыши, уровень воды местами повысился на 180 см. Наводнению препятствовала только дамба. Как выглядит город — в фоторепортаже РБК
Как выглядит Санкт-Петербург после июльского наводнения. Фоторепортаж

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Алиса Копчугова, Анастасия Сирина Анастасия Сирина
мультимедиа Санкт-Петербург наводнение непогода
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