В Москве вручили кинопремию «Ника» за два года. Фотографии
В столичном театре «Маска» вручили кинопремии «Ника» за за 2022 и 2023 годы. В прошлом году церемония не проводилась. Кто пришел на церемонию и кто удостоился наград — в фоторепортаже РБК
Певец Филипп Киркоров
Актриса Елена Валюшкина
Актёр Лев Зулькарнаев
Актриса Екатерина Волкова
Режиссёр Андрей Кончаловский
Продюсер картин Алексея Балабанова Сергей Сельянов, получивший награду за фильм Любови Аркус «Балабанов. Колокольня. Реквием», выигравший в номинации «Лучший неигровой фильм»
Лучшая работа художника-постановщика — Павел Новиков и Владимир Трапезников («Сердце Пармы»)
Лучшая женская роль второго плана — Ирина Розанова («За нас с вами»)
Лучшая мужская роль второго плана — Сергей Пускепалис («Сердце Пармы»). Посмертно. Награду получает сын Глеб Пускепалис
Специальный приз за достижения в телевизионном кинематографе премии «Ника» — сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Лучшие женские роли — Юлия Снигирь («За нас с вами») и Юлия Пересильд («Вызов»)
Лучшая мужская роль — Александр Яценко («Праведник»)
Лучшая операторская работа — Михаил Милашин («Праведник»), ученик Вадима Юсова
Лучшая сценарная работа — Андрей Смирнов («За нас с вами»)
Лучшая режиссёрская работа — Сергей Урсуляк («Праведник»)
Лучший игровой фильм — «Праведник»