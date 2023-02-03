Появление около Земли редкой «зеленой кометы». Фотогалерея

В начале февраля к Земле приблизилась комета C/2022 E3 (ZTF), которая последний раз подходила к планете 50 тыс. лет назад. Как она выглядела и как за ней наблюдали люди — в фоторепортаже РБК

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Астрономы открыли комету C/2022 E3 (ZTF) в начале марта 2022 года. 1 февраля она прошла на минимальном от Земли расстоянии — 42 млн км. Отличить ее от звезд на ночном небе можно было по наличию хвоста и зеленоватому свечению ее оболочки. Последний раз эту комету можно было видеть с Земли в каменном веке, около 50 тыс. лет назад.