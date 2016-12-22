«Я представлялся секретаршей Анной»: как строят бизнес несовершеннолетние

Тимур Кузьмин, 15 лет, Санкт-Петербург

«Если остались силы и все уроки выполнены — можешь быть бизнесменом хоть до полуночи»

ПО для кофемашин Team Vortex и спортивные батлы Vortex Sport

«В 2013 году, когда мне было 11 лет, родители отправили меня учиться в среднюю школу в Майами, где жила старшая сестра. Она занималась бизнесом, который был связан с продажей и ремонтом кофемашин.

Родители считали, что американская система образования дает человеку больше возможностей, но не срослось. Учился я неохотно, дружба с американскими одноклассниками не клеилась. От скуки большую часть свободного времени я проводил в мастерской, где ремонтировали кофемашины.

Однажды мне пришла в голову идея скрестить кофемашину и игровой автомат. Ты рассчитываешь на чашку кофе, а тебе на экране выскакивает сообщение: «Shit happens! — Повезет в другой раз». Первыми жертвами «нового ПО» стали механики, которые работали в мастерской. Они смеялись, а потом шутку случайно увидела сестра. Неожиданно она сказала, что это круто. Только надо не лишать человека кофе, а наоборот, дать ему плюшку, конфетку, приз. Она считала, что это маркетинговый прорыв.

Так, в феврале 2015 года я написал программное обеспечение, позволяющее производить розыгрыши призов на кофемашинах. Решение было зарегистрировано под брендом Team Vortex. Продажами занималась компания сестры. Наиболее удачная сделка — продажа в 2016 году бессрочной лицензии российской компании — принесла $730 тыс. Моя часть прибыли составила $316 тыс.

В 2016 году родители вернули меня в Россию и определили в школу с жестким режимом, поставив обязательное условие — если хочешь заниматься бизнесом, делай это после учебы и занятий единоборствами (четыре-пять тренировок в неделю). Учеба и приготовление уроков до 17:30, час на отдых, потом тренировка до половины девятого. Если остались силы и все уроки выполнены — можешь быть бизнесменом хоть до полуночи.

Через год «железного режима» я предложил своим тренерам совместный бизнес — спортивный проект. Идея Vortex Sport состоит в новом формате спортивного противостояния: кто сильнее — самбист или культурист, чемпион по кросс-фиту или армреслер. Тренерам идея понравилась, и они отнеслись к ней серьезно.

Мои инвестиции в проект Vortex Sport составили 4,2 млн руб. Первое соревнование Vortex Sport Battle состоялось 21 октября этого года в Санкт-Петербурге. Второе пройдет 2 декабря. На сегодня продажа спонсорских пакетов принесла нам 1,2 млн руб. Предполагаю, что начиная с пятого соревнования проект выйдет на безубыточность за счет партнерских программ».