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В Москве вручили кинопремию «Ника» за два года. Фотографии

В столичном театре «Маска» вручили кинопремии «Ника» за за 2022 и 2023 годы. В прошлом году церемония не проводилась. Кто пришел на церемонию и кто удостоился наград — в фоторепортаже РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Певец Филипп Киркоров
Фото: Андрей Любимов / РБК

Певец Филипп Киркоров

Актриса Елена Валюшкина
Фото: Андрей Любимов / РБК

Актриса Елена Валюшкина

Актёр Лев Зулькарнаев
Фото: Андрей Любимов / РБК

Актёр Лев Зулькарнаев

Актриса Екатерина Волкова
Фото: Андрей Любимов / РБК

Актриса Екатерина Волкова

Режиссёр Андрей Кончаловский
Фото: Андрей Любимов / РБК

Режиссёр Андрей Кончаловский

Продюсер картин Алексея Балабанова Сергей Сельянов, получивший награду за фильм Любови Аркус &laquo;Балабанов. Колокольня. Реквием&raquo;, выигравший в номинации &laquo;Лучший неигровой фильм&raquo;
Фото: Андрей Любимов / РБК

Продюсер картин Алексея Балабанова Сергей Сельянов, получивший награду за фильм Любови Аркус «Балабанов. Колокольня. Реквием», выигравший в номинации «Лучший неигровой фильм»

Лучшая работа художника-постановщика &mdash; Павел Новиков и Владимир Трапезников (&laquo;Сердце Пармы&raquo;)
Фото: Андрей Любимов / РБК

Лучшая работа художника-постановщика — Павел Новиков и Владимир Трапезников («Сердце Пармы»)

Лучшая женская роль второго плана&nbsp;&mdash; Ирина Розанова (&laquo;За нас с вами&raquo;)
Фото: Андрей Любимов / РБК

Лучшая женская роль второго плана — Ирина Розанова («За нас с вами»)

Лучшая мужская роль второго плана&nbsp;&mdash; Сергей Пускепалис (&laquo;Сердце Пармы&raquo;). Посмертно. Награду получает сын Глеб Пускепалис
Фото: Андрей Любимов / РБК

Лучшая мужская роль второго плана — Сергей Пускепалис («Сердце Пармы»). Посмертно. Награду получает сын Глеб Пускепалис

Специальный приз за достижения в телевизионном кинематографе премии &laquo;Ника&raquo;&nbsp;&mdash; сериал &laquo;Слово пацана. Кровь на асфальте&raquo;
Фото: Андрей Любимов / РБК

Специальный приз за достижения в телевизионном кинематографе премии «Ника» — сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Лучшие женские роли&nbsp;&mdash; Юлия Снигирь (&laquo;За нас с вами&raquo;) и Юлия Пересильд (&laquo;Вызов&raquo;)
Фото: Андрей Любимов / РБК

Лучшие женские роли — Юлия Снигирь («За нас с вами») и Юлия Пересильд («Вызов»)

Лучшая мужская роль&nbsp;&mdash; Александр Яценко (&laquo;Праведник&raquo;)
Фото: Андрей Любимов / РБК

Лучшая мужская роль — Александр Яценко («Праведник»)

Лучшая операторская работа&nbsp;&mdash; Михаил Милашин (&laquo;Праведник&raquo;), ученик Вадима Юсова
Фото: Андрей Любимов / РБК

Лучшая операторская работа — Михаил Милашин («Праведник»), ученик Вадима Юсова

Лучшая сценарная работа&nbsp;&mdash; Андрей Смирнов (&laquo;За нас с вами&raquo;)
Фото: Андрей Любимов / РБК

Лучшая сценарная работа — Андрей Смирнов («За нас с вами»)

Лучшая режиссёрская работа&nbsp;&mdash; Сергей Урсуляк (&laquo;Праведник&raquo;)
Фото: Андрей Любимов / РБК

Лучшая режиссёрская работа — Сергей Урсуляк («Праведник»)

Лучший игровой фильм&nbsp;&mdash; &laquo;Праведник&raquo;
Фото: Андрей Любимов / РБК

Лучший игровой фильм — «Праведник»

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Теги
Андрей Любимов Андрей Любимов
мультимедиа «Ника» награждение кино
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